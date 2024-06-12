Сына президента США признали виновным в деле незаконного хранения оружия: Байден отреагировал
Во вторник, 11 июня, фередеральный суд присяжных признал сына действующего президента США Хантера Байдена виновным во всех трех обвинениях по делу о незаконном владении оружием.
Об этом сообщает AP, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Хантеру Байдену может грозить до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 750 тысяч долларов.
Однако окончательный приговор Байдену-младшему судья Мэриеллен Норейк должна вынести в течение 120 дней на основании решения жюри. То есть это должно произойти в середине октября - накануне президентских выборов в США.
Судебный процесс по делу о незаконном владении оружием Хантером Байденом проходил в штате Делавэр. Это родной для президента Байдена штат.
По этому делу Хантеру Байдену объявили обвинение в сентябре 2023 года. Сторона обвинения утверждала, что в 2018 году, покупая револьвер, сын президента солгал в заявке на покупку оружия, заявив, что он не употребляет наркотиков.
Реакция Джо Байдена
Президент США Джо Байден не присутствовал в зале федерального суда в Делавэре, где судили его сына. Он также мало упоминал о деле, опасаясь создать впечатление вмешательства в уголовное дело, которое возбудило Министерство юстиции его же администрации.
Однако он все же прокомментировал приговор своему сыну. Его слова приводит "Голос Америки".
"Я - президент, но я также и отец. Джилл (первая леди США Джилл Байден, - ред.) и я любим нашего сына и гордимся мужчиной, каким он есть сегодня. Так много семей, чьи родные боролись с зависимостью, понимают чувство гордости, когда ты видишь, что тот, кого ты любишь, выходит из этого состояния и является сильным и стойким в своем восстановлении", - сказал американский лидер.
Байден также заявил, что он принимает приговор своему сыну Хантеру по делу о незаконном хранении оружия и продолжит "уважать судебный процесс".
Американские СМИ пишут, что адвокаты Хантера Байдена заявили, что готовы к апелляции судебного приговора.
Напомним, что в 2021 году сообщалось, что против сына президента США Джо Байдена Хантера открыли дело об уклонении от налогов.
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Дві країні - діаметрально різне відношення до Закону.
Діло готове. Трамп не Презідент. Можно судити. Але Байден цего не робить…
Трампакса за штурм Капітолію навіть не збираються судити, а тут на тобі. Сюр якийсь. Все з ніг на голову перевернулося в цьому світі.
А взагалі Америка досі Велика Країна саме тому що там досі працює правосуддя.
Незалежно хто ти син Байдена чи Трамп, порушив закон - ласкаво просимо до буцегарні!
В США система трохи відрізняється від української. Якщо ви подаєте заяву на щось, наприклад набуття громадянства або ж купівлю зброї, то декларуєте свої відповіді на певні питання. У випадку Хантера питання було - чи вживаєте ви зараз наркотики. В Україні вас примусять принести довідку від нарколога (наскільки я пам'ятаю.) Але якщо вас в Америці піймають на брехні - то це вже кримінал, тюрма. Не адміністративка, не правопорушення - зразу felony, злочин.
Так от, Хантер вживав крек, але написав що не наркозалежний. В суді на підставі його жінок встановили факт брехні.
Факти задокументовані, в т.ч. є аудіозапис розмови Хантра де він каже: "ten percent for the big guy." Угадайте з одного разу, хто цей big guy є.
щось не сходиться 130тис, та 1.5млн, та ще податки не сплачені.
мабуть про іншого big guy
Півтора мільйони несплачених податкув - це про Хантера Байдена.
https://www.newsweek.com/donald-trump-mistrial-hush-money-case-juan-merchan-letter-facebook-post-1910061
Ну не выберут американцы СТАРОГО
Байден потянет до последнего
А потом вперед выйдет Мишель Обама
И победит
Выборами в США занимаются умные люди
И там президенты думают про страну,про партию
Это же не Украина
Я вам больше скажу
Америка ,конечно, демократическая страна
Но в ней шансов стать президентом у мужика ростом 1метр 60 см
НЕТ СОВСЕМ!!!
Американцы лилипутов в президенты не выбирают
Даже если ты ху...м на рояле сыграешь ГИМН АМЕРИКИ!!!
https://www.9tv.co.il/item/72044
Окружний суд присяжних у штаті Делавер визнав винним в інкримінованій йому дії 54-річного Хантера Байдена, сина чинного президента США Джо Байдена - і це, безумовно, безпрецедентна для США подія.
Спеціальний прокурор Девід Вайс, який працював у справі Хантера Байдена, спочатку висунув молодшому Байдену відносно легкі звинувачення. Вони вичерпувалися поданням неправдивої декларації при купівлі зброї, в якій Хантер Байден стверджував, що не вживає наркотиків, хоча це було неправдою. Зрозуміло, якби він визнав себе наркоманом, зброю йому не продали б. Оскільки Байден придбав зброю за хибною декларацією, її звинуватили ще й у незаконному володінні зброєю.
Сьогодні присяжні оголосили вердикт із цього безперечного звинувачення. Вирок буде ухвалено протягом чотирьох найближчих місяців - не надто приємний факт для Джо Байдена, який балотується на новий президентський термін.
Натомість, як ми повідомляли раніше, "мухляжем" при купівлі зброї звинувачення не вичерпуються. Свого часу суддя Марк Скарсі, вивчивши обставини справи та підозри, не погодив угоду, за якою Байден отримував умовний термін в обмін на визнання.
Тоді продовжилося розслідування дій підозрюваного, і в результаті йому висунули нові звинувачення за дев'ятьма пунктами, у тому числі й ухилення від сплати податків на велику суму. Більшість цих звинувачень лише починають розглядатися у суді.
Згідно з обвинувальним актом, з 2016 по 2020 рік Хантер Байден отримав понад 7 мільйонів доларів за діловими операціями за кордоном, включаючи оплату за участь у раді директорів української газової компанії "Бурисма" та перебування у керівництві китайського інвестиційного фонду.
З цих доходів він мав заплатити щонайменше 1,4 мільйона доларів податковому управлінню, але не зробив цього, а подавав хибні податкові декларації.
Так, у 2018 році Байден-молодший витратив понад 1,8 мільйона доларів, включаючи 772 тисячі доларів готівкою. З них 383 тисячі доларів - витрати "на жінок", 151 тисяча доларів - на одяг та аксесуари.
Хантер Байден на попередніх судових слуханнях винним не визнав себе. Він також ігнорував виклики до Конгресу на закриті засідання про імпічмент Байдена-старшого. Імпічмент ініціювали в Палаті представників республіканці, які стверджують, що все сімейство Байденів "незаконно збагачувалося" за рахунок рішень, які ухвалював Джозеф Байден у період з 2009 по 2017 рік, обіймаючи найвищі державні пости. Ці рішення конгресмени пов'язують і із закордонними доходами Байдена-молодшого.
Хантер Байден відмовився відповідати на запитання конгресменів, заявивши, що "батька не було фінансово залучено" до його ділової активності. Конгресмени трактували цю заяву так, що Джо Байден був нібито залучений до діяльності сина, але не "фінансово".