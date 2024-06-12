Сына президента США признали виновным в деле незаконного хранения оружия: Байден отреагировал

Во вторник, 11 июня, фередеральный суд присяжных признал сына действующего президента США Хантера Байдена виновным во всех трех обвинениях по делу о незаконном владении оружием.

Об этом сообщает AP, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Хантеру Байдену может грозить до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 750 тысяч долларов.

Однако окончательный приговор Байдену-младшему судья Мэриеллен Норейк должна вынести в течение 120 дней на основании решения жюри. То есть это должно произойти в середине октября - накануне президентских выборов в США.

Судебный процесс по делу о незаконном владении оружием Хантером Байденом проходил в штате Делавэр. Это родной для президента Байдена штат.

По этому делу Хантеру Байдену объявили обвинение в сентябре 2023 года. Сторона обвинения утверждала, что в 2018 году, покупая револьвер, сын президента солгал в заявке на покупку оружия, заявив, что он не употребляет наркотиков.

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Реакция Джо Байдена

Президент США Джо Байден не присутствовал в зале федерального суда в Делавэре, где судили его сына. Он также мало упоминал о деле, опасаясь создать впечатление вмешательства в уголовное дело, которое возбудило Министерство юстиции его же администрации.

Однако он все же прокомментировал приговор своему сыну. Его слова приводит "Голос Америки".

"Я - президент, но я также и отец. Джилл (первая леди США Джилл Байден, - ред.) и я любим нашего сына и гордимся мужчиной, каким он есть сегодня. Так много семей, чьи родные боролись с зависимостью, понимают чувство гордости, когда ты видишь, что тот, кого ты любишь, выходит из этого состояния и является сильным и стойким в своем восстановлении", - сказал американский лидер.

Байден также заявил, что он принимает приговор своему сыну Хантеру по делу о незаконном хранении оружия и продолжит "уважать судебный процесс".

Американские СМИ пишут, что адвокаты Хантера Байдена заявили, что готовы к апелляции судебного приговора.

Напомним, что в 2021 году сообщалось, что против сына президента США Джо Байдена Хантера открыли дело об уклонении от налогов.

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