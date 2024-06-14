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Непокора військовослужбовця вважається злочином навіть за відсутності тяжких наслідків, - Верховний Суд

Непокора військового є злочином

Верховний Суд постановив, що непокора військового є злочином із формальним складом, тому кримінальна відповідальність за неї не залежить від настання суспільно небезпечних наслідків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на постанову ВС від  23 травня.

Відповідний висновок винесено у справі старшого солдата-контрактника, засудженого до 5 років позбавлення волі за відмову виконувати усний наказ заступника командира бригади.

Які наслідки?

Слідство встановило, що 21 червня 2022 року він відмовився виконати наказ заступника командира бригади й вибути до командно-спостережного пункту для виконання завдань у складі своєї роти. Це, на думку слідства, могло призвести до прориву російських військ на цій ділянці.

Сторона захисту стверджувала, що конкретних тяжких наслідків від вчиненої військовослужбовцем непокори не настало, тому немає причин вважати, що він своїм діянням спричинив шкоду суспільним відносинам.

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Проте Верховний Суд дійшов висновку, що непокора порушує закріплений у військових статутах порядок керування військами й перешкоджає нормальному виконанню військовими частинами та підрозділами покладених на них завдань.

Згідно з висновком суддів, це діяння заподіює істотну шкоду суспільним відносинам у сфері встановленого порядку несення військової служби, що охороняються кримінальним законом, та здатне створити реальну загрозу спричинення такої шкоди, що й визначає його суспільну небезпеку.

"Так, скоєна засудженим в умовах воєнного стану непокора, навіть за відсутності конкретних тяжких наслідків, є діянням, яке характеризується всіма ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 402 Кримінального кодексу України, та безсумнівно становить притаманну злочину суспільну небезпеку", - йдеться у постанові.

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З огляду на це ККС ВС залишив у силі вирок суду апеляційної інстанції.

Постанова Верховного Суду набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Автор: 

Верховний Суд (1192) суд (11700) військовослужбовці (4770)


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Топ коментарі
+60
а хабарі в суді це просто традиція !
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14.06.2024 13:49
+52
А за наказ "начать наступлєніє на Донєцк чєрєз Авдєєвку" - звичайно, жодної відповідальності.
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14.06.2024 13:50
+49
Що там про Червінського скажуть жирні хряки?
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14.06.2024 13:51
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Розтолкуйте хтось нахер така країна?
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14.06.2024 20:04 Відповісти
Яку ти побудував така і є.
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15.06.2024 12:31 Відповісти
Ресурс та й усе..... бобіки переплюнули усіх разом взятих в мінус ! 🤢
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14.06.2024 21:08 Відповісти
Ну от дали 5 років. Ок. А чи може потім оцей ув'язнений піти знову служити? Зараз в ЗСУ з'являються засуджені, які підписали там якісь папери. Може краще спочатку сісти в тюрму, щоб потім підписати папери з якоюсь іншою бригадою? Цікаво було б знати що це за замкомбрига по прізвищу і що то за номер бригади? Де лише від одного солдата на ксп залежить чи встоїть фронт чи ні. Тобто зі штаба скажімо якийсь офіцер ніфіга не може замінити солдата. І справа дійшла до верховного суду. Чи не соромно тому комбригу в тому плані, що у нього крім того солдата ніхто реально і не воює? Напевно не соромно. Напевно не ганьба. Краще посадити . Ок. Посадили. Але тоді у замкомбрига по морально-психологічній роботі провал виходить. Хоча б догану йому дали? І що в залишку сталося з тією ділянкою фронту, поки йшли службові розслідування, а потім кримінальні? І хто ж замість того солдата пішов на ксп? Ха ха ха.
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14.06.2024 22:01 Відповісти
Може тобі ще кількість особового складу та озброєння з містом дислокації бригади написати. Ви школьники зовсім о.уєлі…. Війна йде шановний! Чи ти забув? Сьогодні солдат скаже командиру що він в караул не піде, завтра у бойове охоронення, після завтра він в окоп не забажає а потім того командира взагалі на йух посилатиме. А на фігні тоді всі статути, настанови, єдіноначаліє? На фіга тоді ЗСУ СБУ МВС та інши силові структури, на яух тоді взагалі країна з державними інституціями? Якісь тут пости інфантів які служби в армії навіть не нюхали. Ви що думаєте що в арміях країн НАТО якось по іншому? Мля, школоло ….
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14.06.2024 22:33 Відповісти
Почитай статут спочатку, а потім емоції свої в коробочку. Солдат згідно статуту може доповісти черговому по частині, що наприклад в нього болить зуб у даний момент і таким чином це може бути підставою до не заступання данними солдатом у наряд. Якщо скажімо солдат пішов у СЗЧ скажімо ввечері, а на ранок одумався і прийшов в частину назад, то командир не має права не прийняти його назад у частину, навіть у випадку повідомлення вже вище і реєстрації сзч. Далі діє всп і інші всякі дбри. Згідно статуту солдат може не виконувати злочинного наказу хоч від самого папи римського, а навіть попередити виконання його, тобто пристрелити скажімо зрадника, який дає наказ скласти зброю і піти у полон до ворога скажімо. З тим що солдат є найнезахищенішим і найбезправнішим суб'єктом і навіть не суб'єктом , а об'єктом, в цьому сумніву немає. Солдата обмежили в правах більше ніж у ув'язненого. Це факт. Але суть статті для мене важливіша у тому плані в якій такій бригаді такий жахливий морально-психологічний стан, де цілий замкомбрига дає наказ на відправлення солдата на ксп. У нас в підрозділі вистачає наказу головного сержанта , який перед цим показує тобі папери з бойовим розпорядженням, а не просто слова з-за вуха. Відправка на ксп це зовсім інша розцінка в грошовому забезпеченні, плюс при фатальних наслідках виплачена страховка родині. Нема бр, то нема чого висуватися на ксп. При загибелі той комбриг скаже, що ніхто його туди не посилав. Спочатку все оформіть як має бути панове, а потім усно щось там командуйте. Це все одне. А якщо солдат на шляху слідування впіймав скажімо осколок і не дійшов. Хтось має його замінити? Інший солдат? А якщо іншого вже скажімо немає, то що, офіцер ніяк ні? Мені цікаво чи хтось його замінив? І ким? І я перший раз чую що цілий замкомбрига опускає свій рівень повноважень до того хто піде в наряд на сп. Це нонсенс. І все ж цікаво, що з тією ділянкою фронту? Бо є всі ознаки того, що під керівництвом таких замкомбригів фронт таки провалений. А може такої справи взагалі і не було, бо жодного прізвища, жодної цифри немає у повідомленні. Це чергова лякалка від зеленої шобли. Щоб усі боялись і не насміхались. Тобто капітошки. Ха ха ха.
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14.06.2024 23:32 Відповісти
Петро, нагадай мені це в яких статутах про зуби і про січ написано і як це що ти пишеш з війною повʼязати??? У статуті внутрішньої служби а може у караульному чи у стройовому а може у дисциплінарному??? Одночасно розкажіть ще раз про сержанта у якого з якихось вїух письмове бойове розпорядження у руках опинилось. Ти взагалі армію нюхав?
по друге - я уявляю ситуацію наступним чином, командир взводу віддав цьому солдату наказ а той послав його на йух, командира роти теж і т.д. Тоді того солдата повели до замкомбріга, далі ти знаєш. Ну не розстрілювати ж його за непокору у бойовій обстановці? Далі був суд. Що не зрозуміло?
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15.06.2024 00:07 Відповісти
А з якого дива головний сержант не буде бачити бойового розпорядження? Головний сержант відповідає за особовий склад. Де солдат знаходиться на бойовому чергуванні чи в районі зосередження, чи у відпустці. Кожен командир відділення має знати де знаходиться його підлеглий і чим він зайнятий. Навіть ім'я, прізвище , день народження, освіту, і обстановку у родині. Мене мій сержант ніколи не пошле на чергування без бр. І навіть більше. Комбат сам в нього питає кого вписувати в бр на те чи інше завдання і ніякий комбриг тут ніяким боком. Є задача для комдіва чи комбата і яким чином вона виконана ними це десяте справа. Відказниками спочатку займаються замполіти для того щоб виявити причину відмови, а потім вже всі інші. Складається спочатку бойове розпорядження де вказуються конкретні прізвища. Потім поступає відмова, яка також фіксується на папері. На солдата складається рапорт про непокору, який іде вверх до комбрига. Головне в цьому всьому не усні накази як є в повідомленні, а все має бути оформлене. Потім комбриг разом із юридичною службою повідомляє солдату про наслідки його відмови. А наказ без бр я ще не бачив. Є накази для внутрішнього користування але ці накази показують комбатам, комдівам, начальникам штабів. Це накази про так би мовити "відрядження" скажімо артилеристів або ремонтників у піхоту. Оці накази ховають. Всі ті що стосуються бойових чергувань головний сержант може ознайомитись по першій вимозі. І про суд мені зрозуміло. І про 5 років. Мені незрозуміло чого тільки замкомбрига назначає того хто буде чергувати на сп, а не комбриг. Ха ха ха. Якщо в якихось бригадах замкомбриги дають накази на наряди то ок. У нас такі питання на рівні головних сержантів. Максимум хто може підключитися замполіт бригади. Напевно солдата засудив таки зам по морально-психологічному стану. Тоді добре. Такому замкомбрига теж треба давати догану. Як це він допустив таке негодяйство. А фронт напевно таки провалений тим комбригом. Бо не пишуть прізвищ. Якщо б написали і в який термін те сталося, то все б стало зрозуміло. Можливо своєю відмовою він собі життя врятував. А так у в'язниці підпише інші папери з іншою бригадою. Ха ха ха.
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15.06.2024 01:11 Відповісти
Дійсно що - ха ха ха. Куйні якийсь ти мені цілу торбу навалив і головного сержанта ще й приплітаєш… Шо твій головний сержант в плануванні та організації операції/бою те ж приймає участь? Дійсно що подивитися бойове розпорядження підписане комбригом він може, якщо комбриг чи начальник штабу дозволить. А так йди ти головний сержант до своїх сержантів та виховуй їх. Ти мені так і не відповів в якому статуті про хворі зуби та самовільну відлучку записано?ти пишеш що солдат йде до чергового по частині і доповідає про те що зуби болять. Це шо солдат йде до чергового (оперативного) по бригаді і доповідає йому про свої хвороби? А ти не думаєш що той черговий офіцер у званні майор чи капітан пішле його на йух зі словами - в тебе що солдат свого командира відділення-сержанта не має? Погодься, що все в армії робиться по команді, а не за твоїм бажанням. Ось я не захотів йти на нуль в окопи і все. Ну то і отримуй що заслужив і скажі спасибі що за невиконання наказу під час війни не застосували ще суворіше покарання. Мою версію про замкомбрига ти чув. Тут я з тобою згодний це міг бути старший виховник, бо він теж є одним з заступником комбрига. Він і віддав непідкоряючогося солдата (думаю що це був борзий контрактник, який з мирних часів вважає що до 20:00 він служить кулеметником, а потім до утра він вільний-цивільний, так деякі заробітчани вважають) під суд. Ну і вірно зробив цій заступник комбрига. Інши з цього прикладу хоча б замисляться… війна все ж таки. І останнє - призвища посадових осіб в армії і за мирних часів не дуже розкривають, а за часів війни й казати немає чого. Не даремно військовослужбовці і на обличчя маски одягають. Призвища засудженого солдата що тобі те ж дали? І звідки така впевненість про прорив фронту - ти часом не ************** посіпака, який щось вивідати хоче??? Слава ЗСУ
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15.06.2024 11:22 Відповісти
Статут внутрішньої служби читай там все про права і обов'язки кожного все розписано. Стройовий статут ще почитай. Перед нарядом військовослужбовець проходить медогляд. Медик питає у військовослужбовця чи є в нього скарги скажімо. Якщо солдат заступає в наряд на кухню ще й дивляться в якому стані руки солдата. Наприклад якщо на нігтях є грибок або рана з інфекцією, то такий солдат до кухні не допускається, може бути тільки старшим наряду без контакту з продуктами та посудом. По доведення інструктажу і перевірці у солдата знань зі своїх обов'язків черговий по частині задає усьому складу добового наряду питання хто і по якій причині не може нести наряд. Гострий зубний біль або поганий психологічний стан є одним з ознак до відміни несення цим солдатом наряду. Цей солдат заміняється іншим по вказівці чергового частини. На інструктажі може бути присутній замкомбрига зі стройової підготовки, який теж може знімати з наряду. Скажімо в наряд заступає солдат із синяком під оком. Заступник комбрига просто зобов'язаний його зняти навіть без брехні солдата, який буде розказувати, що десь ніби впав. Приходить медик і посилає на обстеження. Солдат може в письмовій формі відмовитися від обстежень і позначкою, що ні до кого притензій немає. Головний сержант відповідає за особовий склад, а також за бойову підготовку кожного солдата. Хтось більш досвідчений хтось менше. Комбату наприклад поступила вказівка зайняти таку то вогневу позицію. Він визиває головного сержанта і питає в нього хто із солдат може виконати те чи інше завдання. Головний сержант подає список з прізвищами хто буде що виконувати у цій задачі. З цим списком вже працює начальник штабу і комбати і планують виконання поставленої задачі. Зовсім свіжий приклад. Сусідній батальон попросив допомоги в орієнтуванні мінометів. Тобто топогеодезиста. Головний сержант задає питання що значить попросили? Іде до начальника штабу разом із солдатом. Начальник штаба узгоджує це питання з цим головним сержантом і дає вказівку замполіту оформити бр. І лише тоді даний солдат виїжджає до сусіднього комбата. Кулеметник контрактник на ппд працював до 17.00. Як на звичайній роботі. Тільки посадкою солдата у в'язницю проблема не вирішується. Задача замполіта не засудити бойову одиницю а відновити боєздатність. Це також одна із задач головного сержанта. Кулеметники це штучний товар. В нас також були, є і будуть відмовники. Це нормальна ситуація. Але після роботи з ними вони самі заступали на бойові чергування без кримінальних справ. Той же замполіт може оголосити догану(це вже дисциплінарний статут) і оштрафувати солдата. Солдат в кінці місяця отримає лише 20 к. А в деяких випадках і того менше. В нас так було. Їх посилають на інші роботи інші наряди. Скажімо на кухні чудово працюють, дрова рубають, воду носять, займаються охороною парків, бліндажі копають і таке інше. Давай посадим солдата щоб тіпа хтось інший боявся. Ха ха ха. Я сам не раз був на губі і не тільки. То скажу що на губі краще ніж бліндаж копати. Замкомбрига вибив бойову одиницю там, де і так людей не вистачає. Ок. Замість того щоб той солдат колоди для бліндажа тягав, то він по судах ходить. А замість того солдата прийде копати інший, який є боєздатним. Тобто фактично вибирається дві одиниці. К людям надо бить помягше, а на вєщі смотрєть по ширше. Ха ха ха.
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15.06.2024 14:47 Відповісти
Забагато БукаФФ. Поки Директоро-комбатів-комбригів НЕ САДИТИМУТЬ за незабезпечене ЄТОПРИКАЗ - діла НЕ буде.
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15.06.2024 19:37 Відповісти
Відбувається зворотній ефект від лякалок суддів, комбригів, депутатів, прокурорів і інших причетних і не причетних. Є факти масових так би мовити непокору солдат. Немає взаємної співпраці всіх ланок оборони. Совкові підходи керування ефективні лише при необмежених ресурсах всіх видів. Ми стоїмо перед вирішенням проблеми воювати з тим що є сьогодні і зараз. Не треба такого солдата. Ок. Саджайте у в'язницю. Якщо вони думають, що це вирішення. Ок. Я думаю, що це тупик. І складається враження що такі методи і такі командири працюють на ворога за допомогою таких якоби яростно благородних поривах якоби виявлення непокоряючогося солдата. Просто не вміють працювати із особовим складом. От і все. А своє невміння прикривають рішеннями суддів. Ха ха ха.
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15.06.2024 19:57 Відповісти
Мля, такої фантастики мені на розповідав начебто я в армії взагалі не служив. Те що ти розповідаєш добре за мирних часів, коли ти мабуть і служив, а зараз війна хлопчик. Якщо ви всі такі незадоволені хлопʼята чому ж ви самі не пішли у військові виши і не стали офіцерами що би бути з солдатами помʼякше та потолерантнеші??? А тим більш знали би що робити щоб фронти не проривали і такі кулеметники вам нерви не псували…Звичайно що киздіти не мішки тягати. Я по призову був в АТО командиром взводу звʼязку (ВОС в мене так, була воєнна кафедра в інституті) то надивився на таких як ти - демагогів та всезнайок. Нікого під суд не віддавали, але проблеми з подобними типами були…. Нічого порішали нормально. А за не виконання наказу командира за часів війни однозначно судити треба (тут ти мене ніяк не переконаєш) інакше це буде не армія а дурдом веселка.
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15.06.2024 19:46 Відповісти
Я служу з 15 року. Пережив у бригаді вже чотирьох комбригів. Якщо для тебе з 14 року до 22 року був мирний час то ок. Кожен сам для себе нехай вирішує що то було. АТО чи війна. Я переконувати нікого ні в чому не збираюся. Ти мені розказуєш про чистої води совок. Ок. У нашому підрозділі з 22 року особливо великий відсоток сзч, хочеш називай їх дезертирами. Але є такі серед них, які б вже і повернулися б назад. Чому б не скористатися їхніми послугами? Не розумію. Нехай ідуть у інші бригади скажімо. Але ж ідуть. А тут на тобі бац, а на них вже вісить кримінальна справа. І зловити не можуть, бо не знайдуть і назад призвати не можуть. А солдати треба. А у майбутньому ще через пару років буде вважатися дурним тоном те що ти не відсидів строк за невиконання приказу незрозуміло кого. Хоч по паперах він твій командир. Як можна взагалі виконувати накази від когось, якщо в тебе немає довіри до цього когось і поваги. Довіра і повага виникає лише в боях. Коли ти бачиш як працює людина. Наприклад як можна ставити командиром батареї скажімо мінометів такого бувшого командира орудія який майже жодного разу нікуди не влучив? Ну і до лампочки те, що він вже якоби офіцер. Ха ха ха.
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15.06.2024 20:21 Відповісти
Я тобі пропонував отримати військову освіту і стати кадровим офіцером (а не таким як наприклад я - тобто з «піджаків»), щоби бути «справжнім батьком солдату». А ти мені наводиш приклади якогось мінометника який з начальника розрахунка-сержанта раптово (а може за заслуги?) став молодшим лейтенантом тим більш командиром батареї гаубиць Д-30. Я відразу зрозумів що ти з артилерії, після того як написав про комдива, бо для тебе це командир дивізіону,а для мене в піхоті це командир дивізії. Ладно це вже таке… справа в наших суперечках лише в тому що ти мені (хоча і запасному, але все ж таки офіцеру вже й з бойовим досвідом) починаєш розповідати «біди та печалі» простого контрактника, при чому ти підспудно розумієш що статути та настанови ніхто і ніколи не відмінить і анархії в ЗСУ ніколи не буде. Це все. Я зрозумів твої позиції, більше не турбую
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16.06.2024 09:56 Відповісти
А от скажи мені , офіцер з бойовим досвідом , що ти будеш робити зі мною 57 років , служив у совку 85-87 , забрали з інституту ,коли прийшов від воєнної кафедри відмовився , бо не бачив сенсу. Пару місяців тому проходив ВЛК бо треба було місце реєстрації змінити , записали 4 статті , гіпертонія , зубів нема , остеохондроз в усіх відділах хребта , запалення звязок у плечових суглобах , що не записали і рахувати не буду , але ГОДЕН , хоча автомат на витягнутих руках втримати не можу . Кілька разів на рік рачки повзаю , підтягнутись не можу бо плечі болять , а у 50 і підтягувався і підйом переворот робив і гіпертонії не було , хоча зуби з 30 псуюсться , пародонтоз. Автомат бачив пару раз у армії , бо служив у авіації метеорологом , та у лютому - травні 2022 бо був у ТРО за 12 км від кацапів на блок посту , а вже у червні вийшов , бо бігати по полях нарівні з молодими не дуже. І от попаду я до тебе!??? По перше , я не знаючи тебе точно на ЙУХ пошлю , бо я не хлопчина ,щоб забаганки будь кого виконувати , я за своє життя не мав жодного начальника , заробляв своєю головою і руками і не розумію як виконувати наказ не знаючи і не розуміючи його. Це моє 100% переконання. По друге , я 100% знаю , що через неділю - дві у польових умовах та в броніку поїду у госпіталь , бути мясом на 3 дні я не хочу і не буду! По третє , я 100% вважаю , що командири , які віддають дурні і не зважені накази , що призводять до завищених втрат людських життів , є ВОРОГИ і тому ії треба просто знищувати! ЖУКОВИ - то наші вороги! Так от що ти б зі мною робив?
У Німеччині прийняли план на випадок війни з росією , так от там розписано усе , хто воює , а хто у тилу зброю клепає ! А у нас усі ідуть або на м'ясо , або на йух , виживайте як хочете та донатьте! А ми вас ще як гусей щипати будемо! Отака йухня -малята. І виникає питання , який ворог робить нам більше шкоди , на фронті , чи в тилу? Хто цінніший у армії - піхотинець , що з автоматом сидить у окопі , або агент , що у ворога керує країною? Хто ворогові шкоди більше завдасть?
Якщо ти мені скажеш , що принцип я начальник - ти дурак , це основа армії і так повинно бути , то ти просто дурень .
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16.06.2024 14:53 Відповісти
Ти запитуєш - я відповідаю, я б тебе послав на аеродром в метеорологічну службу авіаполку, за твоїм рідним ВОС, з яким ти служив срочку. Ким ти там був планшетистом? Ну то малюй грозові фронти на мапі. Там би ти якусь користь приніс. У свій взвод звʼязку я б тебе не взяв, бо ти не фахівець і не знаєш шо це, а катушки з кабелем тягати на горбі і молоді можуть. В мене до тебе інше запитання - а шо ж ти так свої зуби запустив що їх не залишилось? Шо і вставляти не став? Те ж сенсу не було? Ти наче не в Європі живеш а в камʼяному віці. Я тебе шо жаліти повинен як ти у своєму здоровʼї сенсу не бачиш? Такі хвороби наперечисляв наче б ти у зоні в Екібазтузі років 10 відтягнув.Ну то живи як знаєш. Ти запитав, я відповів, без образ.
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16.06.2024 17:16 Відповісти
Я не ображаюсь. І щоб ти розумів , вважаю себе ще достатньо здоровою людиною . Більшість моїх однолітків , ще й молодших за мене мають ще гірше здоров'я. Щодо зубів , то пародонтоз це така хвороба , що зуби не збережеш, мій лікар - професор , і він це вже давно мені сказав.Вставляти? На імпланти квартиру треба продавати , а вставні щелепи , ось буду робити.Я не планшетістом був , були телетайпи , що кодами по 5 цифр передавали погоду , а ми ручками з чорнилами їх наносили на бумажні карти, та ще спостерігали за погодою та передавали її по телефону. Отака спеціальність.І спортом займався , 110 кг штангу жав і з такою ж присідав. Але це було у 45 років. І бігав по 3 км. Але після 50 кожен рік щось нове. Я не п'ю , курив за все життя може років 2 чи 3 , у армії , потім ще рік , потім 3 місяці з лютого 2022 по травень. Кидаю легко , бо не маю тяги , це тільки від нервів . Про гіпертонію до ВЛК і не знав , тільки голова боліти стала часто , раніше майже ніколи не боліла , а на ВЛК 170/100 і до кардіолога. Це від нервів , бо життя таке. А плечі - від фізичних навантажень як сказав ортопед . Хребет - вік і навантаження. Отаке життя! Щодо користі , то будь кому можна знайти корисне застосування , от у Німеччині прийняли план загальної мобілізації на випадок війни з кацапами , і дуже там чого з приводу мобілізації промисловості , але у нас я бачу тільки мобілізацію м'яса. Щодо зв'язку , то це не факт , бо я електронщик і не тільки паяльник у руках держав , а й BGA паяю , і у мікроконтролерах тямлю і асемблер із Сі це теж моє.
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16.06.2024 22:11 Відповісти
Я думаю, шо пора вже давно і давно ввести в дію справедливий суд Ліеча для усіх оцих судейских покидьків і, особливо, для ЗЄленого КОдла. І все тоді буде Україна
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14.06.2024 23:13 Відповісти
З таким самим підходом зверніться до Зеленського і його влади, риба гниє з голови, влада дає приклад як поважати закони України.
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15.06.2024 00:16 Відповісти
Жах
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15.06.2024 01:36 Відповісти
при масовій утилізації чоловічого населення України небажання солдата - раба вмирати являється злочином.місяць підготовки - пянки на полігоні - і в рай.
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15.06.2024 07:07 Відповісти
Щось мені підказує, що я знаю порядок дій мобілізованого судді верховного суду після наказу на штурм позицій ворога....
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15.06.2024 08:52 Відповісти
Ну що? Як тут ся мають нераби?
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15.06.2024 09:05 Відповісти
Оскільки нижній ланці військових "віддякувати" студій немає чим, на них суди і будуть демонструвати свою необхідність існування.
то що деякі справи розвалюються ( самі по собі , зрозуміло) - то так буває.
Але взагалі ми дуже строгі, потрібні країні, заслужено отримуємо нашу ( астрономічну) платню і працюємо ефективно!
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15.06.2024 10:51 Відповісти
в умовах воєнного стану. А є умови воєнного стану?
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15.06.2024 12:16 Відповісти
Цікаво, а хто слідство веде?
Просто коли ухилянти з ДБР розказують воїнам, як вони мали поводитись - це ж сюрреалізм.
Та й щодо відповідальності командирів великі питання.
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15.06.2024 13:05 Відповісти
Мафія в мантіях, солдатікі вернутся спросят.
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15.06.2024 15:26 Відповісти
От тепер питання , що краще , відмовитись іти у військо і отримати 3 роки , або відмовитись вікинувати дурний наказ і отримати 5 років , або просто загинути виконавши дурний наказ. Якби командири були адекватні , такого вибору не стояло б!
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15.06.2024 16:18 Відповісти
Горе буде несправедливому судді, таким не позаздриш, біблія!
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15.06.2024 19:30 Відповісти
А суд в котором судьи берут хабарі может кого-то судить? Ведь Голова Верховного Суду, этого суда Князев был пойман на взятке в три млн долларов!
Этот суд не имеет право кого-либо судить.

В армии за действия подчинённых отвечает командир, отношения и действия военнослужащих регулируются Уставом и Присягой. За нарушение этих законов наступает ответственность по закону. Если ты давал клятву и зрадів её отвечай.
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16.06.2024 21:01 Відповісти
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