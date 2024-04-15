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Новости
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Верховный Суд отказал в изменении подсудности по делу Червинского

богачук,червінський

Верховный Суд отказал адвокатам полковника ССО Романа Червинского, которые просили перенести слушание дела в Печерский районный суд города Киева, в изменении подсудности, дело будет слушаться в Кировоградском районном суде Кировоградской области.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала адвокат Людмила Куса.

Сторона защиты настаивала на рассмотрении дела в Киеве, поскольку, по мнению адвокатов Червинского, то, в чем его обвиняют, происходило в Киеве, а не в Кировоградской области.

"Мы не знаем мотивов, почему нам отказали, они будут изложены в полном тексте постановления, который будет объявлен 22 апреля", - отметила Куса.

Когда начнется слушание дела в Кропивницком, пока неизвестно. Подготовительное заседание на прошлой неделе было отложено из-за отсутствия потерпевших.

Читайте также: Суд продлил содержание под стражей Червинского на 15 дней, - адвокат

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

Читайте также: Дело Червинского передали в суд

Автор: 

Верховный Суд (1096) Червинский (139)


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Топ комментарии
+22
це не справа Червінського, це помста двох підлих антидержавних зрадників, які злили нашу спецоперацію кацапам у 2020 і які, волею здитинілих "какіхразніц", рулять в турборежимі нашою воюючою з кацапами країною та ведуть її до поразки.
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15.04.2024 20:13
+17
Єрмак судить патріота України іменем України.
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15.04.2024 20:00
+17
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15.04.2024 20:06
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Єрмак судить патріота України іменем України.
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15.04.2024 20:00 Ответить
Іменем зеленського, негативне ставлення якого до України і українців було чітко продемостроване у псевдоакторській діяльності!
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15.04.2024 20:06 Ответить
Free Roman Cervinskiy
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15.04.2024 20:06 Ответить
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15.04.2024 20:06 Ответить
🤬🤬🤬
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15.04.2024 20:06 Ответить
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15.04.2024 20:07 Ответить
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15.04.2024 20:08 Ответить
Нечисть у мантіях продовжує свої чорні справи!
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15.04.2024 20:13 Ответить
це не справа Червінського, це помста двох підлих антидержавних зрадників, які злили нашу спецоперацію кацапам у 2020 і які, волею здитинілих "какіхразніц", рулять в турборежимі нашою воюючою з кацапами країною та ведуть її до поразки.
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15.04.2024 20:13 Ответить
Таку ж цілеспрамованість суддів застосувати проти зелених
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15.04.2024 20:14 Ответить
Ну і що, що це на думку адвокатів відбувалося в Києві? Судам інших міст країни що не довіряють, а у Києві найчастіші суди? Або у Києві легше людей зібрати під зал суду, а в провінції нема чого й збирати. Про цього Червінського мало хто там знає.
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15.04.2024 20:19 Ответить
Про Червінського знають навіть за кордоном. Правда не має меж.
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16.04.2024 10:01 Ответить
Коли, нарешті, прийде час, коли на лаві підсудних замість патріотів сидітиме гундос зі своєю квартальною зграєю та іншою зеленою поганню.
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15.04.2024 20:23 Ответить
Час сам не прийде, треба нам допомогти йому
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15.04.2024 21:46 Ответить
Так краще вже в Калінінградської області. Буде більше шансів що засудять !
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15.04.2024 20:41 Ответить
Zeлені ...аси!
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15.04.2024 20:58 Ответить
Не здивуюся шо причиною переносу судових засідань до Кіровограду є вірогідність що по СІЗО де утримують пана Червінського може "прилетіти"...а от в Києві така вірогідність було мінімальна...факт...
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15.04.2024 21:10 Ответить
Дронів на всіх вистачить...
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15.04.2024 23:20 Ответить
Сподіваюсь, що ця влада буде покарана за переслідування Червінського. Ця влада не переслідує зрадників, корупціонерів, хабарників, а виключно патріотів, журналістів та бізнесменів, які не платять хабарі.
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16.04.2024 01:10 Ответить
Zeчмо і його кодло ніколи не пробаче патріотам зламані плани здачі України
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16.04.2024 06:37 Ответить
А коли будуть судити тих хто здав операцію з вагнерівцями в Білорусії.
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16.04.2024 08:21 Ответить
 
 