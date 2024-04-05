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Суд продовжив тримання під вартою Червінського на 15 днів, - адвокат

червінський,адвокати

Суд продовжив на 15 днів тримання під вартою полковника ССО Романа Червінського.

Про це повідомив адвокат військового Костянтин Глоба, інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя вперше у справі прийняв інше рішення, аніж вимагала прокуратура, продовжили строк тримання під вартою лише на 15 днів!

Особисто я з рішенням не погоджуюсь, оскільки вважаю, що 03.03.24р Шевченківський Районний суд м. Києва вже прийняв єдине законне рішення,- повернув клопотання прокурору", - написав Глоба у фейсбуці.

Проте адвокат відзначає, що сьогоднішнє рішення судді є тенденційно новим у справі, оскільки вперше прийняте не в угоду обвинувачення.

Також читайте: Судді Київського апеляційного суду взяли самовідвід у справі Червінського

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Читайте також: Справу Червінського передали до суду

Автор: 

суд (11673) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+21
Волю політв"язню зеленої влади!
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05.04.2024 22:27
+15
Весь день біля Шевченківського суду стояв автозак і 120 озброєних нацгвардійців чергували, щоб жінки з групи підтримки не створили протест проти свавілля. Де ті, хто в 22му році кричали, які українці волелюбні, не раби, як росіяни, не зомбовані, а до політв'язнів ходить десяток людей, іншим автозаки на вулицях, а герої в тюрмах - то норм..? Здрастуй, країна путін.ukr...?
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05.04.2024 22:31
+10
Це не правосуддя, це продовження 95 кварталу!!! Це не судді, а попуги які повторюють те що їм наказали!!!
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05.04.2024 22:33
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Волю політв"язню зеленої влади!
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05.04.2024 22:27 Відповісти
Нелегетимного зелю в альфатер!!!
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06.04.2024 09:18 Відповісти
Весь день біля Шевченківського суду стояв автозак і 120 озброєних нацгвардійців чергували, щоб жінки з групи підтримки не створили протест проти свавілля. Де ті, хто в 22му році кричали, які українці волелюбні, не раби, як росіяни, не зомбовані, а до політв'язнів ходить десяток людей, іншим автозаки на вулицях, а герої в тюрмах - то норм..? Здрастуй, країна путін.ukr...?
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05.04.2024 22:31 Відповісти
Це не правосуддя, це продовження 95 кварталу!!! Це не судді, а попуги які повторюють те що їм наказали!!!
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05.04.2024 22:33 Відповісти
открыл америку. так всегда было. судьи независимы только в тех вопросах, где им не занесли бабла, или не дали указание сверху. причем к закабаливанию судей властью приложил немалую долю и порох, который в 2016 м поменял конституцию, и вместо верховной рады, дал полномочие назначать на пожизненный срок судей - президенту. соответственно какой судья откажеться выполнять указание президента (или его компухи), если от них зависит его денежная должность?
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06.04.2024 04:04 Відповісти
Це не відкриття Америки, це констатація факта!!!
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06.04.2024 12:27 Відповісти
Ує*ани
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05.04.2024 22:35 Відповісти
Через 2 тижні буде цікаво
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05.04.2024 22:54 Відповісти
Головне щоб не вбили.
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06.04.2024 09:19 Відповісти
главно дело шоб шила не посадили.
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05.04.2024 22:56 Відповісти
Швець про ОРБОЗРЄВАТЕЛЬ Бродського , про Козира з Бродським про іпсо в БОЗРЕВАТЕЛЬ СЬОГОДНІ . Про очікування Козирем Трампа , про АБСОЛЮТНО ПРАЦЮ НА КРЕМЛЬ З ТРАМПОМ .

https://www.youtube.com/watch?v=mTICtWkw29s https://www.youtube.com/watch?v=mTICtWkw29s

А тепер хтось думає що Козир не знайде судів котрі, згноять Червінського - прямого звинувачуючого Єрмака у зраді ?

https://www.youtube.com/watch?v=mTICtWkw29s
https://www.youtube.com/watch?v=mTICtWkw29s
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05.04.2024 22:58 Відповісти
Істрія дружби власника ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Михайла Бродского та Михайла Подоляка, грязного політтехнолога тимчасового служіння Медведчуку, Іванющенко., особистого консультанта Сергія Льовочкина. Друг Левочкина і «користувач» як і молодший брат Андрія Єрмака, зараз призначений секретарем РНБО Лінтвиненко. .
РАДІО СВОБОДА УКРАЇНА 15 квітня 2020г :"Михайло Подляк- Політичний консультант та політтехнолог. Колішній головний редактор сайту «Обозреватель» (власник - Михайло Бродський). Робота на видання Бродського.
Сам «Обозреватель», у якому працював голова Подоляк, належав на той момент голови Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва в парламенті Януковича - Михайла Бродського. Тоді видання, зокрема, звинувачували у плагіаті та публікації неправдивих матеріалів..."

Сьогодні це повністю спаплюжена стаття у Бродського про котру розповідає Швець- посилання вищ
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05.04.2024 23:01 Відповісти
Free Roman Chervinskiy
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05.04.2024 23:03 Відповісти
А тим часом криса Шефір з...бнула у Німеччину і розказує яка прекрасна Рашка. І до Шефірв ні у кого немає питаннь
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05.04.2024 23:07 Відповісти
Татаров і зеленський, перед своїм завершенням, бездумно гадять Українцям…. Так і ківа, гадив бездумно…
Співпадіння…
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05.04.2024 23:26 Відповісти
Волю розвіднику Роману Червінському ‼️
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05.04.2024 23:43 Відповісти
Червінському - волю! ЗЕлідору - Чаушеска долю!
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06.04.2024 00:08 Відповісти
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06.04.2024 00:34 Відповісти
Дайте мені цього суддю за горло потримати.
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06.04.2024 00:35 Відповісти
Слово «суд» треба брати в лапки, аби не вводити суспільство в оману
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06.04.2024 03:18 Відповісти
Зелений антимайдан гноїть в сізо полковника ССО і патріота, поки 'мкдра більшість' мріє про український моссад
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06.04.2024 05:04 Відповісти
Судді починають щось розуміти? Починають боятись за своє майбутнє? Єрмаки з татаровими не вічні, і для них мотузка зів'ється...
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06.04.2024 09:40 Відповісти
Шило-Червінський. ВСЕ, що потрібно знати про цю владу !!!
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06.04.2024 10:34 Відповісти
Покидькі мають вдповісти
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06.04.2024 10:39 Відповісти
 
 