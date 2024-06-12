Сина президента США визнали винним у справі щодо незаконного зберігання зброї: Байден відреагував
У вівторок, 11 червня, фередеральний суд присяжних визнав сина чинного президента США Гантера Байдена винним у всіх трьох обвинуваченнях у справі щодо незаконного володіння зброєю.
Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Гантеру Байдену може загрожувати до 25 років позбавлення волі, а також штраф у розмірі до 750 тисяч доларів.
Однак остаточний вирок Байдену-молодшому суддя Меріеллен Норейк має винести впродовж 120 днів на підставі рішення журі. Тобто це має відбутися у середині жовтня - напередодні президентських виборів у США.
Судовий процес у справі щодо незаконного володіння зброєю Гантером Байденом відбувався у штаті Делавер. Це рідний для президента Байдена штат.
У цій справі Гантеру Байдену оголосили звинувачення у вересні 2023 року. Сторона обвинувачення стверджувала, що у 2018 році, купуючи револьвер, син президента збрехав у заявці на покупку зброї, заявивши, що він не вживає наркотиків.
Реакція Джо Байдена
Президент США Джо Байден не був присутнім в залі федерального суду в Делавері, де судили його сина. Публічно він також мало згадував про справу, побоюючись створити враження втручання у кримінальну справу, яку порушило Міністерство юстиції його ж адміністрації.
Проте він все ж прокоментував вирок своєму синові. Його слова наводить "Голос Америки".
"Я - президент, але я також і батько. Джилл (перша леді США Джилл Байден, - ред.) і я любимо нашого сина і пишаємося чоловіком, яким він є сьогодні. Так багато родин, чиї рідні боролися із залежністю, розуміють відчуття гордості, коли ти бачиш, що той, кого ти любиш, виходить з того стану і є сильними та стійкими у своєму відновленні", - сказав американський лідер.
Байден також заявив, що він приймає вирок своєму синові Гантеру у справі про незаконне зберігання зброї та продовжить "поважати судовий процес".
Американські ЗМІ пишуть, що адвокати Гантера Байдена заявили, що готові до апеляції судового вироку.
Нагадаємо,що у 2021 році повідомлялося, що проти сина президента США Джо Байдена Гантера відкрили справу про ухилення від податків.
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Дві країні - діаметрально різне відношення до Закону.
Діло готове. Трамп не Презідент. Можно судити. Але Байден цего не робить…
Трампакса за штурм Капітолію навіть не збираються судити, а тут на тобі. Сюр якийсь. Все з ніг на голову перевернулося в цьому світі.
А взагалі Америка досі Велика Країна саме тому що там досі працює правосуддя.
Незалежно хто ти син Байдена чи Трамп, порушив закон - ласкаво просимо до буцегарні!
В США система трохи відрізняється від української. Якщо ви подаєте заяву на щось, наприклад набуття громадянства або ж купівлю зброї, то декларуєте свої відповіді на певні питання. У випадку Хантера питання було - чи вживаєте ви зараз наркотики. В Україні вас примусять принести довідку від нарколога (наскільки я пам'ятаю.) Але якщо вас в Америці піймають на брехні - то це вже кримінал, тюрма. Не адміністративка, не правопорушення - зразу felony, злочин.
Так от, Хантер вживав крек, але написав що не наркозалежний. В суді на підставі його жінок встановили факт брехні.
Факти задокументовані, в т.ч. є аудіозапис розмови Хантра де він каже: "ten percent for the big guy." Угадайте з одного разу, хто цей big guy є.
щось не сходиться 130тис, та 1.5млн, та ще податки не сплачені.
мабуть про іншого big guy
Півтора мільйони несплачених податкув - це про Хантера Байдена.
https://www.newsweek.com/donald-trump-mistrial-hush-money-case-juan-merchan-letter-facebook-post-1910061
Ну не выберут американцы СТАРОГО
Байден потянет до последнего
А потом вперед выйдет Мишель Обама
И победит
Выборами в США занимаются умные люди
И там президенты думают про страну,про партию
Это же не Украина
Я вам больше скажу
Америка ,конечно, демократическая страна
Но в ней шансов стать президентом у мужика ростом 1метр 60 см
НЕТ СОВСЕМ!!!
Американцы лилипутов в президенты не выбирают
Даже если ты ху...м на рояле сыграешь ГИМН АМЕРИКИ!!!
https://www.9tv.co.il/item/72044
Окружний суд присяжних у штаті Делавер визнав винним в інкримінованій йому дії 54-річного Хантера Байдена, сина чинного президента США Джо Байдена - і це, безумовно, безпрецедентна для США подія.
Спеціальний прокурор Девід Вайс, який працював у справі Хантера Байдена, спочатку висунув молодшому Байдену відносно легкі звинувачення. Вони вичерпувалися поданням неправдивої декларації при купівлі зброї, в якій Хантер Байден стверджував, що не вживає наркотиків, хоча це було неправдою. Зрозуміло, якби він визнав себе наркоманом, зброю йому не продали б. Оскільки Байден придбав зброю за хибною декларацією, її звинуватили ще й у незаконному володінні зброєю.
Сьогодні присяжні оголосили вердикт із цього безперечного звинувачення. Вирок буде ухвалено протягом чотирьох найближчих місяців - не надто приємний факт для Джо Байдена, який балотується на новий президентський термін.
Натомість, як ми повідомляли раніше, "мухляжем" при купівлі зброї звинувачення не вичерпуються. Свого часу суддя Марк Скарсі, вивчивши обставини справи та підозри, не погодив угоду, за якою Байден отримував умовний термін в обмін на визнання.
Тоді продовжилося розслідування дій підозрюваного, і в результаті йому висунули нові звинувачення за дев'ятьма пунктами, у тому числі й ухилення від сплати податків на велику суму. Більшість цих звинувачень лише починають розглядатися у суді.
Згідно з обвинувальним актом, з 2016 по 2020 рік Хантер Байден отримав понад 7 мільйонів доларів за діловими операціями за кордоном, включаючи оплату за участь у раді директорів української газової компанії "Бурисма" та перебування у керівництві китайського інвестиційного фонду.
З цих доходів він мав заплатити щонайменше 1,4 мільйона доларів податковому управлінню, але не зробив цього, а подавав хибні податкові декларації.
Так, у 2018 році Байден-молодший витратив понад 1,8 мільйона доларів, включаючи 772 тисячі доларів готівкою. З них 383 тисячі доларів - витрати "на жінок", 151 тисяча доларів - на одяг та аксесуари.
Хантер Байден на попередніх судових слуханнях винним не визнав себе. Він також ігнорував виклики до Конгресу на закриті засідання про імпічмент Байдена-старшого. Імпічмент ініціювали в Палаті представників республіканці, які стверджують, що все сімейство Байденів "незаконно збагачувалося" за рахунок рішень, які ухвалював Джозеф Байден у період з 2009 по 2017 рік, обіймаючи найвищі державні пости. Ці рішення конгресмени пов'язують і із закордонними доходами Байдена-молодшого.
Хантер Байден відмовився відповідати на запитання конгресменів, заявивши, що "батька не було фінансово залучено" до його ділової активності. Конгресмени трактували цю заяву так, що Джо Байден був нібито залучений до діяльності сина, але не "фінансово".