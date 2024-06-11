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Экс-мэр-коллаборант Купянска умер в РФ после совершенного покушения, - росСМИ

Зрадник-ексмер Куп’янська помер у РФ після скоєного замаху, - росЗМІ

Предатель Украины, экс-мэр-коллаборант Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора умер после совершенного на него покушения.

Об этом сообщила в одной из соцсетей мать коллаборанта Людмила Мацегора, также об этом пишут российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

По словам матери предателя, Мацегора ушел из жизни "10 мая" (вероятно, она имела в виду, что соратник оккупантов умер 10 июня. - Ред.)

Зрадник-ексмер Куп’янська помер у РФ після скоєного замаху, - росЗМІ

В свою очередь российские Telegram-каналы пишут, что Мацегора умер в одной из больниц Москвы, не приходя в сознание.

Покушение на Геннадия Мацегору: что известно

7 июня ГУР МО сообщило, что в российском городе Старый Оскол было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору. После покушения предатель находился в критическом состоянии.

Напомним, что Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года коллаборант подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.

После деоккупации Купянска коллаборант сбежал с россиянами в Белгородскую область, где российские власти приставили к нему усиленную охрану. Однако, как отмечали ранее в ГУ МО, это не уберегло экс-мэра-коллаборанта.

Читайте также: В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору. Он в критическом состоянии, - ГУР

Автор: 

покушение (1034) коллаборационизм (871) Купянск (638)


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Топ комментарии
+21
Яка не сумна новина!
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11.06.2024 19:25
+14
Насправді це найгірша правда. І буде найбільшою проблемою в повоєнний час, якщо іхня основна маса не втече до рашки.
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11.06.2024 19:42
+12
не помер
А ЗДОХ
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11.06.2024 19:28
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Яка не сумна новина!
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11.06.2024 19:25 Ответить
Ой, біда, біда! Суцільне лишенько!

родні а близкі, не забудьте покласти убієнному сьомки у кишені ! 😂👍

.
.
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11.06.2024 19:31 Ответить
"Пусть апостол Пётр посадіт тебя на бутилку".
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11.06.2024 19:33 Ответить
рашен ідіотен!
краще мовчали б про рівноапостольного Петра, аби ще щось не трапилось. 😂👍
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11.06.2024 19:38 Ответить
Які круті бувають новини не з фронту
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11.06.2024 23:10 Ответить
а чрму це не з фронту, фронт скрізь, де вороги.
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12.06.2024 22:07 Ответить
Чудово! Буданов реальний крутяк!
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11.06.2024 19:26 Ответить
Дійсно, кава в Криму восени 2023 була смачна
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11.06.2024 19:27 Ответить
Вона как, Шорт!
Це через тебе ми не пьємо каву у Ялті...

Сумно, панове ідіоти....😕
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11.06.2024 19:41 Ответить
Кацапятинка з сьогоднішньою реєстрацією,з тебе троль,як з вашого кацапського говна батіг! Щезни в свою щілину.
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11.06.2024 19:58 Ответить
А чому це чмалко так розвонялось? А ось чому:



На думку україномовної бабусі-шапокляк зі Львова, вона не достойна називатися українським воїном,а от (ах такі україномовні!) як сама Шапокляк,її зять,її дружбани зі "Свободи",які сидять або у Львіві або в таємних свободівських криївках на альпійщині та піренейщині,як тягнибок,морда,пупс тощо-ось де справжні захисники та патріоти неньки!!

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Юра задовбав ! Вибери якусь іншу статтю -ок ?

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Ти ще Коханівського забув пригадати,підаре! Що,гнида манкуртяча,Фаріон спокою вам не дає?Тягнибок,Кошулинський та інші свободівці -на фронті,на відміну від тебе,лайно ухилянтське і синочків твого боха. Так що затули свою смердючу жомову яму ,чмалко. Ти бруду на їхніх таланах не вартий!
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11.06.2024 20:15 Ответить
Добре пише пан про шапокляк-фаріонку. Вона ж або палєзна путлєру ідіотка або агент ФСБ.
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11.06.2024 22:10 Ответить
Ти навіть не уявляєш,наскльки важливий для України вердикт цензорнетного підара-ухилянта під чужим прапорцем.
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11.06.2024 22:28 Ответить
Можеш чмалка не відмазувати-він не любить польських прапорців



Для іпаньків кацапорилих, повідомляю, шо святої памяті Шурочка Рязанцева говорила украінською мовою, БЕЗ вашого кацапорилячого акцента, краще за деяких галичан!! Вічна память дівчині!! Слава кримським украінцям!!!!

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Спасибі за інформацію! Невеличке питання: звідки про це відомо знедоленим квіточкам-біженцям,які сидять у польському екзилі і шурхотять дармовими злотими? Чи ці квіточки гастерять у свинарниках польських рольніков?

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Це відомо тим,хто її знав особисто. Тобі,підаре,це не може бути відомо,бо почув про неї ти тільки зараз,а не навесні 14-го,коли кацапи в Криму хотіли їй татухи зрізати.А тому-завали свою жомову яму і йди нах. зі сторінки її пам'яті і шани.

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11.06.2024 22:43 Ответить
Кава кавою, а Ківа ківою
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11.06.2024 19:39 Ответить
Крутяк були Захєр, Гіві, Моторола, Цемах....

а ця дрібнота лише сьомки, або шістки - як аодобається
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11.06.2024 19:34 Ответить
Та чорти його в пеклі смажити будуть! Апостол Петро підсрачником до кабздона відправить.
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11.06.2024 19:26 Ответить
Блд, ще апостола Петра сюди приплели
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11.06.2024 19:26 Ответить
І що тут дивного? Він ще з 14-го всіх колаборантів кришував і оберігав
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11.06.2024 19:39 Ответить
Він його зустріне, але факт, що пустить
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11.06.2024 20:15 Ответить
мирного бетона над головой
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11.06.2024 19:26 Ответить
Поєхать ватніку на Кацапію, і здохнуть! Поїхати кацапу в Україну, і сконати нахрен! Так доля, якщо в дупі бурлить рузскій мір.
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11.06.2024 19:27 Ответить
Я сам з Куп"янська! До війни там сєпаратні було,як собак недорізаних! Ви б бачили,як вони раділи москалям в окупації!
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11.06.2024 19:27 Ответить
Насправді це найгірша правда. І буде найбільшою проблемою в повоєнний час, якщо іхня основна маса не втече до рашки.
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11.06.2024 19:42 Ответить
Багато здриснуло,богато лишилось ждунів!
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11.06.2024 19:44 Ответить
не помер
А ЗДОХ
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11.06.2024 19:28 Ответить
саме так
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11.06.2024 19:31 Ответить
Я прям зараз розплачусь
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11.06.2024 20:52 Ответить
У мене є знайомі з Харківщини - на 2/3 вата. Усіх не перестреляти. А що на Донбасі - про це намагаюсь не думати. Хоча думати після звільнення таки доведеться.
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11.06.2024 19:31 Ответить
Це правда!
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11.06.2024 19:32 Ответить
А їх не треба стріляти. Потрібен лише комплекс заходів,що зробить нестерпним буденне життя вати -як рукою зніме. Та немає ж політичної волі у влади на це.
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11.06.2024 19:44 Ответить
Тобто не треба стріляти тільки розстріли і фільтраційні табори для вати зменшить їх кількість для чого залишати їм життя ?
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13.06.2024 11:10 Ответить
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову. Ще раз - хай оті дві третини пошукають де в них чумадани ну і вокзал.
Звичайно можуть волати - нас же дві третини. Нагадую такі питання вирішувались у 1991 році і тоді їх все влаштовувало....відітє лі. А чому їх влаштовувало. Ооооо, там купа питань
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11.06.2024 19:44 Ответить
А нічого іншого ще не придумано, ніж фільтрація. Неспішна, жорстка фільтрація.
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11.06.2024 19:48 Ответить
Свого часу я працював з Фондом Соціальних Інвестицій їздив в відрядження до Харкова. Жив тижнями в одному готелі з кернесом. "Вати" серед моїх знайомих у Харкові дуже мало. Саме тому кацапам в Харкові не урвалось. Але вата є всюди - людей яким життя чогось недодало багато і частина з них готова заскочити в соціальний ліфт запропонований ******.
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12.06.2024 00:16 Ответить
Це шо, Кобздон взяв кличку Апостол Пьотр?
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11.06.2024 19:31 Ответить
у бєсав в аду прібавілась работи...
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11.06.2024 19:37 Ответить
Коли вже здохнуть Абдрестович та Безугла?
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11.06.2024 19:38 Ответить
Безугла нещодавно з'явилася на каналі експресо, чекатимемо там Арестовича, з його авторською програмою. Маляр там уже відзначилася).
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11.06.2024 19:46 Ответить
абдрестович ше буде лідером українських уставших ат вайни і нівсьотакоднозначніков, а ще дам бальзаківсього і десадівського віку. грузинську мрію бачили? оце воно. і не дивуйтесь, коли воно набере 50+ відсодків голосів бидла.
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11.06.2024 20:04 Ответить

Апостол Петро, мабуть, з посмішкою спостерігає, як лихі парфуми тішаться зустрічі з новоприставленим.
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11.06.2024 19:42 Ответить
Дату смерті переплутала!
Не 10 травня, а 10 червня!
Переплутала й апостолів!
Не Петро,а Кабзон!
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11.06.2024 19:46 Ответить
Ківа, його призвав до кабздона!!
Кара, знайшла падлюку-зрадника! Ну і що, помогли йому, оті мацкавіти??!
Україна переможе!
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11.06.2024 19:50 Ответить
да и *** на ***********!
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11.06.2024 19:53 Ответить
Мацегора…. Мацай кобзона тепер..
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11.06.2024 20:00 Ответить
Царствія підземного🥳🥳🥳
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11.06.2024 20:05 Ответить
Господи! Чому Ти накабздона змусив чекати?
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11.06.2024 20:07 Ответить
Та чувак готувався до травневих шашликів - була вказівка з Центру. А тут кацапи...
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11.06.2024 20:46 Ответить
По тому городу полный капец. Там все дружно перешли. И налоговая, мэрия со всеми службами, ментики, главврачи сразу всё организовали итд. Не все конечно. Реально правда город был взят мгновенно. Там до Валуек кацапских 10км с зигзагами. И авто и жд дороги. Реально всё работало, разрушений не было. А вот как Купянск освободили---пошли обстрелы и разрушения сильные. А сейчас совсем плохо. По странной причине Валуки не знают прилётов от нас по сей день и час. По Волчанску тот же сюжет идеально. Не простая тема.
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11.06.2024 20:55 Ответить
... мінус ще один зрадник.
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11.06.2024 21:01 Ответить
от якби стріляли і тих, що в Україні ловлять
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11.06.2024 21:21 Ответить
Апостол павел даст ему подсрачника..и он улетит прямиком в тартар где ему дадут деревянную тачку которая будет постоянно переворачиваться под гору...и за єто его будет иметь как петуха кадіровский пахан
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11.06.2024 21:44 Ответить
Какой был достойный человек. Теперь он уже дома. В аду. Орчий прихвостень.
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11.06.2024 22:29 Ответить
Він здох на сваєй родінє. Він просто змушений був піти з кацапами, бо в його очах видно мацковську культуру, і має рузькоізичну будову щелепи... Земля бетоном собаці
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12.06.2024 00:46 Ответить
Якби завалити пару російських міністрів, то може війна зупинилась. У нас також не загинув на війні жоден чинний депутат чи міністр
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12.06.2024 01:40 Ответить
Не знаю щодо апостола Петра(сумніваюсь),а кобзон йому заспіває.
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12.06.2024 06:42 Ответить
 
 