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Перший рекрутинговий центр Нацгвардії відкрився на Закарпатті. ФОТОрепортаж

У вівторок, 28 травня, в Ужгороді відкрився перший рекрутинговий центр Національної гвардії України. Тут можна влаштуватися на вакантні посади в частині Нацгвардії, що дислокується в регіоні.

Про це повідомив речник Закарпатського підрозділу Нацгвардії України Олексій Куделя в коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Центр рекрутингу НГУ - перший на Закарпатті

"Центр рекрутингу НГУ запрацював 28 травня в місті Ужгороді. Це перший на Закарпатті рекрутинговий центр Нацгвардії. Ми спонукаємо людей через нього вступати до лав нашого підрозділу Нацгвардії, який дислокується на Закарпатті та несе службу з охорони громадського порядку в регіоні, охороняє важливі державні обʼєкти та дипломатичні установи. Деякі наші частини також виїжджають на завдання у зону бойових дій", - розповів Куделя.

Рекрутинговий центр НГУ в Ужгороді

За його словами, рекрутам пропонують багато вакансій, як бойових, так і небойових посад, наприклад, кухарів та медиків.

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Крім того, у цьому центрі на прохання особи можуть допомогти рекрутуватися на службу в Нацгвардію у Львів чи у Вінницю, але насамперед тут шукають людей на посади до свого підрозділу.

Процес рекрутингу на посаду

"Щоб потрапити на посаду до нас, людині не потрібно йти в ТЦК - у нашому центрі є фахівці, які пояснять, які необхідно зібрати документи. Далі із зібраним пакетом документів людина вже приходить у частину, проходить співбесіду з психологом та командиром, скеровується на ВЛК та, у разі погодження, одразу заступає на службу", - пояснив Куделя.

Рекрутинговий центр НГУ в Ужгороді

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров назвав професії, які мають найбільший попит у рекрутингових центрах: "Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити"

Також у рекрутинговому центрі НГУ в Ужгороді надають консультації надають консультації для охочих вступити до навчальних закладів НГУ.

Куделя додав, що такий центр рекрутингу наразі єдиний на Закарпатті. Відкриття наступних в інших містах регіону можливе, якщо у цьому буде потреба.

Рекрутинговий центр НГУ в Ужгороді

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Раніше повідомлялося, що на центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інформаційний пункт рекрутингу.

Автор: 

Національна гвардія (1541) Рекрутинг (145) Закарпатська область (2052)


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На березі річки Тиса.
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29.05.2024 11:20 Відповісти
Так і треба, тільки найняті за великі гроші будуть воювати вправно, за хватання на вулиці повинні всі понести покаранння.
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29.05.2024 11:23 Відповісти
- Ти будеш служити в нацгвардії, - говорили вони
- А як же, - натхненно кивав головою начальник ТЦК
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29.05.2024 11:25 Відповісти
І знову, тупезний гумор від 95аналу із кожної щілини в дописах про Закарпаття в даному випадку... Це ж вони нам породили куЧмо з яникОвощем чи ваЗелінського довбограя??? Еге ж піхти не українського народу, горіла хата палала та сіськадовська- це ваше все.
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29.05.2024 11:36 Відповісти
Набирають екіпажі бронекибиток?
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29.05.2024 11:47 Відповісти
 
 