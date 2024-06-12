Сина президента США визнали винним у справі щодо незаконного зберігання зброї: Байден відреагував

У вівторок, 11 червня, фередеральний суд присяжних визнав сина чинного президента США Гантера Байдена винним у всіх трьох обвинуваченнях у справі щодо незаконного володіння зброєю.

Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Гантеру Байдену може загрожувати до 25 років позбавлення волі, а також штраф у розмірі до 750 тисяч доларів.

Однак остаточний вирок Байдену-молодшому суддя Меріеллен Норейк має винести впродовж 120 днів на підставі рішення журі. Тобто це має відбутися у середині жовтня - напередодні президентських виборів у США.

Судовий процес у справі щодо незаконного володіння зброєю Гантером Байденом відбувався у штаті Делавер. Це рідний для президента Байдена штат.

У цій справі Гантеру Байдену оголосили звинувачення у вересні 2023 року. Сторона обвинувачення стверджувала, що у 2018 році, купуючи револьвер, син президента збрехав у заявці на покупку зброї, заявивши, що він не вживає наркотиків.

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Реакція Джо Байдена

Президент США Джо Байден не був присутнім в залі федерального суду в Делавері, де судили його сина. Публічно він також мало згадував про справу, побоюючись створити враження втручання у кримінальну справу, яку порушило Міністерство юстиції його ж адміністрації.

Проте він все ж прокоментував вирок своєму синові. Його слова наводить "Голос Америки".

"Я - президент, але я також і батько. Джилл (перша леді США Джилл Байден, - ред.) і я любимо нашого сина і пишаємося чоловіком, яким він є сьогодні. Так багато родин, чиї рідні боролися із залежністю, розуміють відчуття гордості, коли ти бачиш, що той, кого ти любиш, виходить з того стану і є сильними та стійкими у своєму відновленні", - сказав американський лідер.

Байден також заявив, що він приймає вирок своєму синові Гантеру у справі про незаконне зберігання зброї та продовжить "поважати судовий процес".

Американські ЗМІ пишуть, що адвокати Гантера Байдена заявили, що готові до апеляції судового вироку.

Нагадаємо,що у 2021 році повідомлялося, що проти сина президента США Джо Байдена Гантера відкрили справу про ухилення від податків.

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