Перший рекрутинговий центр Нацгвардії відкрився на Закарпатті. ФОТОрепортаж

У вівторок, 28 травня, в Ужгороді відкрився перший рекрутинговий центр Національної гвардії України. Тут можна влаштуватися на вакантні посади в частині Нацгвардії, що дислокується в регіоні.

Про це повідомив речник Закарпатського підрозділу Нацгвардії України Олексій Куделя в коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Центр рекрутингу НГУ - перший на Закарпатті

"Центр рекрутингу НГУ запрацював 28 травня в місті Ужгороді. Це перший на Закарпатті рекрутинговий центр Нацгвардії. Ми спонукаємо людей через нього вступати до лав нашого підрозділу Нацгвардії, який дислокується на Закарпатті та несе службу з охорони громадського порядку в регіоні, охороняє важливі державні обʼєкти та дипломатичні установи. Деякі наші частини також виїжджають на завдання у зону бойових дій", - розповів Куделя.

За його словами, рекрутам пропонують багато вакансій, як бойових, так і небойових посад, наприклад, кухарів та медиків.

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Крім того, у цьому центрі на прохання особи можуть допомогти рекрутуватися на службу в Нацгвардію у Львів чи у Вінницю, але насамперед тут шукають людей на посади до свого підрозділу.

Процес рекрутингу на посаду

"Щоб потрапити на посаду до нас, людині не потрібно йти в ТЦК - у нашому центрі є фахівці, які пояснять, які необхідно зібрати документи. Далі із зібраним пакетом документів людина вже приходить у частину, проходить співбесіду з психологом та командиром, скеровується на ВЛК та, у разі погодження, одразу заступає на службу", - пояснив Куделя.

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Також у рекрутинговому центрі НГУ в Ужгороді надають консультації надають консультації для охочих вступити до навчальних закладів НГУ.

Куделя додав, що такий центр рекрутингу наразі єдиний на Закарпатті. Відкриття наступних в інших містах регіону можливе, якщо у цьому буде потреба.

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Раніше повідомлялося, що на центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інформаційний пункт рекрутингу.