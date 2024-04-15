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Новини
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Верховний Суд відмовив у зміні підсудності в справі Червінського

богачук,червінський

Верховний Суд відмовив адвокатам полковника ССО Романа Червінського, які просили перенести слухання справи до Печерського районного суду міста Києва, у зміні підсудності, справа слухатиметься в Кіровоградському районному суді Кіровоградської області.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла адвокатка Людмила Куса.

Сторона захисту наполягала на розгляді справи в Києві, оскільки, на думку адвокатів Червінського, те, в чому його звинувачують, відбувалось в Києві, а не в Кіровоградській області.

"Ми не знаємо мотивів, чому нам відмовили, вони будуть викладені в повному тексті ухвали, який буде оголошено 22 квітня", - зазначила Куса.

Коли розпочнеться слухання справи в Кропивницькому наразі невідомо. Підготовче засідання минулого тижня було відкладено через відсутність потерпілих.

Читайте: Суд продовжив тримання під вартою Червінського на 15 днів, - адвокат

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Читайте також: Справу Червінського передали до суду

Автор: 

Верховний Суд (1188) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+22
це не справа Червінського, це помста двох підлих антидержавних зрадників, які злили нашу спецоперацію кацапам у 2020 і які, волею здитинілих "какіхразніц", рулять в турборежимі нашою воюючою з кацапами країною та ведуть її до поразки.
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15.04.2024 20:13
+17
Єрмак судить патріота України іменем України.
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15.04.2024 20:00
+17
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15.04.2024 20:06
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Єрмак судить патріота України іменем України.
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15.04.2024 20:00 Відповісти
Іменем зеленського, негативне ставлення якого до України і українців було чітко продемостроване у псевдоакторській діяльності!
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15.04.2024 20:06 Відповісти
Free Roman Cervinskiy
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15.04.2024 20:06 Відповісти
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15.04.2024 20:06 Відповісти
🤬🤬🤬
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15.04.2024 20:06 Відповісти
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15.04.2024 20:07 Відповісти
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15.04.2024 20:08 Відповісти
Нечисть у мантіях продовжує свої чорні справи!
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15.04.2024 20:13 Відповісти
це не справа Червінського, це помста двох підлих антидержавних зрадників, які злили нашу спецоперацію кацапам у 2020 і які, волею здитинілих "какіхразніц", рулять в турборежимі нашою воюючою з кацапами країною та ведуть її до поразки.
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15.04.2024 20:13 Відповісти
Таку ж цілеспрамованість суддів застосувати проти зелених
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15.04.2024 20:14 Відповісти
Ну і що, що це на думку адвокатів відбувалося в Києві? Судам інших міст країни що не довіряють, а у Києві найчастіші суди? Або у Києві легше людей зібрати під зал суду, а в провінції нема чого й збирати. Про цього Червінського мало хто там знає.
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15.04.2024 20:19 Відповісти
Про Червінського знають навіть за кордоном. Правда не має меж.
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16.04.2024 10:01 Відповісти
Коли, нарешті, прийде час, коли на лаві підсудних замість патріотів сидітиме гундос зі своєю квартальною зграєю та іншою зеленою поганню.
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15.04.2024 20:23 Відповісти
Час сам не прийде, треба нам допомогти йому
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15.04.2024 21:46 Відповісти
Так краще вже в Калінінградської області. Буде більше шансів що засудять !
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15.04.2024 20:41 Відповісти
Zeлені ...аси!
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15.04.2024 20:58 Відповісти
Не здивуюся шо причиною переносу судових засідань до Кіровограду є вірогідність що по СІЗО де утримують пана Червінського може "прилетіти"...а от в Києві така вірогідність було мінімальна...факт...
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15.04.2024 21:10 Відповісти
Дронів на всіх вистачить...
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15.04.2024 23:20 Відповісти
Сподіваюсь, що ця влада буде покарана за переслідування Червінського. Ця влада не переслідує зрадників, корупціонерів, хабарників, а виключно патріотів, журналістів та бізнесменів, які не платять хабарі.
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16.04.2024 01:10 Відповісти
Zeчмо і його кодло ніколи не пробаче патріотам зламані плани здачі України
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16.04.2024 06:37 Відповісти
А коли будуть судити тих хто здав операцію з вагнерівцями в Білорусії.
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16.04.2024 08:21 Відповісти
 
 