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Новости Война
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В Днепре раздался взрыв

Вибух пролунав у Дніпрі

Во время воздушной тревоги в Днепре прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В Воздушных силах заявили о ракетной опасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье прозвучал взрыв

Автор: 

взрыв (6769) Днепр (4426)


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Почали кацапи знищувати запаси палива в Україні?
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Молодці!!!
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13.06.2024 13:19 Ответить
 
 