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обстріл (27098) Запорізька область (3362) КАБ (282)

Росіяни вдарили КАБами по селу Цвіткове Запорізької області: постраждало 3 людей

Росіяни обстріляли Запорізьку область КАБами

10 червня російські війська обстріляли село Цвіткове Запорізької області КАБами та поранили трьох людей.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, чотири російських КАБи знищили кілька будинків та прибудинкові споруди.

"Троє мешканців отримали осколкові поранення. Лікарі надають їм допомогу", - повідомив Федоров.

Читайте: Росіяни вдарили по Харкову КАБами: сталася пожежа, семеро постраждалих (оновлено)

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Щось тут наплутали, село Цвіткове знаходиться в зоні окупації
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10.06.2024 20:23 Відповісти
Цвіткове на горі від Дніпровки. недалеко від Енергодара. може є ще Цвіткове?
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10.06.2024 22:20 Відповісти
 
 