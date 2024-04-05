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Суд продлил содержание под стражей Червинского на 15 дней, - адвокат

червінський,адвокати

Суд продлил на 15 дней содержания под стражей полковника ССО Романа Червинского.

Об этом сообщил адвокат военного Константин Глоба, передает Цензор.НЕТ.

"Судья впервые по делу принял другое решение, чем требовала прокуратура, продлили срок содержания под стражей всего на 15 дней!

Лично я с решением не согласен, поскольку считаю, что 03.03.2024 г Шевченковский Районный суд г. Киева уже принял единственное законное решение, - вернул ходатайство прокурору", - написал Глоба в фейсбуке.

Однако адвокат отмечает, что сегодняшнее решение судьи тенденциозно ново по делу, поскольку впервые принято решение не в угоду обвинению.

Читайте также: Судьи Киевского апелляционного суда взяли самоотвод по делу Червинского

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

Также смотрите: Апелляционный суд снова не смог рассмотреть изменение меры пресечения полковнику Червинскому: на этот раз из-за сообщения о заминировании. ВИДЕО

Автор: 

суд (25080) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+21
Волю політв"язню зеленої влади!
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05.04.2024 22:27
+15
Весь день біля Шевченківського суду стояв автозак і 120 озброєних нацгвардійців чергували, щоб жінки з групи підтримки не створили протест проти свавілля. Де ті, хто в 22му році кричали, які українці волелюбні, не раби, як росіяни, не зомбовані, а до політв'язнів ходить десяток людей, іншим автозаки на вулицях, а герої в тюрмах - то норм..? Здрастуй, країна путін.ukr...?
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05.04.2024 22:31
+10
Це не правосуддя, це продовження 95 кварталу!!! Це не судді, а попуги які повторюють те що їм наказали!!!
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05.04.2024 22:33
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Волю політв"язню зеленої влади!
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05.04.2024 22:27 Ответить
Нелегетимного зелю в альфатер!!!
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06.04.2024 09:18 Ответить
Весь день біля Шевченківського суду стояв автозак і 120 озброєних нацгвардійців чергували, щоб жінки з групи підтримки не створили протест проти свавілля. Де ті, хто в 22му році кричали, які українці волелюбні, не раби, як росіяни, не зомбовані, а до політв'язнів ходить десяток людей, іншим автозаки на вулицях, а герої в тюрмах - то норм..? Здрастуй, країна путін.ukr...?
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05.04.2024 22:31 Ответить
Це не правосуддя, це продовження 95 кварталу!!! Це не судді, а попуги які повторюють те що їм наказали!!!
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05.04.2024 22:33 Ответить
открыл америку. так всегда было. судьи независимы только в тех вопросах, где им не занесли бабла, или не дали указание сверху. причем к закабаливанию судей властью приложил немалую долю и порох, который в 2016 м поменял конституцию, и вместо верховной рады, дал полномочие назначать на пожизненный срок судей - президенту. соответственно какой судья откажеться выполнять указание президента (или его компухи), если от них зависит его денежная должность?
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06.04.2024 04:04 Ответить
Це не відкриття Америки, це констатація факта!!!
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06.04.2024 12:27 Ответить
Ує*ани
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05.04.2024 22:35 Ответить
Через 2 тижні буде цікаво
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05.04.2024 22:54 Ответить
Головне щоб не вбили.
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06.04.2024 09:19 Ответить
главно дело шоб шила не посадили.
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05.04.2024 22:56 Ответить
Швець про ОРБОЗРЄВАТЕЛЬ Бродського , про Козира з Бродським про іпсо в БОЗРЕВАТЕЛЬ СЬОГОДНІ . Про очікування Козирем Трампа , про АБСОЛЮТНО ПРАЦЮ НА КРЕМЛЬ З ТРАМПОМ .

https://www.youtube.com/watch?v=mTICtWkw29s https://www.youtube.com/watch?v=mTICtWkw29s

А тепер хтось думає що Козир не знайде судів котрі, згноять Червінського - прямого звинувачуючого Єрмака у зраді ?

https://www.youtube.com/watch?v=mTICtWkw29s
https://www.youtube.com/watch?v=mTICtWkw29s
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05.04.2024 22:58 Ответить
Істрія дружби власника ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Михайла Бродского та Михайла Подоляка, грязного політтехнолога тимчасового служіння Медведчуку, Іванющенко., особистого консультанта Сергія Льовочкина. Друг Левочкина і «користувач» як і молодший брат Андрія Єрмака, зараз призначений секретарем РНБО Лінтвиненко. .
РАДІО СВОБОДА УКРАЇНА 15 квітня 2020г :"Михайло Подляк- Політичний консультант та політтехнолог. Колішній головний редактор сайту «Обозреватель» (власник - Михайло Бродський). Робота на видання Бродського.
Сам «Обозреватель», у якому працював голова Подоляк, належав на той момент голови Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва в парламенті Януковича - Михайла Бродського. Тоді видання, зокрема, звинувачували у плагіаті та публікації неправдивих матеріалів..."

Сьогодні це повністю спаплюжена стаття у Бродського про котру розповідає Швець- посилання вищ
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05.04.2024 23:01 Ответить
Free Roman Chervinskiy
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05.04.2024 23:03 Ответить
А тим часом криса Шефір з...бнула у Німеччину і розказує яка прекрасна Рашка. І до Шефірв ні у кого немає питаннь
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05.04.2024 23:07 Ответить
Татаров і зеленський, перед своїм завершенням, бездумно гадять Українцям…. Так і ківа, гадив бездумно…
Співпадіння…
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05.04.2024 23:26 Ответить
Волю розвіднику Роману Червінському ‼️
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05.04.2024 23:43 Ответить
Червінському - волю! ЗЕлідору - Чаушеска долю!
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06.04.2024 00:08 Ответить
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06.04.2024 00:34 Ответить
Дайте мені цього суддю за горло потримати.
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06.04.2024 00:35 Ответить
Слово «суд» треба брати в лапки, аби не вводити суспільство в оману
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06.04.2024 03:18 Ответить
Зелений антимайдан гноїть в сізо полковника ССО і патріота, поки 'мкдра більшість' мріє про український моссад
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06.04.2024 05:04 Ответить
Судді починають щось розуміти? Починають боятись за своє майбутнє? Єрмаки з татаровими не вічні, і для них мотузка зів'ється...
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06.04.2024 09:40 Ответить
Шило-Червінський. ВСЕ, що потрібно знати про цю владу !!!
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06.04.2024 10:34 Ответить
Покидькі мають вдповісти
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06.04.2024 10:39 Ответить
 
 