У Дніпрі пролунав вибух: В області збили розвідувальний БПЛА РФ (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах заявили про ракетну небезпеку.
Глава ОВА Лисак згодом повідомив, що над областю збили розвідувальний БПЛА РФ.
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юрий Шмалько #512164
показати весь коментар13.06.2024 13:01 Відповісти Мені подобається 0
Olena Teslenko
показати весь коментар13.06.2024 13:19 Відповісти Мені подобається 2
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