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У Дніпрі пролунав вибух: В області збили розвідувальний БПЛА РФ (оновлено)

Вибух пролунав у Дніпрі

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах заявили про ракетну небезпеку.

Глава ОВА Лисак згодом повідомив, що над областю збили розвідувальний БПЛА РФ.

Читайте: У Запоріжжі пролунав вибух

Автор: 

вибух (4478) Дніпро (3282)


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Почали кацапи знищувати запаси палива в Україні?
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13.06.2024 13:01 Відповісти
Молодці!!!
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13.06.2024 13:19 Відповісти
 
 