В Днепре раздался взрыв

Во время воздушной тревоги в Днепре прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В Воздушных силах заявили о ракетной опасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье прозвучал взрыв