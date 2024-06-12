Продолжаются бои в районах Дружелюбовки, Невского и Серебрянского лесничества, оккупанты пытаются атаковать Волчанск, - Генштаб
С начала суток, 12 июня, на фронте в Украине уже произошло 40 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Оккупанты совершили один ракетный удар, пять авиаударов, сбросив восемь КАБов, и 623 обстрела позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 68 дронов-камикадзе.
Обстановка на Харьковщине
По данным Генштаба, продолжаются попытки захватчиков атаковать Волчанск на Харьковском направлении. С начала суток в районе города продолжается боестолкновение. Ситуация контролируемая.
На Купянском направлении попытка агрессора атаковать в районе Петропавловки потерпела неудачу. Напряженная ситуация - около Мясожаровки, где сейчас идет бой.
По уточненной информации, за минувшие сутки потери врага на Купянском направлении составляют: 86 человек убитыми и ранеными, уничтожено семь автомобилей. Кроме того, повреждены четыре пушки и три автомобиля.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении идут бои в районах Дружелюбовки, Невского и Серебрянского лесничества. Ситуация под контролем Сил обороны.
Вчера на данном направлении враг потерял 141 человека, один танк и два автомобиля.
По данным Генштаба, на Сиверском направлении напряженная обстановка вблизи Спирного и Раздолевки, где с начала суток уже произошло 11 боестолкновений, из них два отбиты без успеха для врага, девять - еще продолжаются.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг потерял 64 человека, из них 25 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили танк и три автомобиля, повредили девять орудий и две единицы автотранспорта россиян.
"На Покровском направлении оккупанты осуществляют попытки продвинуться в районах Калинового, Новоалександровки и Новопокровска. За сегодня уже произошло 10 атак наших позиций, три из которых успешно отбиты. Боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки на Покровском направлении враг потерял 235 человек. Уничтожены две ББМ, три пушки и три автомобиля. Также повреждены одна боевая бронированная машина, пять пушек, два автомобиля и наземная станция управления БПЛА.
Агрессор продолжает давить на наши позиции на Кураховском направлении, в районах Красногоровки и Георгиевки. Ситуация контролируемая, боестолкновения продолжаются.
Обстановка на Юге
На Ореховском направлении враг дважды потерпел неудачу при попытке вытеснить украинских защитников с позиций в районе Малой Токмачки. Потерь позиций не допущено.
На остальных направлениях активных действий оккупанты не проводили.
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