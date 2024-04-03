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Справу Червінського передали до суду

богачук,червінський

У Кіровоградський районний суд Кіровоградської області спрямовано обвинувальний акт у справі полковника ССО Романа Червінського.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла його адвокат Людмила Куса.

За словами адвокатки, обвинувальний акт було спрямовано вчора, а сьогодні Червінському намагалися вручити клопотання про продовження тримання під вартою, що повинен розглянути Шевченківський районний суд міста Києва.

"У нього строк тримання за попереднім рішенням до 6 квітня. Вочевидь провести підготовче засідання в Кропивницькому не встигають, тому вирішили розглянути це питання в Шевченківському райсуді Києва", - зазначила Куса.

Завтра в цьому ж суді мали б розглянути скаргу сторони захисту на необґрунтованість підозри, але тепер незрозуміло, чи відбудеться це засідання. Оскільки, як пояснила адвокат, Кримінальним процесуальним кодексом передбачено, що підозру можна оскаржити до моменту надходження справи до суду з обвинувальним актом, що адвокати і зробили, але суд так і не ухвалив рішення, бо засідання постійно переносилися.

Читайте: Шевченківський райсуд знову не розглянув справу, що стосується оскарження підозри Червінському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Читайте: Червінському не дали змоги пройти медичне обстеження, адвокат готує скаргу в ЄСПЛ. ФОТО

Автор: 

суд (11647) Червінський (146)


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Топ коментарі
+47
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03.04.2024 17:02
+43
Free Roman Chervinskiy
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03.04.2024 16:58
+38
Справа Червінського-це вирок Зеленському і його ФСБшній коханці,Андрію Борисовичу Єрмаку.
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03.04.2024 17:37
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Free Roman Chervinskiy
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03.04.2024 16:58 Відповісти
Шуфріч, хиба в ЗСУ?
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03.04.2024 17:15 Відповісти
🆘🆘🆘СВОБОДУ Герою України Роману Червінському ‼️‼️‼️‼️‼️ZEПЕРЕВЕРТНЯ під трибунал ! ВСІХ ОЙГО ПОДЕЛЬНИКІВ НЕГАЙНО ЗА ГРАТИ ! Ця БАНДА гниді шакалів , яку кришує « янетряпка» НЕЩАДНО МАРОДЕРИТЬ І ЗДАЄ Державу метр за метром
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03.04.2024 21:10 Відповісти
Шуфріч..., там Насірова досі в тому одеялі тягають, в ньому мабуть і помре...
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03.04.2024 17:21 Відповісти
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03.04.2024 17:02 Відповісти
Зе треба вже подивитися в- дзеркало аналог
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03.04.2024 17:06 Відповісти
От і побачимо,а судді хто????
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03.04.2024 17:06 Відповісти
питання важливе і є відповідь. судді це 73% виборців зеленої плісняви. для мене вони і є ті, що судять Червинського, генерала Марченко, генерала Кривоноса, ветерана АТО Андрія Антоненко, президента Порошенко, Пашинського, підозри Тетяні Чорновол, Софії Звіробій і ще багато майданівців. для мене вони зрадники України. Слава ЗСУ!
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03.04.2024 17:49 Відповісти
А судді це 50% з мафіозного суддівського клану з часів совка, що передають місця в спадок- такі як суддя останнього розстріляного в 1989 воїна УПА, Івана Гончарука. Суддя отримує шалену пенсію а його суддя- онука пишається дідом.

І 50% суддів це креатури рига Портнова
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03.04.2024 18:03 Відповісти
Судилище, як над героями майдану. І це не дивно, бо до влади прийшов антимайдан.
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03.04.2024 17:14 Відповісти
Не здивуюсь, якщо Червінського ще звинуватять і в розмінуванні Чонгару....
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03.04.2024 17:16 Відповісти
Татаров і Цуцкерідзе передали справу землякам ( обоє з Новоукраїнки). Ті не підведуть. Зараз почнеться пінг-понг з підсудністю. Тому і порушили за шахрайство, бо перша справа не вигорає. Ну не хочуть судді в Києві зв'язуватись з гопниками в погонах та ще й дохтурами навколо юридичних наук. Звідси така кількість самовідводів. Надія тільки на земляків.
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03.04.2024 17:20 Відповісти
Зленського та виконуючого його обов"язки Єрмака, вподальшому можна судити лише за єдину "справу Червінського". Бо, судячи з усього, саме зеленський та єрмак дали вказівку татарову "закрити" Червінського "па бєспрєдєлу", бо саме Червінський у 2020 відкрито розповів українському народу про злив спецоперації української розвідки щодо затримання "вагнерівців", кацапам безпосередньо з офісу реЗЕдента.
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03.04.2024 17:35 Відповісти
Справа Червінського-це вирок Зеленському і його ФСБшній коханці,Андрію Борисовичу Єрмаку.
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03.04.2024 17:37 Відповісти
Зелена антимайданна блювота ніяк не заспокоїться
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03.04.2024 17:52 Відповісти
Це судилище затягнеться на роки як по справі по вбивству Шеремета і по справі "Слов'янської кобили". Останню через 7 років випустили без вироку на волю. А Червінського будуть "мурижити".
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03.04.2024 18:19 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський написав першу літеру, а президент Ізраїлю Ісаак Герцог - останню у сувої Тори солідарності, який має символізувати мир та єдність між двома країнами.

Джерело: ізраїльське видання https://www.ynetnews.com/article/hkqczuf1a?utm_source=ynetnews.com&utm_medium=Share&utm_campaign=Whatsapp&utm_term=hkqczuf1a&utm_content=Article&fbclid=IwAR0FHB7JD_FZ9dnA5VEZRSf0ARC5w1I8RR91ZL5ZpforZHK0rGsLkGZkzXc_aem_AZRhGBNorzwv67c5FSRJP2xLM8DSmqz4EtSwKgjZN18frcGAjm5AdLDf-peR5CJXhyQ#lujvkfgmzybdavmdcv Y Net News

Деталі: Повідомляється, що написання сувою Тори почалося незабаром після початку повномасштабної війни в Україні. Ініціатором виступив головний рабин Києва Йонатан Маркович, який працює над зміцненням солідарності між Ізраїлем та Україною. Зеленський написав першу літеру сувою у своєму кабінеті в Києві.
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03.04.2024 19:33 Відповісти
Герцог і Натаняху дають приклад, як треба об'єднувати владу і опозицію в умовах зовнішньої загрози.
А Зеленський поводить себе перед ще більшою загрозою, як конченая мразь.
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03.04.2024 20:03 Відповісти
Країна кривих дзеркал. Той хто керує країною зє і дє , повинні сидіти в тюрмі, а такі як Червінський керувати країною.
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03.04.2024 19:53 Відповісти
Зеленский конченая мразь.
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03.04.2024 19:56 Відповісти
А Цибулько каже:
офіцер сбу, якого не звільнив зе, в свої 33 роки має статок 4 ляма баксів
при чому, ніде крім сбу не працював...
Цибулько запитує зе.
ЯК, *****????
ЯК???
і які статки у більше знакових фігур в оточенні зе???
і як зе, буде вилазити з цієї дупи???
лиш дві нещасних букви
ЯК????
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03.04.2024 20:46 Відповісти
Сволота зелена! Дограється...
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03.04.2024 21:19 Відповісти
Дуже добре, що Цензор так докладно нагадав тим, хто забув, і тим, хто не знав, справу по вагнерівцям.
А тепер уявіть собі: літо 2020-го року. Світ напівпаралізований ковідом. Не лише політика та економіка, але й спорт, туризм, мистецтво більшості країн світу поставлені на паузу. З новин переважно відомості про померлих та про стадії розробки вакцин...
Зеленський керує 1 рік, і ще не встиг все розмінувати, розформувати, ліквідувати, зупинити, продати. І тут виринає операція з вагнерівцями...
От що би було, якби єрмачня цю операцію не злила ворогу і вона завершилася арештом х7йловських найманців?
Уся світова преса перемкнула би значну увагу з постилого ковіду на арешт та показання легіонерів Пригожина. Ожив би суд в Гаазі по МН-17, який майже зупинився через відсутність свідків. Журналісти світу розкручували би історії про дії вагнерівців в різних країнах світу, в першу чергу в Африці та Азії. Цілком ймовірно, що розглядалося би питання про визнання рф державою-терористом і введення санкцій на кшталт нинішніх... А нападати на Україну рф ще не готова, бо Україна ще не розвалена зе-шоблою в достатній мірі...
Як на мене, успішна операція з вагнерівцями могла відвернути і попередити повномасштабне вторгнення! Думаєте це перебільшення? Ні! Я нагадаю, що за думкою кількох експертів (зокрема Грозєва) помилкове збиття парашею малазійського МН17 замість власного цивільного літака врятувало Україну від повномасштабного вторгнення кремля, яке могло статися ще в 2014 році під приводом помсти рф "клятим бандерофашистам" за нібито збитий ними літак з громадянами рф. У 2014 ми всі пройшли по краю прірви.
Аналогічно успішна операція з вагнерівцями убезпечила би Україну від повномасштабної агресії щонайменше на кілька років...
А хто був одним з головних її розробників? - Правильно. Червінський.
До речі, і головного свідка суду по МН17 в Гаазі (того самого Цемаха, якого зєрмачня по-тихому повернула кремлю) викрав з Лугандона також Червінський.
Тож Червінський став кровником не лише зеленського з єрмаком, але й самого х7йла. І тому баканов, наумов, портнов, рєзніков, хмельницький будуть на волі, а Червінський буде сидіти доти, доки в Україні править банда зеленського єрмака, а "мудрому 73%-у наріду" - "какаяразніца".
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03.04.2024 21:32 Відповісти
Нечисть зелена !
І за вами падлюки прийдемо !!!
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04.04.2024 00:17 Відповісти
Кто этот Ермак? Что у него за должность? Если у него плохая репутация, почему он сидит в должностном кресле? Кто его покровляет. Почему он не сидит на нары? Судя по всему он агент Кремля.
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04.04.2024 06:03 Відповісти
Западная коалиция не знает что Ермак агент Кремля, Ермак дьявольски хитёр и коварен и поэтому неуловим.
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04.04.2024 14:58 Відповісти
Усе той Захід знає і не раз вимагав від зеленського звільнення єрмака. Але зеленський міцно вперся усіма рогами.
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04.04.2024 16:25 Відповісти
 
 