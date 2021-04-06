Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times
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Украинского бизнесмена сирийского происхождения Хареса Юссефа попросили солгать о бизнес-сделках Хантера Байдена для нанесения ущерба репутации его отцу. Взамен ему обещали юридические гарантии и визу в США.
Об этом он заявил в подкасте The Stories of our Times британской газеты The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.
Юссеф утверждает, что его попросили солгать о связях между Хантером Байденом и с одним из его бывших соратников в сделке, которая, по его словам, пошла не так, как надо.
По данным The Times, Юсеф вложил чуть менее 3 млн долларов в mbloom, фонд технологических стартапов, поддерживаемый Девоном Арчером, бывшим деловым партнером Хантера Байдена.
Издание сообщает, что Юссеф потерял большую часть своих инвестиций, когда фонд закрыли в 2016 году после того, как Арчера обвинили в мошенничестве по другому делу.
Бизнесмен говорит - думал, что инвестиции будут использованы для создания обеспеченной золотом виртуальной валюты под названием Golden Hearts. Тем не менее менеджеры mbloom использовали фонд для инвестирования в свои собственные стартапы.
Байден-младший ранее вместе с Арчером входил в совет директоров Burisma, украинской газовой компании, а также участвовал в его инвестиционной фирме Rosemont Seneca Technology Partners, одного из основных спонсоров mbloom.
Хантер прекратил какие-либо связи с компанией до того, как Юссеф инвестировал в фонд.
Тем не менее в 2019 году бизнесмен рассказал журналистам о связях Хантера с ныне несуществующим фондом mbloom и утверждал, что тот обещал бизнесменам доступ к своему отцу в 2015 году, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме.
В то время у Юссефа не было доказательств в поддержку его утверждений, а теперь он признал, что все это неправда.
Юссеф поселился в Украине после того, как закончил учиться в России в 1980-х и разбогател, работая в украинской сталелитейной промышленности. Он - близкий друг и сосед украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого хотят экстрадировать в США по обвинениям в отмывании денег. Сам Фирташ это отрицает.
Бизнесмен заявил, что к нему обратились члены команды Фирташа и предложили сделку: Юссеф находит достаточно улик против Хантера Байдена, а взамен отменяют приказ об экстрадиции Фирташа.
Юссеф рассказал изданию, что команда Фирташа попросила его придумать историю о связи Хантера Байдена с фондом.
Тем не менее, по словам бизнесмена, Фирташ не был вовлечен в это дело, и нет никаких предположений, что он знал о действиях, которые совершала предположительно его команда.
"Кто-то из команды Фирташа спросил меня, хочу ли я вернуть свою визу и иметь возможность снова поехать в Соединенные Штаты. Они сказали, что если мы решим проблему в США, мы сможем решить проблему с вашей визой, вы даже сможете получить иммунитет, если мы сможем использовать ваши инвестиции в mbloom в этом деле Хантера Байдена", – заявил Юссеф.
Команде Фирташа предъявили обвинения, но там снова возразили, что он не собирал никакой информации, не финансировал никого, кто собирал эту информацию, и было бы большой ошибкой, если бы Юссеф решил ввязаться в такую битву.
Издание напоминает, что нападки на бизнес-сделки Хантера Байдена заняли центральное место в кампании по переизбранию Дональда Трампа.
Тем не менее, по словам Юссефа, на его решение рассказать о его собственном опыте сбора доказательств против Хантера в Украине повлиял доклад, опубликованный на этой неделе Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции, который содержал доказательства из банковских счетов, свидетельствующие об инвестициях Юссефа в mbloom.
"Я не знаю, как показать людям, что в этом нет правды", - резюмировал Юссеф.
Напомним, один из основных вопросов в ходе предвыборной гонки в США - деятельность в Украине отца и сына Байденов. Действующий президент Трамп пообещал говорить об этом все время, потому что Байдены не могут ответить на эти обвинения. Сын Джо Байдена занимал высокую должность в компании Burisma.
Пожалуйста, подождите...
"просителям" приготовить смену белья.....
Мацу и сладкий цимес по субботам.
І це ще не все. Прилетить і тим, через кого Бєня виводив гроші.
Так що... Запасаємося попкорном.
Это открыто скомпрометированные источники инфы про коррупцию Байдена.
Т.е., если кому не понятно, все что несли до выборов сторонники Трампа про Байдена - вранье и фальсификации.
Никто не забыт, ничто не забыто
Пригласили его в Украину и, видимо, получили от Байдена абсолютно недвусмысленный ответ.
Его попросили солгать о бизнес-сделках Хантера Байдена, чтобы нанести ущерб репутации Джо Байдена.
Взамен ему пообещали визу в США и юридический иммунитет».
.Эти жы 2 типа вели переговоры об покупке нашей ГТС и внесли крупные пожертвования в республиканскую казну на выборы.
Два нищеброда.
Откуда деньги?.Это шоб было понятно как глубоко гебня влезла в политику США !!!
Не украинский и не бизнесмен, а обычный чернож@пый жучило.