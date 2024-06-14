Неповиновение военнослужащего считается преступлением даже при отсутствии тяжких последствий, - Верховный Суд

Верховный Суд постановил, что неповиновение военного является преступлением с формальным составом, поэтому уголовная ответственность за него не зависит от наступления общественно опасных последствий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление ВС от 23 мая.

Соответствующее заключение вынесено по делу старшего солдата-контрактника, приговоренного к 5 годам лишения свободы за отказ выполнять устный приказ заместителя командира бригады.

Какие последствия?

Следствие установило, что 21 июня 2022 года он отказался выполнить приказ заместителя командира бригады и выбыть к командно-наблюдательному пункту для выполнения задач в составе своей роты. Это, по мнению следствия, могло привести к прорыву российских войск на этом участке.

Сторона защиты утверждала, что конкретных тяжких последствий от совершенного военнослужащим неповиновения не наступило, поэтому нет причин считать, что он своим деянием причинил вред общественным отношениям.

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Однако Верховный Суд пришел к выводу, что неповиновение нарушает закрепленный в военных уставах порядок управления войсками и препятствует нормальному выполнению воинскими частями и подразделениями возложенных на них задач.

Согласно заключению судей, это деяние причиняет существенный вред общественным отношениям в сфере установленного порядка несения военной службы, охраняемых уголовным законом, и способно создать реальную угрозу причинения такого вреда, что и определяет его общественную опасность.

"Так, совершенное осужденным в условиях военного положения неповиновение, даже при отсутствии конкретных тяжких последствий, является деянием, которое характеризуется всеми признаками состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 Уголовного кодекса Украины, и несомненно представляет присущую преступлению общественную опасность", - говорится в постановлении.

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Учитывая это ККС ВС оставил в силе приговор суда апелляционной инстанции.

Постановление Верховного Суда вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.