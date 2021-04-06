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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Фирташ (1054) Burisma (35) Байден Хантер (28)

Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times

Украинского бизнесмена сирийского происхождения Хареса Юссефа попросили солгать о бизнес-сделках Хантера Байдена для нанесения ущерба репутации его отцу. Взамен ему обещали юридические гарантии и визу в США.

Об этом он заявил в подкасте The Stories of our Times британской газеты The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

Юссеф утверждает, что его попросили солгать о связях между Хантером Байденом и с одним из его бывших соратников в сделке, которая, по его словам, пошла не так, как надо.

По данным The Times, Юсеф вложил чуть менее 3 млн долларов в mbloom, фонд технологических стартапов, поддерживаемый Девоном Арчером, бывшим деловым партнером Хантера Байдена.

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Издание сообщает, что Юссеф потерял большую часть своих инвестиций, когда фонд закрыли в 2016 году после того, как Арчера обвинили в мошенничестве по другому делу.

Бизнесмен говорит - думал, что инвестиции будут использованы для создания обеспеченной золотом виртуальной валюты под названием Golden Hearts. Тем не менее менеджеры mbloom использовали фонд для инвестирования в свои собственные стартапы.

Байден-младший ранее вместе с Арчером входил в совет директоров Burisma, украинской газовой компании, а также участвовал в его инвестиционной фирме Rosemont Seneca Technology Partners, одного из основных спонсоров mbloom.

Хантер прекратил какие-либо связи с компанией до того, как Юссеф инвестировал в фонд.

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Тем не менее в 2019 году бизнесмен рассказал журналистам о связях Хантера с ныне несуществующим фондом mbloom и утверждал, что тот обещал бизнесменам доступ к своему отцу в 2015 году, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме.

В то время у Юссефа не было доказательств в поддержку его утверждений, а теперь он признал, что все это неправда.

Юссеф поселился в Украине после того, как закончил учиться в России в 1980-х и разбогател, работая в украинской сталелитейной промышленности. Он - близкий друг и сосед украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого хотят экстрадировать в США по обвинениям в отмывании денег. Сам Фирташ это отрицает.

Бизнесмен заявил, что к нему обратились члены команды Фирташа и предложили сделку: Юссеф находит достаточно улик против Хантера Байдена, а взамен отменяют приказ об экстрадиции Фирташа.

Юссеф рассказал изданию, что команда Фирташа попросила его придумать историю о связи Хантера Байдена с фондом.

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Тем не менее, по словам бизнесмена, Фирташ не был вовлечен в это дело, и нет никаких предположений, что он знал о действиях, которые совершала предположительно его команда.

"Кто-то из команды Фирташа спросил меня, хочу ли я вернуть свою визу и иметь возможность снова поехать в Соединенные Штаты. Они сказали, что если мы решим проблему в США, мы сможем решить проблему с вашей визой, вы даже сможете получить иммунитет, если мы сможем использовать ваши инвестиции в mbloom в этом деле Хантера Байдена", – заявил Юссеф.

Команде Фирташа предъявили обвинения, но там снова возразили, что он не собирал никакой информации, не финансировал никого, кто собирал эту информацию, и было бы большой ошибкой, если бы Юссеф решил ввязаться в такую битву.

Издание напоминает, что нападки на бизнес-сделки Хантера Байдена заняли центральное место в кампании по переизбранию Дональда Трампа.

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Тем не менее, по словам Юссефа, на его решение рассказать о его собственном опыте сбора доказательств против Хантера в Украине повлиял доклад, опубликованный на этой неделе Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции, который содержал доказательства из банковских счетов, свидетельствующие об инвестициях Юссефа в mbloom.

"Я не знаю, как показать людям, что в этом нет правды", - резюмировал Юссеф.

Напомним, один из основных вопросов в ходе предвыборной гонки в США - деятельность в Украине отца и сына Байденов. Действующий президент Трамп пообещал говорить об этом все время, потому что Байдены не могут ответить на эти обвинения. Сын Джо Байдена занимал высокую должность в компании Burisma.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+46
Дуже скоро штати оголосять Коломойського в міжнародний розшук і поставлять перед Україною вимогу видати його.
І це ще не все. Прилетить і тим, через кого Бєня виводив гроші.
Так що... Запасаємося попкорном.
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10.11.2020 16:29
+46
Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9518
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10.11.2020 16:34
+36
Интересно в какой момент ЗЕ со "своим 100% прокурором" начнет жрать говно и каяться...
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10.11.2020 16:30
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легковерные.. вам все ясно?
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10.11.2020 16:24 Ответить
а тебе, тролль вонючий?.. вопрос риторический - не требует ответа
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10.11.2020 16:33 Ответить
не обожрись...
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10.11.2020 16:37 Ответить
Юссеф це гроші сирійського диктатора Асада, крім Юсефа ще є інший сирійський супербізнесмен Аднан Ківан, який є найбільшим забудовником Одеси (Кадор групп побудували більше 50 елітних хмарочосів в Одесі та Києві) і який також розпоряджається грошима сирійського диктатора Асада. Юссеф та Ківан разом раптом розбагатіли на експорті металобрухту за кордон, а фактично на відшкодуванні ПДВ за участі російської мафії, Фірташа та путіна. Тому путін відмазував Фірташа від екстрадиції, надаючи фальшиві докази ротом Юссефа і наказував Юссефу давати неправдиві свідчення саме путін. Хоча що в тих свідченнях неправдивого я не розумію. Старий друг та махінатор Байдена молодшого кинув всіх на кілька мільйонів доларів, а фактично це російська мафія кинула інвесторів і Юссеф не постраждалий а частина схеми.
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10.11.2020 16:41 Ответить
Па ч"їмусь та у тих "украєнскєхь" бізьнєсммєнафь --адні ні українскєє хвамільєя.
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10.11.2020 22:37 Ответить
попросили Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 8009

"просителям" приготовить смену белья.....
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10.11.2020 17:06 Ответить
Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 7037
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10.11.2020 17:27 Ответить
Що це, підлизування чи покаяння аби уникнути покарання.
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10.11.2020 16:25 Ответить
Пусть льёт воду на нашу мельницу , против зегнид и венедиктовой прокладки портновско-подхуйловной
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10.11.2020 16:46 Ответить
Та я ж не проти. Мене його мотивація зацікавила. Ну дуже своєчасно він виліз з заявою.
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10.11.2020 16:51 Ответить
Так вось ано чйо,Мєхалічь!!
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10.11.2020 22:38 Ответить
Какой позор.
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10.11.2020 16:26 Ответить
Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 1547
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10.11.2020 17:24 Ответить
Не кошерно.
Мацу и сладкий цимес по субботам.
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10.11.2020 17:41 Ответить
подякуєш 100% прокурору)
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10.11.2020 16:29 Ответить
Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 2265
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10.11.2020 16:26 Ответить
Наивный зелебобик Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 3569 Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 3569 Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 3569
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10.11.2020 16:30 Ответить
УЖЕ СМЕЮТЬСЯ
Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 5113
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10.11.2020 16:36 Ответить
Ага, зелебобики уже 1,5 года смеются от своего выбора))))))
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10.11.2020 16:36 Ответить
Сміються всі,хто знають.
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10.11.2020 22:39 Ответить
Не удивительно, что Трамп считал себя другом рашки, у него менталитет явно русский. Подкупать, запугивать и проигравши не уходить красиво, а быковать
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10.11.2020 16:27 Ответить
Ещё Ющенко в своё время быковал, вместо того, чтобы уйти красиво.
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10.11.2020 16:33 Ответить
Дуже скоро штати оголосять Коломойського в міжнародний розшук і поставлять перед Україною вимогу видати його.
І це ще не все. Прилетить і тим, через кого Бєня виводив гроші.
Так що... Запасаємося попкорном.
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10.11.2020 16:29 Ответить
А там не только Беня. Там все его холуи замазались.
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10.11.2020 17:28 Ответить
Интересно в какой момент ЗЕ со "своим 100% прокурором" начнет жрать говно и каяться...
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10.11.2020 16:30 Ответить
Он его жрать не прекращал никогда
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10.11.2020 16:34 Ответить
Уже начал. Пока только жрать.
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10.11.2020 16:34 Ответить
Нашли кому верить! Хитрожопый с востока и при победе того кого он сдал! Победил бы Трамп , "раскаяния " не было бы...
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10.11.2020 16:30 Ответить
Секта байденовцев сейчас тебя заспамит а очевидно логичный комментарий.
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10.11.2020 16:32 Ответить
Это не вопрос веры.
Это открыто скомпрометированные источники инфы про коррупцию Байдена.
Т.е., если кому не понятно, все что несли до выборов сторонники Трампа про Байдена - вранье и фальсификации.
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10.11.2020 16:33 Ответить
Поправка. Не "фальсификации", а інсинуації. Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 1810
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10.11.2020 16:54 Ответить
"Кака я разьньєдца??" Слішалє тако є?
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10.11.2020 22:41 Ответить
Слішаль, та не не з таких Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 3325
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10.11.2020 23:05 Ответить
Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9231
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10.11.2020 16:31 Ответить
Короче господа дерьмаки, дерькачи и прочие зеленские.
Никто не забыт, ничто не забыто Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9005
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10.11.2020 16:31 Ответить
А ты думаешь чего ЗЕ и Ермак после избрания Байдена резко больными сказались?

Пригласили его в Украину и, видимо, получили от Байдена абсолютно недвусмысленный ответ. Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 4674
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10.11.2020 16:35 Ответить
+100%
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10.11.2020 19:09 Ответить
Фирташа за шкирку и в Штаты из Австрии. Следующим на выход приготовиться Коломойше. И вот так начнется деолигархизация. Потом амеры возьмутся и за остальных.
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10.11.2020 16:32 Ответить
преЗеденту явно на больничном подтребуется много льда к пылающему анусу
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10.11.2020 16:33 Ответить
Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9518
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10.11.2020 16:34 Ответить
Всяка погань гадить Україні. Видать цього півня Байдену, нехай його вихолостить. Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9395
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10.11.2020 16:34 Ответить
фирташ теперь будет отвечать в США ,а скоро и каломойский с клоуном 👏👏👏
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10.11.2020 16:35 Ответить
Понеслось гімно по трубах.
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10.11.2020 16:36 Ответить
Что, страшно стало? Надо было или не врать, или до выборов в США все рассказать. А теперь готовь вазелин.
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10.11.2020 16:37 Ответить
Продажні покидьки!!!
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10.11.2020 16:38 Ответить
Начелос ))) я не виноватая )))Байден сам позванил уже начелос шоу в УКРАИНЕ - тежи ХАМЕЛЕНЫ меняютса цветами перед нашими ГЛАЗАМИ!но постепенно (интересно почему) болше не споменят про НОЯБР 2013 ?? ВСЕ тут забыли про дату РЕВАЛУЦИЯ ГИДНОСТИ-ДАСТОНСТВО (для москалей перевод)
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10.11.2020 16:39 Ответить
Та Ви й так по-кацапськи гавкнули...
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10.11.2020 22:42 Ответить
Как-то все валится вокруг Вовки ,и на него, а он успел еще втык притык и на 150 лет тюряги заработать..Повезло Нелоху так турборежимно расправиться с собой
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10.11.2020 16:41 Ответить
А теперь кто попросил?
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10.11.2020 16:41 Ответить
Чувство самосохранения в пятой точке.
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10.11.2020 17:26 Ответить
Україна повинна екстрадувати в США цього Юссефа нехай відповідає по їх законам бо у нас проблема з судовою системою.
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10.11.2020 16:43 Ответить
Все что нужно знать об американской "демократии". А сейчас ему что обещали? Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 2227
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10.11.2020 16:45 Ответить
Эх,начинается)зебильо,а вы в курсах,что с посадкой Пороха у вас даже теперь и 0,001%, нет...зебоба с сто процентным прокурором даже вспомнить об этом лишний раз засцут)))
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10.11.2020 16:46 Ответить
ПРОЧИТАЛ СТАТЬЮ.... НАКРУТИЛ....НАПЛЁЛ...ИЗВИВАЛСЯ..... на месте БАЙДЕНА, я их напару с фирташом за клевету и подрыв авторитета ...автоматом выборов избирателей за него посадил бы ,и требовал бы экстрадиции его в америку к прокурору....и пусть забудет где находится АМЕРИКА как минимум...((
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10.11.2020 16:50 Ответить
Виза, виза Карл. Разводят отсталых туземцев на бусы.)
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10.11.2020 16:51 Ответить
Самый смак.Фруман и Парнас пацаки Фирташа-Обвинения исходят от Хареса Юссефа,бизнесмена из Украины и близкого друга Фирташа.
Его попросили солгать о бизнес-сделках Хантера Байдена, чтобы нанести ущерб репутации Джо Байдена.
Взамен ему пообещали визу в США и юридический иммунитет».
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10.11.2020 16:54 Ответить
А з чого ж це таке покаяння? Нічого особистого - преференція бізнесу?
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10.11.2020 16:56 Ответить
Фрумана и Парнаса сняли с самолета,когда они удирали в Вену к Фирташу
.Эти жы 2 типа вели переговоры об покупке нашей ГТС и внесли крупные пожертвования в республиканскую казну на выборы.
Два нищеброда.
Откуда деньги?.Это шоб было понятно как глубоко гебня влезла в политику США !!!
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10.11.2020 16:58 Ответить
Юссеф сам мошенник, коррупционер и лжец, ему верить невозможно. Кроме того, есть факты коррупции Байдена, нравится нам это или нет. ФАКТЫ. Против домыслов Юссефа, который то врет, что врал, то врет, что раньше говорил правду, то говорит правду о том, что раньше врал. Это же балаган.
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10.11.2020 17:02 Ответить
один презЕдент уже вазилин готовит из за этих "фактов",так что не удивительно,что остальные спрыгнуть хотят)
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10.11.2020 17:15 Ответить
что-то Вы такое сморозили, что хрен Вас поймешь
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10.11.2020 17:32 Ответить
Різниця між Юссефом і тобою - вже в тому, що він виступив офіційно і під власним ім'ям, а ти - у коментах на Цензорі анонімно.Щось ще хочеш сказати про віру і довіру? Валяй! Твоя клавіатура, певно, й не таке терпіла.
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11.11.2020 10:20 Ответить
Что за чушь, ни происхождение, ни настоящая фамилия того "Ермака", которого пришили якуты, так и не установлены, но, судя по внешности - черный, кучерявый, бородатый - украинцем он быть не может по определению.
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10.11.2020 17:36 Ответить
Такіх украЬІнцєфь у нас любють.Очінь.
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10.11.2020 22:45 Ответить
Йой, а хто попросив збрехати самого джуніора в інтерв'ю про Бурісма де він сам признався, що йому платили тільки за те, що в нього татко віце президент?
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10.11.2020 17:09 Ответить
НОЯБР. 21 .2013
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10.11.2020 17:10 Ответить
Серьезно?)а полиция наша сегодня закрыла дело против Байдена по заяве Шокина...
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10.11.2020 17:31 Ответить
Пора эту лживую свору которая пошла на поводу у рыжого мудака и оклеветала друга Украины Джо Байдена наказать!! Опубликовать фамилии всех причасных !!Есть у нас уголовные статьи за обман и клевету-примените и посадите !!Всех!!Начиная с самого верха!!
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10.11.2020 17:43 Ответить
Ось воно, випливає Фірташ, а за Фірташом звичайно Беня, а за Бенею його слуга. Думаю всі знають призьвіще слуги? То мабуть вже ДБР від "ДНР" порушило справу? А їх спецназ викрав картини, ой документи, які підтверждують брехнб наших олігархів? Чи тільки можна картини і документи на їх легалізацію із виставок тирити?
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10.11.2020 17:49 Ответить
Юсеф украинский бизнесмен говорите? Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9329 Ну, тогда Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9098 Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9098 Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9098
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10.11.2020 17:52 Ответить
А чому ні, якщо він українськими бюджетними грошима розпоряджається на користь окремих олігархів, які мають ізраїльські паспорти, крім українських.
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10.11.2020 17:55 Ответить
И шо характерно: тем, кто гонит на США, зачем-то нужна туда виза.
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10.11.2020 18:13 Ответить
Украинский бизнесмен??? Это серьезно?
Не украинский и не бизнесмен, а обычный чернож@пый жучило.
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10.11.2020 18:51 Ответить
Зелупку пста.
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10.11.2020 21:43 Ответить
Наші трампісти так гнали на сина Байдена, аж усіралися. Бидло прокацапське, горіти вам у пеклі разом з ху#лом, за те, що ведетеся на його брехню та пропаганду.
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10.11.2020 22:49 Ответить
 
 