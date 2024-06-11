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Зрадник-ексмер Куп’янська помер у РФ після скоєного замаху, - росЗМІ

Зрадник-ексмер Куп’янська помер у РФ після скоєного замаху, - росЗМІ

Зрадник України, ексмер-колаборант Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора помер після скоєного на нього замаху.

Про це повідомила в одній із соцмереж матір колаборанта Людмила Мацегора, також про це пишуть російські Telegram-канали, інформує Цензор.НЕТ.

За словами матері зрадника, Мацегора пішов з життя "10 травня" (вірогідно, вона мала на увазі, що поплічник окупантів помер 10 червня, - ред.).

Зрадник-ексмер Куп’янська помер у РФ після скоєного замаху, - росЗМІ

Своєю чергою російські Telegram-канали пишуть, що Мацегора помер в одній із лікарень Москви, не приходячи до тями.

Замах на Геннадія Мацегору: що відомо

7 червня ГУР МО повідомило, що у російському місті Старий Оскол було здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору. Після замаху зрадник перебував у критичному стані.

Нагадаємо, що Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року колаборант підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

Після деокупації Купʼянська колаборант утік з росіянами до Бєлгородської області, де російська влада приставила до нього посилену охорону. Однак, як зазначали раніше у ГУ МО, це не вберегло ексмера-колаборанта.

Читайте також: У Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська Геннадія Мацегору. Він у критичному стані, - ГУР

Автор: 

замах (548) колабораціонізм (1160) Куп’янськ (763)


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Топ коментарі
+21
Яка не сумна новина!
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11.06.2024 19:25
+14
Насправді це найгірша правда. І буде найбільшою проблемою в повоєнний час, якщо іхня основна маса не втече до рашки.
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11.06.2024 19:42
+12
не помер
А ЗДОХ
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11.06.2024 19:28
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Яка не сумна новина!
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11.06.2024 19:25 Відповісти
Ой, біда, біда! Суцільне лишенько!

родні а близкі, не забудьте покласти убієнному сьомки у кишені ! 😂👍

.
.
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11.06.2024 19:31 Відповісти
"Пусть апостол Пётр посадіт тебя на бутилку".
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11.06.2024 19:33 Відповісти
рашен ідіотен!
краще мовчали б про рівноапостольного Петра, аби ще щось не трапилось. 😂👍
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11.06.2024 19:38 Відповісти
Які круті бувають новини не з фронту
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11.06.2024 23:10 Відповісти
а чрму це не з фронту, фронт скрізь, де вороги.
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12.06.2024 22:07 Відповісти
Чудово! Буданов реальний крутяк!
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11.06.2024 19:26 Відповісти
Дійсно, кава в Криму восени 2023 була смачна
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11.06.2024 19:27 Відповісти
Вона как, Шорт!
Це через тебе ми не пьємо каву у Ялті...

Сумно, панове ідіоти....😕
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11.06.2024 19:41 Відповісти
Кацапятинка з сьогоднішньою реєстрацією,з тебе троль,як з вашого кацапського говна батіг! Щезни в свою щілину.
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11.06.2024 19:58 Відповісти
А чому це чмалко так розвонялось? А ось чому:



На думку україномовної бабусі-шапокляк зі Львова, вона не достойна називатися українським воїном,а от (ах такі україномовні!) як сама Шапокляк,її зять,її дружбани зі "Свободи",які сидять або у Львіві або в таємних свободівських криївках на альпійщині та піренейщині,як тягнибок,морда,пупс тощо-ось де справжні захисники та патріоти неньки!!

Відповісти Керування спамом Мені подобається 2



Юра задовбав ! Вибери якусь іншу статтю -ок ?

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Ти ще Коханівського забув пригадати,підаре! Що,гнида манкуртяча,Фаріон спокою вам не дає?Тягнибок,Кошулинський та інші свободівці -на фронті,на відміну від тебе,лайно ухилянтське і синочків твого боха. Так що затули свою смердючу жомову яму ,чмалко. Ти бруду на їхніх таланах не вартий!
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11.06.2024 20:15 Відповісти
Добре пише пан про шапокляк-фаріонку. Вона ж або палєзна путлєру ідіотка або агент ФСБ.
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11.06.2024 22:10 Відповісти
Ти навіть не уявляєш,наскльки важливий для України вердикт цензорнетного підара-ухилянта під чужим прапорцем.
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11.06.2024 22:28 Відповісти
Можеш чмалка не відмазувати-він не любить польських прапорців



Для іпаньків кацапорилих, повідомляю, шо святої памяті Шурочка Рязанцева говорила украінською мовою, БЕЗ вашого кацапорилячого акцента, краще за деяких галичан!! Вічна память дівчині!! Слава кримським украінцям!!!!

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Спасибі за інформацію! Невеличке питання: звідки про це відомо знедоленим квіточкам-біженцям,які сидять у польському екзилі і шурхотять дармовими злотими? Чи ці квіточки гастерять у свинарниках польських рольніков?

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Це відомо тим,хто її знав особисто. Тобі,підаре,це не може бути відомо,бо почув про неї ти тільки зараз,а не навесні 14-го,коли кацапи в Криму хотіли їй татухи зрізати.А тому-завали свою жомову яму і йди нах. зі сторінки її пам'яті і шани.

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11.06.2024 22:43 Відповісти
Кава кавою, а Ківа ківою
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11.06.2024 19:39 Відповісти
Крутяк були Захєр, Гіві, Моторола, Цемах....

а ця дрібнота лише сьомки, або шістки - як аодобається
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11.06.2024 19:34 Відповісти
Та чорти його в пеклі смажити будуть! Апостол Петро підсрачником до кабздона відправить.
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11.06.2024 19:26 Відповісти
Блд, ще апостола Петра сюди приплели
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11.06.2024 19:26 Відповісти
І що тут дивного? Він ще з 14-го всіх колаборантів кришував і оберігав
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11.06.2024 19:39 Відповісти
Він його зустріне, але факт, що пустить
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11.06.2024 20:15 Відповісти
мирного бетона над головой
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11.06.2024 19:26 Відповісти
Поєхать ватніку на Кацапію, і здохнуть! Поїхати кацапу в Україну, і сконати нахрен! Так доля, якщо в дупі бурлить рузскій мір.
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11.06.2024 19:27 Відповісти
Я сам з Куп"янська! До війни там сєпаратні було,як собак недорізаних! Ви б бачили,як вони раділи москалям в окупації!
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11.06.2024 19:27 Відповісти
Насправді це найгірша правда. І буде найбільшою проблемою в повоєнний час, якщо іхня основна маса не втече до рашки.
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11.06.2024 19:42 Відповісти
Багато здриснуло,богато лишилось ждунів!
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11.06.2024 19:44 Відповісти
не помер
А ЗДОХ
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11.06.2024 19:28 Відповісти
саме так
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11.06.2024 19:31 Відповісти
Я прям зараз розплачусь
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11.06.2024 20:52 Відповісти
У мене є знайомі з Харківщини - на 2/3 вата. Усіх не перестреляти. А що на Донбасі - про це намагаюсь не думати. Хоча думати після звільнення таки доведеться.
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11.06.2024 19:31 Відповісти
Це правда!
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11.06.2024 19:32 Відповісти
А їх не треба стріляти. Потрібен лише комплекс заходів,що зробить нестерпним буденне життя вати -як рукою зніме. Та немає ж політичної волі у влади на це.
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11.06.2024 19:44 Відповісти
Тобто не треба стріляти тільки розстріли і фільтраційні табори для вати зменшить їх кількість для чого залишати їм життя ?
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13.06.2024 11:10 Відповісти
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову. Ще раз - хай оті дві третини пошукають де в них чумадани ну і вокзал.
Звичайно можуть волати - нас же дві третини. Нагадую такі питання вирішувались у 1991 році і тоді їх все влаштовувало....відітє лі. А чому їх влаштовувало. Ооооо, там купа питань
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11.06.2024 19:44 Відповісти
А нічого іншого ще не придумано, ніж фільтрація. Неспішна, жорстка фільтрація.
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11.06.2024 19:48 Відповісти
Свого часу я працював з Фондом Соціальних Інвестицій їздив в відрядження до Харкова. Жив тижнями в одному готелі з кернесом. "Вати" серед моїх знайомих у Харкові дуже мало. Саме тому кацапам в Харкові не урвалось. Але вата є всюди - людей яким життя чогось недодало багато і частина з них готова заскочити в соціальний ліфт запропонований ******.
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12.06.2024 00:16 Відповісти
Це шо, Кобздон взяв кличку Апостол Пьотр?
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11.06.2024 19:31 Відповісти
у бєсав в аду прібавілась работи...
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11.06.2024 19:37 Відповісти
Коли вже здохнуть Абдрестович та Безугла?
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11.06.2024 19:38 Відповісти
Безугла нещодавно з'явилася на каналі експресо, чекатимемо там Арестовича, з його авторською програмою. Маляр там уже відзначилася).
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11.06.2024 19:46 Відповісти
абдрестович ше буде лідером українських уставших ат вайни і нівсьотакоднозначніков, а ще дам бальзаківсього і десадівського віку. грузинську мрію бачили? оце воно. і не дивуйтесь, коли воно набере 50+ відсодків голосів бидла.
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11.06.2024 20:04 Відповісти

Апостол Петро, мабуть, з посмішкою спостерігає, як лихі парфуми тішаться зустрічі з новоприставленим.
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11.06.2024 19:42 Відповісти
Дату смерті переплутала!
Не 10 травня, а 10 червня!
Переплутала й апостолів!
Не Петро,а Кабзон!
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11.06.2024 19:46 Відповісти
Ківа, його призвав до кабздона!!
Кара, знайшла падлюку-зрадника! Ну і що, помогли йому, оті мацкавіти??!
Україна переможе!
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11.06.2024 19:50 Відповісти
да и *** на ***********!
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11.06.2024 19:53 Відповісти
Мацегора…. Мацай кобзона тепер..
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11.06.2024 20:00 Відповісти
Царствія підземного🥳🥳🥳
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11.06.2024 20:05 Відповісти
Господи! Чому Ти накабздона змусив чекати?
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11.06.2024 20:07 Відповісти
Та чувак готувався до травневих шашликів - була вказівка з Центру. А тут кацапи...
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11.06.2024 20:46 Відповісти
По тому городу полный капец. Там все дружно перешли. И налоговая, мэрия со всеми службами, ментики, главврачи сразу всё организовали итд. Не все конечно. Реально правда город был взят мгновенно. Там до Валуек кацапских 10км с зигзагами. И авто и жд дороги. Реально всё работало, разрушений не было. А вот как Купянск освободили---пошли обстрелы и разрушения сильные. А сейчас совсем плохо. По странной причине Валуки не знают прилётов от нас по сей день и час. По Волчанску тот же сюжет идеально. Не простая тема.
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11.06.2024 20:55 Відповісти
... мінус ще один зрадник.
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11.06.2024 21:01 Відповісти
от якби стріляли і тих, що в Україні ловлять
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11.06.2024 21:21 Відповісти
Апостол павел даст ему подсрачника..и он улетит прямиком в тартар где ему дадут деревянную тачку которая будет постоянно переворачиваться под гору...и за єто его будет иметь как петуха кадіровский пахан
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11.06.2024 21:44 Відповісти
Какой был достойный человек. Теперь он уже дома. В аду. Орчий прихвостень.
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11.06.2024 22:29 Відповісти
Він здох на сваєй родінє. Він просто змушений був піти з кацапами, бо в його очах видно мацковську культуру, і має рузькоізичну будову щелепи... Земля бетоном собаці
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12.06.2024 00:46 Відповісти
Якби завалити пару російських міністрів, то може війна зупинилась. У нас також не загинув на війні жоден чинний депутат чи міністр
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12.06.2024 01:40 Відповісти
Не знаю щодо апостола Петра(сумніваюсь),а кобзон йому заспіває.
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12.06.2024 06:42 Відповісти
 
 