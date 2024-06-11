Экс-мэр-коллаборант Купянска умер в РФ после совершенного покушения, - росСМИ

Предатель Украины, экс-мэр-коллаборант Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора умер после совершенного на него покушения.

Об этом сообщила в одной из соцсетей мать коллаборанта Людмила Мацегора, также об этом пишут российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

По словам матери предателя, Мацегора ушел из жизни "10 мая" (вероятно, она имела в виду, что соратник оккупантов умер 10 июня. - Ред.)

В свою очередь российские Telegram-каналы пишут, что Мацегора умер в одной из больниц Москвы, не приходя в сознание.

Покушение на Геннадия Мацегору: что известно

7 июня ГУР МО сообщило, что в российском городе Старый Оскол было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору. После покушения предатель находился в критическом состоянии.

Напомним, что Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года коллаборант подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.

После деоккупации Купянска коллаборант сбежал с россиянами в Белгородскую область, где российские власти приставили к нему усиленную охрану. Однако, как отмечали ранее в ГУ МО, это не уберегло экс-мэра-коллаборанта.

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