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Проти Гантера Байдена відкрили справу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Проти Гантера Байдена відкрили справу

Проти сина переможця виборів президента США Джо Байдена Гантера відкрили справу про ухилення від податків.

Розслідування веде прокуратура штату Делавер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я ставлюся до цього дуже серйозно, але я впевнений, що професійний та об'єктивний перегляд цих питань продемонструє, що я вів свої справи законно й належним чином", - наголосив Гантер Байден у заяві.

Він також поінформував, що про початок розслідування повідомили його адвокату.

Також читайте: Республіканці заблокували резолюцію, необхідну для інавгурації Байдена

Перехідна адміністрація Байдена-Гарріс також оприлюднила заяву щодо цього: "Обраний президент Байден глибоко пишається своїм сином, який подолав важкі виклики, зокрема жорстокі атаки на нього особисто впродовж останніх місяців, щоб стати сильнішим".

Нагадаємо, в період президентської кампанії в США штаб Дональда Трампа неодноразово звинувачував Гантера Байдена у порушенні законів під час ведення бізнесу в Україні та в Китаї. Будь-яких доказів штаб Трампа при цьому не надавав.

Також читайте: Байден офіційно висунув генерала у відставці Ллойда Остіна на пост глави Пентагону

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Ойц!!! Шо щас будєт. Трампісти вже почали цеглу відкладати. Против Хантера Байдена открыли дело - Цензор.НЕТ 7687
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10.12.2020 01:36
+13
Чем это поможет трампу остаться президентом?правильно,ни чем...
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10.12.2020 01:43
+13
якось взагалі пох. Більше цікавлять не відкрити кримінальні справи доморощених татарових, єрмаків, стєпанових...etc... різниця в тому що в штатах є юстиція, суди... а в нас нажаль оце...з вовками....
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10.12.2020 01:46
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и про порошенко не забудьте,он там тоже замешан.
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10.12.2020 08:26 Відповісти
Проти Гантера Байдена відкрили справу - Цензор.НЕТ 8779 .Де там ,, і яким чином - замєшан . ??? Подробиці ,пліз .. Проти Гантера Байдена відкрили справу - Цензор.НЕТ 1054 .
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10.12.2020 08:37 Відповісти
Макс ...не корми барана с одной извилиной и та кашляет короной кремля... Проти Гантера Байдена відкрили справу - Цензор.НЕТ 2796
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10.12.2020 08:42 Відповісти
про тарифы которые он поднял для населения,смотрящий от Америки посмотри кто в нафтогазе в наблюдательном совете.
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10.12.2020 16:40 Відповісти
Ти спочатку взнай з чого формуються ті таріфи , і хто їх "підіймає та опускає" (регулює) , а потім розповідай про них байки . А ще , незрозуміло до чого тут - набсовєт Нафтогаза Проти Гантера Байдена відкрили справу - Цензор.НЕТ 3450 ..?? Мається на увазі - до жкт тарифів ..
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10.12.2020 16:58 Відповісти
Порошенко и Байден вас крыс кремлевских поставят на счетчик...,паскуды позорные... Проти Гантера Байдена відкрили справу - Цензор.НЕТ 7393 Проти Гантера Байдена відкрили справу - Цензор.НЕТ 7393
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10.12.2020 08:40 Відповісти
Ух, який ти грізний. Як казав пан Сєрко: "Аж страшно!" Проти Гантера Байдена відкрили справу - Цензор.НЕТ 752 Проти Гантера Байдена відкрили справу - Цензор.НЕТ 4662
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10.12.2020 08:42 Відповісти
Да по сравнению с Трампом и его окружением Байден младший это так, ягненок. Так что ничего не будет. Больше похоже на какой-то ход отчаяния. Почему - не ясно. Все равно ведь это на выборы не повлияет. Разве что от Байдена потом ответочка прилетит, а там такое... профессиональному паниковскому сидеть до конца жизни вместе со всем окружением.
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10.12.2020 08:44 Відповісти
Секретный сервер ФБР который взломать невозможно фиксировал все похождения Трампа задолго до каденции...,болваны блин...,Байден его откроет волшебным ключиком Проти Гантера Байдена відкрили справу - Цензор.НЕТ 3116 Инавгуряця 20 января...Проти Гантера Байдена відкрили справу - Цензор.НЕТ 3116
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10.12.2020 08:51 Відповісти
У Трампа был свой ген прокурор, а толку. Он уйдет полюбасу, и уже списан. У проигравших нет своих людей, неужели это так сложно понять и осознать.) Так устроен мир. Всем хотса кушать, жена стерва, дети мажоры, дом, ипотека. Все заинтересованы решить все тихо чтобы остаться в системе. И они останутся.
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10.12.2020 08:52 Відповісти
А почему все здесь решили что речь идет об уклонении от налогов во время его работы в украинской Буризме? Может он не платил налоги у себя в Штатах.
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10.12.2020 09:00 Відповісти
Уймись, казламордае... Проти Гантера Байдена відкрили справу - Цензор.НЕТ 5356
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10.12.2020 10:35 Відповісти
То что его сын жадный крысёныш не секрет, тут уже по лицу понятно.
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10.12.2020 09:16 Відповісти
НА СЧЕТ СТАРШИПА - Я ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕЛ ТРИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВИДЕО ПОЛЕТА ГДЕ-ТО ПО ПОЛПУТИ ОДИН ИЗ ДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ И НАБОР ВЫСОТЫ ПРОХОДИЛ ПРИ ПОМОЩИ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ . МАНАВРЫ ПО ПОСАДКЕ ЭТОЙ МАХИНЫ БЕЗ РАБОТАЮЩИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ( 9 М .ДИАМЕНТР И 50 С ЛИШКОМ ВЫСОТОЙ ) ДО ПОСАДКИ В НУЖНОЕ МЕСТО ПРОШЕЛ ИДЕАЛЬНО . ОНА СЕЛА В НУЖНОЕ МЕСТО И СТРОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО КЛАСС !! КАК СКАЗАЛ МАСК В ТВИТТОРЕ БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ ПРИ ПОСАДКЕ ПОЛУЧИЛАСЬ В СЛЕДСТВИИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В БАКАХ С ГОРЮЧИМ ( СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО НИЗКАЯ ТЯГА ДВИГАТЕЛЕЙ ) . ЗАРАБОТАЛ ЛИ ПРИ ПОСАДКЕ ТРЕТИЙ ДВИГАТЕЛЬ - НЕ ЗНАЮ . НА 90% ПОЛЕТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО ! ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОЗДРОВЛЯЮ !!!!!!!!
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10.12.2020 09:26 Відповісти
СТАРАЛСЯ НАПЕЧАТАТЬ БЫСТРО ОШИБКИ В ТЕКСТЕ НЕ КОРРЕКТИРОВАЛ .
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10.12.2020 09:28 Відповісти
НА СЧЕТ СТАРШИПА - Я ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕЛ ТРИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВИДЕО ПОЛЕТА ГДЕ-ТО ПО ПОЛПУТИ ОДИН ИЗ ДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ И НАБОР ВЫСОТЫ ПРОХОДИЛ ПРИ ПОМОЩИ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ . МАНЕВРЫ ПО ПОСАДКЕ ЭТОЙ МАХИНЫ БЕЗ РАБОТАЮЩИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ( 9 М .ДИАМЕТР И 50 С ЛИШКОМ ВЫСОТОЙ ) ДО ПОСАДКИ В НУЖНОЕ МЕСТО ПРОШЕЛ ИДЕАЛЬНО . ОНА СЕЛА В НУЖНОЕ МЕСТО И СТРОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО КЛАСС !! КАК СКАЗАЛ МАСК В ТВИТТЕРЕ БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ ПРИ ПОСАДКЕ ПОЛУЧИЛАСЬ В СЛЕДСТВИИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В БАКАХ С ГОРЮЧИМ ( СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО НИЗКАЯ ТЯГА ДВИГАТЕЛЕЙ ) . ЗАРАБОТАЛ ЛИ ПРИ ПОСАДКЕ ТРЕТИЙ ДВИГАТЕЛЬ - НЕ ЗНАЮ . НА 90% ПОЛЕТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО ! ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОЗДРАВЛЯЮ !!!!!!!!
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10.12.2020 09:30 Відповісти
ИСПРАВЛЕННЫЙ ТЕКСТ !
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10.12.2020 09:32 Відповісти
Ща наши подкинут компромата ...
Или, для начала, отправят копии старшему.
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10.12.2020 09:41 Відповісти
Вопрс о честности выборов как-то неожиданно возник...
Корреляция просматривается...
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10.12.2020 10:00 Відповісти
и откеля(с какой страны) в Украине больше всего швали(КЛАСИЧЕЧКИХ ПАРАЗИТОВ) - комсомольцев ,комсоргов,замполитов ,инструкторов обкомов ,и внучатых замполитов и т.д.которые обобрали Украину и ее народ до нитки и продолжают это делать??? Проти Гантера Байдена відкрили справу - Цензор.НЕТ 7896
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10.12.2020 10:31 Відповісти
певний шлях історичного розвитку складається з трьох складових:
1. багато шибениць на Хрещатику, на яких гойдаються ті, хто грабував та плюндрував Україну останні 30 років
2. лінія стаціонарних фортифікаційних споруд уздовж окупованих територій
3. стіна на кордоні з ***********
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10.12.2020 15:28 Відповісти
Ви тут сидите , а між тим в Америці такі страсті.
17 штатів відмовились від своїх результатів за Байдена, все рішатиме Сенат.
Директорку ЦРУ арештували,
на таємному сервері в Німеччині була перестрілка.
Джерело - акк "Уругвайськая разведка". Проти Гантера Байдена відкрили справу - Цензор.НЕТ 8146
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10.12.2020 11:32 Відповісти
Бесит, как у нас транскрибируют иностранные слова. Robert Hunter Biden - Роберт Хантер Байден. ХАНТЕР, а не Гантер. Произносить иначе - дебилизм. В украинском языке есть буква "Х", зачем менять то, что произносится в других языках как "Х", на "Г"? Гельсінки, Гінді, и другое подобное.
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10.12.2020 12:30 Відповісти
Скоро к нам приедет.Тут все норм будет:у нас даже за килограммы бриллиантов и наркоты не сажают,а за неуплату налогов-то вообще смех
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10.12.2020 12:40 Відповісти
А як там зі справами по ухилянню від сплати податків Трампом?
Цей професіональний банкрот та оптімізатор вирішив піти відомим шляхом і заволав "Тримай шахрая!"
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10.12.2020 15:23 Відповісти
Тю що за шум учинився - в США син президента не платив податки. В Україні цілий президент податки не плативший і нічого, Забув пять мільйонів в декларацію внести - тим гірше для декларації. Взяли їх та й відмінили. Головнокомандувач що не дня в армії не служив. Мало того що не служив , а ще й чотири рази від призиву ховався. Нічого командує армією під час війни.
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11.12.2020 09:36 Відповісти
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