Зрадник-ексмер Куп’янська помер у РФ після скоєного замаху, - росЗМІ
Зрадник України, ексмер-колаборант Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора помер після скоєного на нього замаху.
Про це повідомила в одній із соцмереж матір колаборанта Людмила Мацегора, також про це пишуть російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.
За словами матері зрадника, Мацегора пішов з життя "10 травня" (вірогідно, вона мала на увазі, що поплічник окупантів помер 10 червня, - ред.).
Своєю чергою російські Telegram-канали пишуть, що Мацегора помер в одній із лікарень Москви, не приходячи до тями.
Замах на Геннадія Мацегору: що відомо
7 червня ГУР МО повідомило, що у російському місті Старий Оскол було здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору. Після замаху зрадник перебував у критичному стані.
Нагадаємо, що Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року колаборант підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.
Після деокупації Купʼянська колаборант утік з росіянами до Бєлгородської області, де російська влада приставила до нього посилену охорону. Однак, як зазначали раніше у ГУ МО, це не вберегло ексмера-колаборанта.
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родні а близкі, не забудьте покласти убієнному сьомки у кишені ! 😂👍
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краще мовчали б про рівноапостольного Петра, аби ще щось не трапилось. 😂👍
Це через тебе ми не пьємо каву у Ялті...
Сумно, панове ідіоти....😕
На думку україномовної бабусі-шапокляк зі Львова, вона не достойна називатися українським воїном,а от (ах такі україномовні!) як сама Шапокляк,її зять,її дружбани зі "Свободи",які сидять або у Львіві або в таємних свободівських криївках на альпійщині та піренейщині,як тягнибок,морда,пупс тощо-ось де справжні захисники та патріоти неньки!!
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Юра задовбав ! Вибери якусь іншу статтю -ок ?
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Ти ще Коханівського забув пригадати,підаре! Що,гнида манкуртяча,Фаріон спокою вам не дає?Тягнибок,Кошулинський та інші свободівці -на фронті,на відміну від тебе,лайно ухилянтське і синочків твого боха. Так що затули свою смердючу жомову яму ,чмалко. Ти бруду на їхніх таланах не вартий!
Для іпаньків кацапорилих, повідомляю, шо святої памяті Шурочка Рязанцева говорила украінською мовою, БЕЗ вашого кацапорилячого акцента, краще за деяких галичан!! Вічна память дівчині!! Слава кримським украінцям!!!!
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Спасибі за інформацію! Невеличке питання: звідки про це відомо знедоленим квіточкам-біженцям,які сидять у польському екзилі і шурхотять дармовими злотими? Чи ці квіточки гастерять у свинарниках польських рольніков?
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Це відомо тим,хто її знав особисто. Тобі,підаре,це не може бути відомо,бо почув про неї ти тільки зараз,а не навесні 14-го,коли кацапи в Криму хотіли їй татухи зрізати.А тому-завали свою жомову яму і йди нах. зі сторінки її пам'яті і шани.
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а ця дрібнота лише сьомки, або шістки - як аодобається
А ЗДОХ
Звичайно можуть волати - нас же дві третини. Нагадую такі питання вирішувались у 1991 році і тоді їх все влаштовувало....відітє лі. А чому їх влаштовувало. Ооооо, там купа питань
Апостол Петро, мабуть, з посмішкою спостерігає, як лихі парфуми тішаться зустрічі з новоприставленим.
Не 10 травня, а 10 червня!
Переплутала й апостолів!
Не Петро,а Кабзон!
Кара, знайшла падлюку-зрадника! Ну і що, помогли йому, оті мацкавіти??!
Україна переможе!