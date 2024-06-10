За тиждень бійці Нацгвардії знищили 2 комплекси "Муром", 34 танки, 17 складів боєкомплектів і 64 бліндажі

За тиждень з 3 до 6 червня 2024 року воїни Національної гвардії знищили багато техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний канал Міністра внутрішніх справ України - Ігоря Клименка.

Зазначається, що минулого тижня гвардійці знищили:

34 танки

23 одиниці броньованої техніки

5 реактивних систем залпового вогню

3 зенітних ракетних комплексів

66 автівок ворога

64 бліндажі та місця скупчень піхоти противника

69 артсистем

1 зенітний ракетний комплекс "ТОР"

7 засобів РЕБ

17 складів боєкомплекту

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Також бійці Національної гвардії знищили 2 комплекси дальнього відеоспостереження "Муром-М".

Нагадаємо, 28 травня, в Ужгороді відкрився перший рекрутинговий центр Національної гвардії України. Тут можна влаштуватися на вакантні посади в частині Нацгвардії, що дислокується в регіоні.