Против Хантера Байдена открыли дело
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Против сына победителя выборов президента США Джо Байдена Хантера открыли дело об уклонении от налогов.
Расследование ведет прокуратура штата Делавэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я отношусь к этому очень серьезно, но я уверен, что профессиональный и объективный просмотр этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и должным образом", - подчеркнул Хантер Байден в заявлении.
Он также добавил, что о начале расследования сообщили его адвокату.
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Переходная администрация Байдена-Харрис также обнародовала заявление по этому поводу: "Избранный президент Байден глубоко гордится своим сыном, который преодолел тяжелые вызовы, включая жестокие атаки на него лично в течение последних месяцев, чтобы стать сильнее".
Напомним, в период президентской кампании в США штаб Дональда Трампа неоднократно обвинял Хантера Байдена в нарушении законов при ведении бизнеса в Украине и в Китае. Каких-либо доказательств штаб Трампа при этом не представлял.
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