Точаться бої в районах Дружелюбівки, Невського та Серебрянського лісництва, окупанти намагаються атакувати Вовчанськ, - Генштаб

Від початку доби, 12 червня, на фронті в Україні вже відбулося 40 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Окупанти здійснили один ракетний удар, п’ять авіаударів, скинувши вісім КАБів, та 623 обстріли позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 68 дронів-камікадзе.

Обстановка на Харківщині

За даними Генштабу, тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста триває боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку спроба агресора атакувати в районі Петропавлівки зазнала невдачі. Напружена ситуація біля М’ясожарівки, де наразі триває бій.

За уточненою інформацією, минулої доби втрати ворога на Куп’янському напрямку становлять: 86 осіб вбитими та пораненими, знищено сім автомобілів. Крім того, пошкоджено чотири гармати та три автомобілі.

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Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку точаться бої в районах Дружелюбівки, Невського та Серебрянського лісництва. Ситуація під контролем Сил оборони.

Вчора на даному напрямку ворог втратив 141 особу, один танк та два автомобілі.

За даними Генштабу, на Сіверському напрямку напружена обстановка поблизу Спірного та Роздолівки, де від початку доби вже відбулося 11 боєзіткнень, з них два відбито без успіху для ворога, дев’ять - іще тривають.

Протягом минулої доби на Краматорському напрямку ворог втратив 64 особи, з них 25 - безповоротно. Наші захисники знищили танк та три автомобілі, пошкодили дев’ять гармат та дві одиниці автотранспорту росіян.

"На Покровському напрямку окупанти здійснюють спроби просунутись в районах Калинового, Новоолександрівки та Новопокровська. За сьогодні вже відбулося 10 атак наших позицій, три з яких успішно відбито. Бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби на Покровському напрямку ворог втратив 235 осіб. Знищено дві ББМ, три гармати та три автомобілі. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину, п’ять гармат, два автомобілі та наземну станцію управління БпЛА.

Агресор продовжує тиснути на наші позиції на Курахівському напрямку, в районах Красногорівки та Георгіївки. Ситуація контрольована, боєзіткнення тривають.

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Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог двічі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій в районі Малої Токмачки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили.