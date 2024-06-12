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Новости
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Сына президента США признали виновным в деле незаконного хранения оружия: Байден отреагировал

Сина президента США визнали винним у справі щодо незаконного зберігання зброї

Во вторник, 11 июня, фередеральный суд присяжных признал сына действующего президента США Хантера Байдена виновным во всех трех обвинениях по делу о незаконном владении оружием.

Об этом сообщает AP, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Хантеру Байдену может грозить до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 750 тысяч долларов.

Однако окончательный приговор Байдену-младшему судья Мэриеллен Норейк должна вынести в течение 120 дней на основании решения жюри. То есть это должно произойти в середине октября - накануне президентских выборов в США.

Судебный процесс по делу о незаконном владении оружием Хантером Байденом проходил в штате Делавэр. Это родной для президента Байдена штат.

По этому делу Хантеру Байдену объявили обвинение в сентябре 2023 года. Сторона обвинения утверждала, что в 2018 году, покупая револьвер, сын президента солгал в заявке на покупку оружия, заявив, что он не употребляет наркотиков.

Читайте также: Сына Байдена обвинили в незаконном хранении оружия. Могут посадить на 25 лет

Реакция Джо Байдена

Президент США Джо Байден не присутствовал в зале федерального суда в Делавэре, где судили его сына. Он также мало упоминал о деле, опасаясь создать впечатление вмешательства в уголовное дело, которое возбудило Министерство юстиции его же администрации.

Однако он все же прокомментировал приговор своему сыну. Его слова приводит "Голос Америки".

"Я - президент, но я также и отец. Джилл (первая леди США Джилл Байден, - ред.) и я любим нашего сына и гордимся мужчиной, каким он есть сегодня. Так много семей, чьи родные боролись с зависимостью, понимают чувство гордости, когда ты видишь, что тот, кого ты любишь, выходит из этого состояния и является сильным и стойким в своем восстановлении", - сказал американский лидер.

Байден также заявил, что он принимает приговор своему сыну Хантеру по делу о незаконном хранении оружия и продолжит "уважать судебный процесс".

Американские СМИ пишут, что адвокаты Хантера Байдена заявили, что готовы к апелляции судебного приговора.

Напомним, что в 2021 году сообщалось, что против сына президента США Джо Байдена Хантера открыли дело об уклонении от налогов.

Читайте также: Сыну Байдена Хантеру выдвинули в США обвинения в неуплате налогов

 

Автор: 

Байден Джо (2790) суд (25104) США (26743) Байден Хантер (29)


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Топ комментарии
+27
Це якийсь капець, 25 тільки за володіння, тут за вбивство дають максимум 10років, а то й в ліс тихенько відпускають.
Трампакса за штурм Капітолію навіть не збираються судити, а тут на тобі. Сюр якийсь. Все з ніг на голову перевернулося в цьому світі.
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12.06.2024 00:18
+26
У нас би вже або суддю зняли або дзвонили поки не закриють справу.
Дві країні - діаметрально різне відношення до Закону.
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12.06.2024 00:13
+20
Зєжаба на 100 пожиттєвих заробила вже.
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12.06.2024 00:44
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Правила форума Совет форумчан
У нас би вже або суддю зняли або дзвонили поки не закриють справу.
Дві країні - діаметрально різне відношення до Закону.
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12.06.2024 00:13 Ответить
Генпрокуратура збиралася закрити справу миулого року але суддя, призначений Трампом, відмовив.ю
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12.06.2024 00:21 Ответить
чи можемо ми собі уявити ситуацію, що якийсь суддя відкрив справу проти Єрмака... і довів справу до зрозумілого висновну "винен"?
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12.06.2024 01:11 Ответить
Можемо. Так буде.
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12.06.2024 01:14 Ответить
Прокурор Миллер вів розслідування проти Трампа, але не передав тоді діло до суду тільки тому що Трамп був діючим Презідентом.

Діло готове. Трамп не Презідент. Можно судити. Але Байден цего не робить…
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12.06.2024 07:32 Ответить
А судилище над Трампом, это как? Там все США в ахере, такого даже в Украине представить нельзя. Это дно похлеще чем с Червинским, там вообще нельзя ничего притянуть даже за уши.
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12.06.2024 07:58 Ответить
Так, convicted felon який претендує на Білий Дім, це дно. Американський Януковіч..
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12.06.2024 09:22 Ответить
у вас це рф так ? там НЕМА суду
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12.06.2024 08:07 Ответить
Ліки не забувай пити, бажаю не хворіти.
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12.06.2024 14:55 Ответить
О Боже! Скільки років пройде,щоб в Україні був такий устрій в суспільстві
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12.06.2024 00:13 Ответить
Не ідеалізуйте
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12.06.2024 00:20 Ответить
Поки у нас є брильянтові прокурори, такого не буде ніколи
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12.06.2024 07:40 Ответить
Будет сокамерником Трампа?)
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12.06.2024 00:18 Ответить
Хантер не сяде. Перший злочин, дадуть умовно.
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12.06.2024 00:32 Ответить
А Трамп?
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12.06.2024 01:49 Ответить
Хто зна. Це ж Нью Йорк.
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12.06.2024 02:00 Ответить
Один рік йому дадуть
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12.06.2024 02:17 Ответить
Це якийсь капець, 25 тільки за володіння, тут за вбивство дають максимум 10років, а то й в ліс тихенько відпускають.
Трампакса за штурм Капітолію навіть не збираються судити, а тут на тобі. Сюр якийсь. Все з ніг на голову перевернулося в цьому світі.
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12.06.2024 00:18 Ответить
25 років тільки за те, що збрехав продавцю, що ніколи не вживав наркотики. Уявляєте у нас такі закони за брехню?
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12.06.2024 00:31 Ответить
Зєжаба на 100 пожиттєвих заробила вже.
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12.06.2024 00:44 Ответить
Неправда - Ваша, бо на 100500.
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12.06.2024 00:50 Ответить
У нас навіть в парламенті, за колонами закидуються
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12.06.2024 08:18 Ответить
Трохи не так. 25 можна получити по цій статті. За ящик М-16 наприклад наркоділеру. Хантеру світить десь 3-5 років . А враховуючи, що перший раз то ці роки умовно. Але Джо хитрий лис і відібрав у трампістів їх козир, мало того - тепер Трампу світить вирок за організацію нападу на Капітолій. А це не пукалку під кайфом купувати - набагато серйозніше.
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12.06.2024 01:28 Ответить
Тому що Трамп закликав Пелоссі направити 10 тис. поліцейських для охорони Капітолію, але вона відмовилася.
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12.06.2024 06:52 Ответить
Не за володіння а за те, що збрехав що не вживає наркоту коли оформлював дозвіл на зброю. І я розумію американців, у них велика проблема - наркомани зі зброєю що стріляють людей.
А взагалі Америка досі Велика Країна саме тому що там досі працює правосуддя.
Незалежно хто ти син Байдена чи Трамп, порушив закон - ласкаво просимо до буцегарні!
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12.06.2024 08:12 Ответить
Не посадять.
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12.06.2024 00:18 Ответить
Визнали винним не у незаконному зберіганні, а у брехні на федеральній формі при купівлі, що є федеральним злочином (не правопорушенням.)
В США система трохи відрізняється від української. Якщо ви подаєте заяву на щось, наприклад набуття громадянства або ж купівлю зброї, то декларуєте свої відповіді на певні питання. У випадку Хантера питання було - чи вживаєте ви зараз наркотики. В Україні вас примусять принести довідку від нарколога (наскільки я пам'ятаю.) Але якщо вас в Америці піймають на брехні - то це вже кримінал, тюрма. Не адміністративка, не правопорушення - зразу felony, злочин.
Так от, Хантер вживав крек, але написав що не наркозалежний. В суді на підставі його жінок встановили факт брехні.
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12.06.2024 00:29 Ответить
Ліпецька фабрика, Свинарчуки, гроші на крові, бла-бла-бла...
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12.06.2024 01:03 Ответить
Гєнадій Гєнадієвіч, у вас ус отклєілса!
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12.06.2024 08:52 Ответить
Це так, розминка. Пізніше цього року буде суд за ухиляння від півтора мільйона податків. Багато фактів дізнаємся про Бурісму і Злочевського зокрема. А ще якихось китайців.
Факти задокументовані, в т.ч. є аудіозапис розмови Хантра де він каже: "ten percent for the big guy." Угадайте з одного разу, хто цей big guy є.
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12.06.2024 00:37 Ответить
Обема ?🤡
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12.06.2024 00:46 Ответить
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12.06.2024 00:51 Ответить
Обаму такі дрібниці не цікавлять. Він бере по 85 мільйонів за один раз, і не на себе, а на жінку.
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12.06.2024 00:54 Ответить
тоді певне якуневич?
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12.06.2024 09:19 Ответить
Так начебто два роки спецпрокурор шукав, витратив під 100млн, та знайшов тільки "купівлю мовчання за інтим-послуги" на 130тис, а по факту записали як "гонорар адвокату", чим порушили закон.
щось не сходиться 130тис, та 1.5млн, та ще податки не сплачені.
мабуть про іншого big guy
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12.06.2024 00:53 Ответить
130 тис сплачені адвокату - це про Трампа, всього 34 злочини.
Півтора мільйони несплачених податкув - це про Хантера Байдена.
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12.06.2024 00:56 Ответить
заплатили би за один раз 130тис, то було би 3 злочини
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12.06.2024 00:58 Ответить
нові подробиці
https://www.newsweek.com/donald-trump-mistrial-hush-money-case-juan-merchan-letter-facebook-post-1910061
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12.06.2024 01:19 Ответить
Да наркоман то горе в сім'ї, щож тепер трампісти будуть казати про несправедливий та упередження й суд? А взагалі ось би в нас так, там то спершу доцю Буша спіймали зі спиртним та притягли до відповідальності, то племінницю - наркоману за пігулки в буцегарню, а тоді доречі її папік був губернатором а дядя президентом!
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12.06.2024 01:04 Ответить
Хай їде до нас і він буде наш зброя є фронт теж він вояк
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12.06.2024 01:22 Ответить
Погіршив шанси батька на перемогу на виборах
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12.06.2024 01:35 Ответить
При всем уважении к президенту Байдену -
Ну не выберут американцы СТАРОГО
Байден потянет до последнего
А потом вперед выйдет Мишель Обама
И победит
Выборами в США занимаются умные люди
И там президенты думают про страну,про партию
Это же не Украина
Я вам больше скажу
Америка ,конечно, демократическая страна
Но в ней шансов стать президентом у мужика ростом 1метр 60 см
НЕТ СОВСЕМ!!!
Американцы лилипутов в президенты не выбирают
Даже если ты ху...м на рояле сыграешь ГИМН АМЕРИКИ!!!
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12.06.2024 10:34 Ответить
Цю новину зараз "смакують" помойки медведчука-коломойського 1+1,"інтер" фірташа.Говорячі голови,різні "екперди" і гадалки.Теж саме відбувається на трампівському "FOX".
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12.06.2024 04:39 Ответить
Та ні, смакують всі, включаючи дуже ліві ЗМІ. А чого б не смакувати? Чи гетьман Байденчук недоторканий? https://www.bing.com/search?q=+hunter+biden+quilty+verdict&qs=n&form=QBRE&sp=-1&lq=0&pq=+hunter+biden+quilty+verdict&sc=0-28&sk=&cvid=F21BBDBF96D44781B2D16408FAF397F3&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=
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12.06.2024 06:46 Ответить
Вживав і обманював: Байден-молодшого сенсаційно засуджено за першою зі своїх кримінальних справ

https://www.9tv.co.il/item/72044

Окружний суд присяжних у штаті Делавер визнав винним в інкримінованій йому дії 54-річного Хантера Байдена, сина чинного президента США Джо Байдена - і це, безумовно, безпрецедентна для США подія.

Спеціальний прокурор Девід Вайс, який працював у справі Хантера Байдена, спочатку висунув молодшому Байдену відносно легкі звинувачення. Вони вичерпувалися поданням неправдивої декларації при купівлі зброї, в якій Хантер Байден стверджував, що не вживає наркотиків, хоча це було неправдою. Зрозуміло, якби він визнав себе наркоманом, зброю йому не продали б. Оскільки Байден придбав зброю за хибною декларацією, її звинуватили ще й у незаконному володінні зброєю.

Сьогодні присяжні оголосили вердикт із цього безперечного звинувачення. Вирок буде ухвалено протягом чотирьох найближчих місяців - не надто приємний факт для Джо Байдена, який балотується на новий президентський термін.

Натомість, як ми повідомляли раніше, "мухляжем" при купівлі зброї звинувачення не вичерпуються. Свого часу суддя Марк Скарсі, вивчивши обставини справи та підозри, не погодив угоду, за якою Байден отримував умовний термін в обмін на визнання.

Тоді продовжилося розслідування дій підозрюваного, і в результаті йому висунули нові звинувачення за дев'ятьма пунктами, у тому числі й ухилення від сплати податків на велику суму. Більшість цих звинувачень лише починають розглядатися у суді.

Згідно з обвинувальним актом, з 2016 по 2020 рік Хантер Байден отримав понад 7 мільйонів доларів за діловими операціями за кордоном, включаючи оплату за участь у раді директорів української газової компанії "Бурисма" та перебування у керівництві китайського інвестиційного фонду.

З цих доходів він мав заплатити щонайменше 1,4 мільйона доларів податковому управлінню, але не зробив цього, а подавав хибні податкові декларації.

Так, у 2018 році Байден-молодший витратив понад 1,8 мільйона доларів, включаючи 772 тисячі доларів готівкою. З них 383 тисячі доларів - витрати "на жінок", 151 тисяча доларів - на одяг та аксесуари.

Хантер Байден на попередніх судових слуханнях винним не визнав себе. Він також ігнорував виклики до Конгресу на закриті засідання про імпічмент Байдена-старшого. Імпічмент ініціювали в Палаті представників республіканці, які стверджують, що все сімейство Байденів "незаконно збагачувалося" за рахунок рішень, які ухвалював Джозеф Байден у період з 2009 по 2017 рік, обіймаючи найвищі державні пости. Ці рішення конгресмени пов'язують і із закордонними доходами Байдена-молодшого.

Хантер Байден відмовився відповідати на запитання конгресменів, заявивши, що "батька не було фінансово залучено" до його ділової активності. Конгресмени трактували цю заяву так, що Джо Байден був нібито залучений до діяльності сина, але не "фінансово".
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12.06.2024 06:47 Ответить
Закон суров но це закон...! (латінянє)
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12.06.2024 06:58 Ответить
Це ж який позор для діда Джозефа та баби Параски тьху ти Ненсі.Не змогли виховати свою кровінушку,як слід.Ну це й зрозуміло чому так сталося.Батя постійно загружен роботою,а мамєнька по салонах краси вешталася.А синулю виховувала амєріканская вулиця з її понятіями та законами...
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12.06.2024 07:03 Ответить
Наші реформовані судді сміються, аж животи надривають
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12.06.2024 07:43 Ответить
справжня демократія - люди судять колишнього президента та сина діючого
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12.06.2024 08:20 Ответить
 
 