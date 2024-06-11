Экс-мэр-коллаборант Купянска умер в РФ после совершенного покушения, - росСМИ
Предатель Украины, экс-мэр-коллаборант Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора умер после совершенного на него покушения.
Об этом сообщила в одной из соцсетей мать коллаборанта Людмила Мацегора, также об этом пишут российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
По словам матери предателя, Мацегора ушел из жизни "10 мая" (вероятно, она имела в виду, что соратник оккупантов умер 10 июня. - Ред.)
В свою очередь российские Telegram-каналы пишут, что Мацегора умер в одной из больниц Москвы, не приходя в сознание.
Покушение на Геннадия Мацегору: что известно
7 июня ГУР МО сообщило, что в российском городе Старый Оскол было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору. После покушения предатель находился в критическом состоянии.
Напомним, что Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года коллаборант подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.
После деоккупации Купянска коллаборант сбежал с россиянами в Белгородскую область, где российские власти приставили к нему усиленную охрану. Однако, как отмечали ранее в ГУ МО, это не уберегло экс-мэра-коллаборанта.
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родні а близкі, не забудьте покласти убієнному сьомки у кишені ! 😂👍
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краще мовчали б про рівноапостольного Петра, аби ще щось не трапилось. 😂👍
Це через тебе ми не пьємо каву у Ялті...
Сумно, панове ідіоти....😕
На думку україномовної бабусі-шапокляк зі Львова, вона не достойна називатися українським воїном,а от (ах такі україномовні!) як сама Шапокляк,її зять,її дружбани зі "Свободи",які сидять або у Львіві або в таємних свободівських криївках на альпійщині та піренейщині,як тягнибок,морда,пупс тощо-ось де справжні захисники та патріоти неньки!!
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Юра задовбав ! Вибери якусь іншу статтю -ок ?
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Ти ще Коханівського забув пригадати,підаре! Що,гнида манкуртяча,Фаріон спокою вам не дає?Тягнибок,Кошулинський та інші свободівці -на фронті,на відміну від тебе,лайно ухилянтське і синочків твого боха. Так що затули свою смердючу жомову яму ,чмалко. Ти бруду на їхніх таланах не вартий!
Для іпаньків кацапорилих, повідомляю, шо святої памяті Шурочка Рязанцева говорила украінською мовою, БЕЗ вашого кацапорилячого акцента, краще за деяких галичан!! Вічна память дівчині!! Слава кримським украінцям!!!!
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Спасибі за інформацію! Невеличке питання: звідки про це відомо знедоленим квіточкам-біженцям,які сидять у польському екзилі і шурхотять дармовими злотими? Чи ці квіточки гастерять у свинарниках польських рольніков?
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Це відомо тим,хто її знав особисто. Тобі,підаре,це не може бути відомо,бо почув про неї ти тільки зараз,а не навесні 14-го,коли кацапи в Криму хотіли їй татухи зрізати.А тому-завали свою жомову яму і йди нах. зі сторінки її пам'яті і шани.
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а ця дрібнота лише сьомки, або шістки - як аодобається
А ЗДОХ
Звичайно можуть волати - нас же дві третини. Нагадую такі питання вирішувались у 1991 році і тоді їх все влаштовувало....відітє лі. А чому їх влаштовувало. Ооооо, там купа питань
Апостол Петро, мабуть, з посмішкою спостерігає, як лихі парфуми тішаться зустрічі з новоприставленим.
Не 10 травня, а 10 червня!
Переплутала й апостолів!
Не Петро,а Кабзон!
Кара, знайшла падлюку-зрадника! Ну і що, помогли йому, оті мацкавіти??!
Україна переможе!