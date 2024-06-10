Росіяни вдарили КАБами по селу Цвіткове Запорізької області: постраждало 3 людей
10 червня російські війська обстріляли село Цвіткове Запорізької області КАБами та поранили трьох людей.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, чотири російських КАБи знищили кілька будинків та прибудинкові споруди.
"Троє мешканців отримали осколкові поранення. Лікарі надають їм допомогу", - повідомив Федоров.
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алекс алекс 48ebac15
показати весь коментар10.06.2024 20:23 Відповісти Мені подобається 1
анатолий выборов
показати весь коментар10.06.2024 22:20 Відповісти Мені подобається 0
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