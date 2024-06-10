За тиждень бійці Нацгвардії знищили 2 комплекси "Муром", 34 танки, 17 складів боєкомплектів і 64 бліндажі
За тиждень з 3 до 6 червня 2024 року воїни Національної гвардії знищили багато техніки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний канал Міністра внутрішніх справ України - Ігоря Клименка.
Зазначається, що минулого тижня гвардійці знищили:
- 34 танки
- 23 одиниці броньованої техніки
- 5 реактивних систем залпового вогню
- 3 зенітних ракетних комплексів
- 66 автівок ворога
- 64 бліндажі та місця скупчень піхоти противника
- 69 артсистем
- 1 зенітний ракетний комплекс "ТОР"
- 7 засобів РЕБ
- 17 складів боєкомплекту
Також бійці Національної гвардії знищили 2 комплекси дальнього відеоспостереження "Муром-М".
Нагадаємо, 28 травня, в Ужгороді відкрився перший рекрутинговий центр Національної гвардії України. Тут можна влаштуватися на вакантні посади в частині Нацгвардії, що дислокується в регіоні.
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