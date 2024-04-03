Справу Червінського передали до суду
У Кіровоградський районний суд Кіровоградської області спрямовано обвинувальний акт у справі полковника ССО Романа Червінського.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла його адвокат Людмила Куса.
За словами адвокатки, обвинувальний акт було спрямовано вчора, а сьогодні Червінському намагалися вручити клопотання про продовження тримання під вартою, що повинен розглянути Шевченківський районний суд міста Києва.
"У нього строк тримання за попереднім рішенням до 6 квітня. Вочевидь провести підготовче засідання в Кропивницькому не встигають, тому вирішили розглянути це питання в Шевченківському райсуді Києва", - зазначила Куса.
Завтра в цьому ж суді мали б розглянути скаргу сторони захисту на необґрунтованість підозри, але тепер незрозуміло, чи відбудеться це засідання. Оскільки, як пояснила адвокат, Кримінальним процесуальним кодексом передбачено, що підозру можна оскаржити до моменту надходження справи до суду з обвинувальним актом, що адвокати і зробили, але суд так і не ухвалив рішення, бо засідання постійно переносилися.
Справа Романа Червінського
ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І 50% суддів це креатури рига Портнова
Джерело: ізраїльське видання https://www.ynetnews.com/article/hkqczuf1a?utm_source=ynetnews.com&utm_medium=Share&utm_campaign=Whatsapp&utm_term=hkqczuf1a&utm_content=Article&fbclid=IwAR0FHB7JD_FZ9dnA5VEZRSf0ARC5w1I8RR91ZL5ZpforZHK0rGsLkGZkzXc_aem_AZRhGBNorzwv67c5FSRJP2xLM8DSmqz4EtSwKgjZN18frcGAjm5AdLDf-peR5CJXhyQ#lujvkfgmzybdavmdcv Y Net News
Деталі: Повідомляється, що написання сувою Тори почалося незабаром після початку повномасштабної війни в Україні. Ініціатором виступив головний рабин Києва Йонатан Маркович, який працює над зміцненням солідарності між Ізраїлем та Україною. Зеленський написав першу літеру сувою у своєму кабінеті в Києві.
А Зеленський поводить себе перед ще більшою загрозою, як конченая мразь.
офіцер сбу, якого не звільнив зе, в свої 33 роки має статок 4 ляма баксів
при чому, ніде крім сбу не працював...
Цибулько запитує зе.
ЯК, *****????
ЯК???
і які статки у більше знакових фігур в оточенні зе???
і як зе, буде вилазити з цієї дупи???
лиш дві нещасних букви
ЯК????
А тепер уявіть собі: літо 2020-го року. Світ напівпаралізований ковідом. Не лише політика та економіка, але й спорт, туризм, мистецтво більшості країн світу поставлені на паузу. З новин переважно відомості про померлих та про стадії розробки вакцин...
Зеленський керує 1 рік, і ще не встиг все розмінувати, розформувати, ліквідувати, зупинити, продати. І тут виринає операція з вагнерівцями...
От що би було, якби єрмачня цю операцію не злила ворогу і вона завершилася арештом х7йловських найманців?
Уся світова преса перемкнула би значну увагу з постилого ковіду на арешт та показання легіонерів Пригожина. Ожив би суд в Гаазі по МН-17, який майже зупинився через відсутність свідків. Журналісти світу розкручували би історії про дії вагнерівців в різних країнах світу, в першу чергу в Африці та Азії. Цілком ймовірно, що розглядалося би питання про визнання рф державою-терористом і введення санкцій на кшталт нинішніх... А нападати на Україну рф ще не готова, бо Україна ще не розвалена зе-шоблою в достатній мірі...
Як на мене, успішна операція з вагнерівцями могла відвернути і попередити повномасштабне вторгнення! Думаєте це перебільшення? Ні! Я нагадаю, що за думкою кількох експертів (зокрема Грозєва) помилкове збиття парашею малазійського МН17 замість власного цивільного літака врятувало Україну від повномасштабного вторгнення кремля, яке могло статися ще в 2014 році під приводом помсти рф "клятим бандерофашистам" за нібито збитий ними літак з громадянами рф. У 2014 ми всі пройшли по краю прірви.
Аналогічно успішна операція з вагнерівцями убезпечила би Україну від повномасштабної агресії щонайменше на кілька років...
А хто був одним з головних її розробників? - Правильно. Червінський.
До речі, і головного свідка суду по МН17 в Гаазі (того самого Цемаха, якого зєрмачня по-тихому повернула кремлю) викрав з Лугандона також Червінський.
Тож Червінський став кровником не лише зеленського з єрмаком, але й самого х7йла. І тому баканов, наумов, портнов, рєзніков, хмельницький будуть на волі, а Червінський буде сидіти доти, доки в Україні править банда зеленського єрмака, а "мудрому 73%-у наріду" - "какаяразніца".
І за вами падлюки прийдемо !!!