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знищення (6565) техніка (1783) Національна гвардія (1461)

За тиждень бійці Нацгвардії знищили 2 комплекси "Муром", 34 танки, 17 складів боєкомплектів і 64 бліндажі

нацгвардія

За тиждень з 3 до 6 червня 2024 року воїни Національної гвардії знищили багато техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний канал Міністра внутрішніх справ України - Ігоря Клименка.

Зазначається, що минулого тижня гвардійці знищили:

  •  34 танки
  •  23 одиниці броньованої техніки
  •  5 реактивних систем залпового вогню
  •  3 зенітних ракетних комплексів
  •  66 автівок ворога
  •  64 бліндажі та місця скупчень піхоти противника
  •  69 артсистем
  •  1 зенітний ракетний комплекс "ТОР"
  •  7 засобів РЕБ
  •  17 складів боєкомплекту

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Робота Нацгвардії зі знищення техніки окупантів

Також бійці Національної гвардії знищили 2 комплекси дальнього відеоспостереження "Муром-М".

Нагадаємо, 28 травня, в Ужгороді відкрився перший рекрутинговий центр Національної гвардії України. Тут можна влаштуватися на вакантні посади в частині Нацгвардії, що дислокується в регіоні.

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Нашим воїнам величезна подяка за те , що знищують окупантів
в нашій крані - честь Вам хвала 👍🏼🙏🏼❤️
дорогі наші хлопці 🙂
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10.06.2024 20:15 Відповісти
Навіть якщо насправді половину з вищевказаного знищили теж добре. Не так це просто як здається за сухими фактами фронтових зведень. І ще у фронтових зведеннях не кажуть скільки при цьому померло людей чи стало інвалідами. Тому донатьте на ліки для поранених.
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10.06.2024 20:22 Відповісти
Всупереч шаленому опору їрмакаки та його наймитів та торпед
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10.06.2024 21:14 Відповісти
 
 