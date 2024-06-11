Зрадник-ексмер Куп’янська помер у РФ після скоєного замаху, - росЗМІ

Зрадник України, ексмер-колаборант Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора помер після скоєного на нього замаху.

Про це повідомила в одній із соцмереж матір колаборанта Людмила Мацегора, також про це пишуть російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

За словами матері зрадника, Мацегора пішов з життя "10 травня" (вірогідно, вона мала на увазі, що поплічник окупантів помер 10 червня, - ред.).

Своєю чергою російські Telegram-канали пишуть, що Мацегора помер в одній із лікарень Москви, не приходячи до тями.

Замах на Геннадія Мацегору: що відомо

7 червня ГУР МО повідомило, що у російському місті Старий Оскол було здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору. Після замаху зрадник перебував у критичному стані.

Нагадаємо, що Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року колаборант підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

Після деокупації Купʼянська колаборант утік з росіянами до Бєлгородської області, де російська влада приставила до нього посилену охорону. Однак, як зазначали раніше у ГУ МО, це не вберегло ексмера-колаборанта.

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