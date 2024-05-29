Первый рекрутинговый центр Нацгвардии открылся на Закарпатье. ФОТОрепортаж
Во вторник, 28 мая, в Ужгороде открылся первый рекрутинговый центр Национальной гвардии Украины. Здесь можно устроиться на вакантные должности в части Нацгвардии, дислоцирующейся в регионе.
Об этом сообщил представитель Закарпатского подразделения Нацгвардии Украины Алексей Куделя в комментарии Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.
Центр рекрутинга НГУ - первый на Закарпатье
"Центр рекрутинга НГУ начал работать 28 мая в городе Ужгороде. Это первый на Закарпатье рекрутинговый центр Нацгвардии. Мы побуждаем людей через него вступать в ряды нашего подразделения Нацгвардии, которое дислоцируется на Закарпатье и несет службу по охране общественного порядка в регионе, охраняет важные государственные объекты и дипломатические учреждения. Некоторые наши части также выезжают на задания в зону боевых действий", - рассказал Куделя.
По его словам, рекрутам предлагают много вакансий как боевых, так и небоевых должностей, например, поваров и медиков.
Кроме того, в этом центре по просьбе лица могут помочь рекрутироваться на службу в Нацгвардию во Львов или Винницу, но прежде всего здесь ищут людей на должности в свое подразделение.
Процесс рекрутинга на должность
"Чтобы попасть на должность к нам, человеку не нужно идти в ТЦК - в нашем центре есть специалисты, которые объяснят, какие необходимо собрать документы. Далее, с собранным пакетом документов, человек уже приходит в часть, проходит собеседование с психологом и командиром, направляется на ВВК и, в случае согласования, сразу заступает на службу", - рассказал Куделя.
Также в рекрутинговом центре НГУ в Ужгороде предоставляют консультации для желающих поступить в учебные заведения НГУ.
Куделя добавил, что такой центр рекрутинга - пока единственный на Закарпатье. Открытие следующих в других городах региона возможно, если в этом будет необходимость.
Ранее сообщалось, что на центральном железнодорожном вокзале Киева открыли информационный пункт рекрутинга.
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