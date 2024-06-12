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Новини
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Сина президента США визнали винним у справі щодо незаконного зберігання зброї: Байден відреагував

Сина президента США визнали винним у справі щодо незаконного зберігання зброї

У вівторок, 11 червня, фередеральний суд присяжних визнав сина чинного президента США Гантера Байдена винним у всіх трьох обвинуваченнях у справі щодо незаконного володіння зброєю.

Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Гантеру Байдену може загрожувати до 25 років позбавлення волі, а також штраф у розмірі до 750 тисяч доларів.

Однак остаточний вирок Байдену-молодшому суддя Меріеллен Норейк має винести впродовж 120 днів на підставі рішення журі. Тобто це має відбутися у середині жовтня - напередодні президентських виборів у США.

Судовий процес у справі щодо незаконного володіння зброєю Гантером Байденом відбувався у штаті Делавер. Це рідний для президента Байдена штат. 

У цій справі Гантеру Байдену оголосили звинувачення у вересні 2023 року. Сторона обвинувачення стверджувала, що у 2018 році, купуючи револьвер, син президента збрехав у заявці на покупку зброї, заявивши, що він не вживає наркотиків.

Читайте також: Сина Байдена звинуватили в незаконному зберіганні зброї. Можуть посадити на 25 років

Реакція Джо Байдена

Президент США Джо Байден не був присутнім в залі федерального суду в Делавері, де судили його сина. Публічно він також мало згадував про справу, побоюючись створити враження втручання у кримінальну справу, яку порушило Міністерство юстиції його ж адміністрації.

Проте він все ж прокоментував вирок своєму синові. Його слова наводить "Голос Америки"

"Я - президент, але я також і батько. Джилл (перша леді США Джилл Байден, - ред.) і я любимо нашого сина і пишаємося чоловіком, яким він є сьогодні. Так багато родин, чиї рідні боролися із залежністю, розуміють відчуття гордості, коли ти бачиш, що той, кого ти любиш, виходить з того стану і є сильними та стійкими у своєму відновленні", - сказав американський лідер.

Байден також заявив, що він приймає вирок своєму синові Гантеру у справі про незаконне зберігання зброї та продовжить "поважати судовий процес".

Американські ЗМІ пишуть, що адвокати Гантера Байдена заявили, що готові до апеляції судового вироку.

Нагадаємо,що у 2021 році повідомлялося, що проти сина президента США Джо Байдена Гантера відкрили справу про ухилення від податків.

Читайте також: Сину Байдена Хантеру висунули в США звинувачення у несплаті податків

 

Автор: 

Байден Джо (2888) суд (11698) США (23009) Байден Хантер (26)


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Топ коментарі
+27
Це якийсь капець, 25 тільки за володіння, тут за вбивство дають максимум 10років, а то й в ліс тихенько відпускають.
Трампакса за штурм Капітолію навіть не збираються судити, а тут на тобі. Сюр якийсь. Все з ніг на голову перевернулося в цьому світі.
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12.06.2024 00:18
+26
У нас би вже або суддю зняли або дзвонили поки не закриють справу.
Дві країні - діаметрально різне відношення до Закону.
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12.06.2024 00:13
+20
Зєжаба на 100 пожиттєвих заробила вже.
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12.06.2024 00:44
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У нас би вже або суддю зняли або дзвонили поки не закриють справу.
Дві країні - діаметрально різне відношення до Закону.
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12.06.2024 00:13 Відповісти
Генпрокуратура збиралася закрити справу миулого року але суддя, призначений Трампом, відмовив.ю
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12.06.2024 00:21 Відповісти
чи можемо ми собі уявити ситуацію, що якийсь суддя відкрив справу проти Єрмака... і довів справу до зрозумілого висновну "винен"?
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12.06.2024 01:11 Відповісти
Можемо. Так буде.
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12.06.2024 01:14 Відповісти
Прокурор Миллер вів розслідування проти Трампа, але не передав тоді діло до суду тільки тому що Трамп був діючим Презідентом.

Діло готове. Трамп не Презідент. Можно судити. Але Байден цего не робить…
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12.06.2024 07:32 Відповісти
А судилище над Трампом, это как? Там все США в ахере, такого даже в Украине представить нельзя. Это дно похлеще чем с Червинским, там вообще нельзя ничего притянуть даже за уши.
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12.06.2024 07:58 Відповісти
Так, convicted felon який претендує на Білий Дім, це дно. Американський Януковіч..
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12.06.2024 09:22 Відповісти
у вас це рф так ? там НЕМА суду
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12.06.2024 08:07 Відповісти
Ліки не забувай пити, бажаю не хворіти.
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12.06.2024 14:55 Відповісти
О Боже! Скільки років пройде,щоб в Україні був такий устрій в суспільстві
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12.06.2024 00:13 Відповісти
Не ідеалізуйте
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12.06.2024 00:20 Відповісти
Поки у нас є брильянтові прокурори, такого не буде ніколи
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12.06.2024 07:40 Відповісти
Будет сокамерником Трампа?)
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12.06.2024 00:18 Відповісти
Хантер не сяде. Перший злочин, дадуть умовно.
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12.06.2024 00:32 Відповісти
А Трамп?
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12.06.2024 01:49 Відповісти
Хто зна. Це ж Нью Йорк.
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12.06.2024 02:00 Відповісти
Один рік йому дадуть
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12.06.2024 02:17 Відповісти
Це якийсь капець, 25 тільки за володіння, тут за вбивство дають максимум 10років, а то й в ліс тихенько відпускають.
Трампакса за штурм Капітолію навіть не збираються судити, а тут на тобі. Сюр якийсь. Все з ніг на голову перевернулося в цьому світі.
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12.06.2024 00:18 Відповісти
25 років тільки за те, що збрехав продавцю, що ніколи не вживав наркотики. Уявляєте у нас такі закони за брехню?
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12.06.2024 00:31 Відповісти
Зєжаба на 100 пожиттєвих заробила вже.
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12.06.2024 00:44 Відповісти
Неправда - Ваша, бо на 100500.
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12.06.2024 00:50 Відповісти
У нас навіть в парламенті, за колонами закидуються
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12.06.2024 08:18 Відповісти
Трохи не так. 25 можна получити по цій статті. За ящик М-16 наприклад наркоділеру. Хантеру світить десь 3-5 років . А враховуючи, що перший раз то ці роки умовно. Але Джо хитрий лис і відібрав у трампістів їх козир, мало того - тепер Трампу світить вирок за організацію нападу на Капітолій. А це не пукалку під кайфом купувати - набагато серйозніше.
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12.06.2024 01:28 Відповісти
Тому що Трамп закликав Пелоссі направити 10 тис. поліцейських для охорони Капітолію, але вона відмовилася.
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12.06.2024 06:52 Відповісти
Не за володіння а за те, що збрехав що не вживає наркоту коли оформлював дозвіл на зброю. І я розумію американців, у них велика проблема - наркомани зі зброєю що стріляють людей.
А взагалі Америка досі Велика Країна саме тому що там досі працює правосуддя.
Незалежно хто ти син Байдена чи Трамп, порушив закон - ласкаво просимо до буцегарні!
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12.06.2024 08:12 Відповісти
Не посадять.
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12.06.2024 00:18 Відповісти
Визнали винним не у незаконному зберіганні, а у брехні на федеральній формі при купівлі, що є федеральним злочином (не правопорушенням.)
В США система трохи відрізняється від української. Якщо ви подаєте заяву на щось, наприклад набуття громадянства або ж купівлю зброї, то декларуєте свої відповіді на певні питання. У випадку Хантера питання було - чи вживаєте ви зараз наркотики. В Україні вас примусять принести довідку від нарколога (наскільки я пам'ятаю.) Але якщо вас в Америці піймають на брехні - то це вже кримінал, тюрма. Не адміністративка, не правопорушення - зразу felony, злочин.
Так от, Хантер вживав крек, але написав що не наркозалежний. В суді на підставі його жінок встановили факт брехні.
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12.06.2024 00:29 Відповісти
Ліпецька фабрика, Свинарчуки, гроші на крові, бла-бла-бла...
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12.06.2024 01:03 Відповісти
Гєнадій Гєнадієвіч, у вас ус отклєілса!
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12.06.2024 08:52 Відповісти
Це так, розминка. Пізніше цього року буде суд за ухиляння від півтора мільйона податків. Багато фактів дізнаємся про Бурісму і Злочевського зокрема. А ще якихось китайців.
Факти задокументовані, в т.ч. є аудіозапис розмови Хантра де він каже: "ten percent for the big guy." Угадайте з одного разу, хто цей big guy є.
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12.06.2024 00:37 Відповісти
Обема ?🤡
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12.06.2024 00:46 Відповісти
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12.06.2024 00:51 Відповісти
Обаму такі дрібниці не цікавлять. Він бере по 85 мільйонів за один раз, і не на себе, а на жінку.
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12.06.2024 00:54 Відповісти
тоді певне якуневич?
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12.06.2024 09:19 Відповісти
Так начебто два роки спецпрокурор шукав, витратив під 100млн, та знайшов тільки "купівлю мовчання за інтим-послуги" на 130тис, а по факту записали як "гонорар адвокату", чим порушили закон.
щось не сходиться 130тис, та 1.5млн, та ще податки не сплачені.
мабуть про іншого big guy
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12.06.2024 00:53 Відповісти
130 тис сплачені адвокату - це про Трампа, всього 34 злочини.
Півтора мільйони несплачених податкув - це про Хантера Байдена.
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12.06.2024 00:56 Відповісти
заплатили би за один раз 130тис, то було би 3 злочини
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12.06.2024 00:58 Відповісти
нові подробиці
https://www.newsweek.com/donald-trump-mistrial-hush-money-case-juan-merchan-letter-facebook-post-1910061
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12.06.2024 01:19 Відповісти
Да наркоман то горе в сім'ї, щож тепер трампісти будуть казати про несправедливий та упередження й суд? А взагалі ось би в нас так, там то спершу доцю Буша спіймали зі спиртним та притягли до відповідальності, то племінницю - наркоману за пігулки в буцегарню, а тоді доречі її папік був губернатором а дядя президентом!
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12.06.2024 01:04 Відповісти
Хай їде до нас і він буде наш зброя є фронт теж він вояк
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12.06.2024 01:22 Відповісти
Погіршив шанси батька на перемогу на виборах
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12.06.2024 01:35 Відповісти
При всем уважении к президенту Байдену -
Ну не выберут американцы СТАРОГО
Байден потянет до последнего
А потом вперед выйдет Мишель Обама
И победит
Выборами в США занимаются умные люди
И там президенты думают про страну,про партию
Это же не Украина
Я вам больше скажу
Америка ,конечно, демократическая страна
Но в ней шансов стать президентом у мужика ростом 1метр 60 см
НЕТ СОВСЕМ!!!
Американцы лилипутов в президенты не выбирают
Даже если ты ху...м на рояле сыграешь ГИМН АМЕРИКИ!!!
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12.06.2024 10:34 Відповісти
Цю новину зараз "смакують" помойки медведчука-коломойського 1+1,"інтер" фірташа.Говорячі голови,різні "екперди" і гадалки.Теж саме відбувається на трампівському "FOX".
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12.06.2024 04:39 Відповісти
Та ні, смакують всі, включаючи дуже ліві ЗМІ. А чого б не смакувати? Чи гетьман Байденчук недоторканий? https://www.bing.com/search?q=+hunter+biden+quilty+verdict&qs=n&form=QBRE&sp=-1&lq=0&pq=+hunter+biden+quilty+verdict&sc=0-28&sk=&cvid=F21BBDBF96D44781B2D16408FAF397F3&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=
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12.06.2024 06:46 Відповісти
Вживав і обманював: Байден-молодшого сенсаційно засуджено за першою зі своїх кримінальних справ

https://www.9tv.co.il/item/72044

Окружний суд присяжних у штаті Делавер визнав винним в інкримінованій йому дії 54-річного Хантера Байдена, сина чинного президента США Джо Байдена - і це, безумовно, безпрецедентна для США подія.

Спеціальний прокурор Девід Вайс, який працював у справі Хантера Байдена, спочатку висунув молодшому Байдену відносно легкі звинувачення. Вони вичерпувалися поданням неправдивої декларації при купівлі зброї, в якій Хантер Байден стверджував, що не вживає наркотиків, хоча це було неправдою. Зрозуміло, якби він визнав себе наркоманом, зброю йому не продали б. Оскільки Байден придбав зброю за хибною декларацією, її звинуватили ще й у незаконному володінні зброєю.

Сьогодні присяжні оголосили вердикт із цього безперечного звинувачення. Вирок буде ухвалено протягом чотирьох найближчих місяців - не надто приємний факт для Джо Байдена, який балотується на новий президентський термін.

Натомість, як ми повідомляли раніше, "мухляжем" при купівлі зброї звинувачення не вичерпуються. Свого часу суддя Марк Скарсі, вивчивши обставини справи та підозри, не погодив угоду, за якою Байден отримував умовний термін в обмін на визнання.

Тоді продовжилося розслідування дій підозрюваного, і в результаті йому висунули нові звинувачення за дев'ятьма пунктами, у тому числі й ухилення від сплати податків на велику суму. Більшість цих звинувачень лише починають розглядатися у суді.

Згідно з обвинувальним актом, з 2016 по 2020 рік Хантер Байден отримав понад 7 мільйонів доларів за діловими операціями за кордоном, включаючи оплату за участь у раді директорів української газової компанії "Бурисма" та перебування у керівництві китайського інвестиційного фонду.

З цих доходів він мав заплатити щонайменше 1,4 мільйона доларів податковому управлінню, але не зробив цього, а подавав хибні податкові декларації.

Так, у 2018 році Байден-молодший витратив понад 1,8 мільйона доларів, включаючи 772 тисячі доларів готівкою. З них 383 тисячі доларів - витрати "на жінок", 151 тисяча доларів - на одяг та аксесуари.

Хантер Байден на попередніх судових слуханнях винним не визнав себе. Він також ігнорував виклики до Конгресу на закриті засідання про імпічмент Байдена-старшого. Імпічмент ініціювали в Палаті представників республіканці, які стверджують, що все сімейство Байденів "незаконно збагачувалося" за рахунок рішень, які ухвалював Джозеф Байден у період з 2009 по 2017 рік, обіймаючи найвищі державні пости. Ці рішення конгресмени пов'язують і із закордонними доходами Байдена-молодшого.

Хантер Байден відмовився відповідати на запитання конгресменів, заявивши, що "батька не було фінансово залучено" до його ділової активності. Конгресмени трактували цю заяву так, що Джо Байден був нібито залучений до діяльності сина, але не "фінансово".
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12.06.2024 06:47 Відповісти
Закон суров но це закон...! (латінянє)
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12.06.2024 06:58 Відповісти
Це ж який позор для діда Джозефа та баби Параски тьху ти Ненсі.Не змогли виховати свою кровінушку,як слід.Ну це й зрозуміло чому так сталося.Батя постійно загружен роботою,а мамєнька по салонах краси вешталася.А синулю виховувала амєріканская вулиця з її понятіями та законами...
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12.06.2024 07:03 Відповісти
Наші реформовані судді сміються, аж животи надривають
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12.06.2024 07:43 Відповісти
справжня демократія - люди судять колишнього президента та сина діючого
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12.06.2024 08:20 Відповісти
 
 