У Дніпрі пролунав вибух: В області збили розвідувальний БПЛА РФ (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах заявили про ракетну небезпеку.

Глава ОВА Лисак згодом повідомив, що над областю збили розвідувальний БПЛА РФ.

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