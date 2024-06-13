В Днепре раздался взрыв
Во время воздушной тревоги в Днепре прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В Воздушных силах заявили о ракетной опасности.
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юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий13.06.2024 13:01 Ответить Мне нравится 0
Olena Teslenko
показать весь комментарий13.06.2024 13:19 Ответить Мне нравится 2
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