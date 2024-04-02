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Шевченківський райсуд знову не розглянув справу, що стосується оскарження підозри Червінському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченківський райсуд Києва знову не розглянув клопотання про скасування підозри полковнику Роману Червінському.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Адвокат заявив, що просив про перенесення засідання, оскільки Романа Червінського не доставили на судове засідання.

Дату наступного засідання узгодять та повідомлять згодом.

"Пан Роман постійно висловлював принципову позицію щодо його участі в аналогічних судових засіданнях. Але слідчою суддею Овсеп'ян не було забезпечено його явку, конвоювання. Не було подано відповідного клопотання до ізолятору тимчасово тримання, де він на сьогодні перебуває. Слухати без участі пана Романа сьогоднішнє судове засідання ми апріорі не в змозі", - сказав захисник. 

Читайте: Суддя вчетверте зняла з розгляду справу, що стосується оскарження підозри Червінському, — адвокат Глоба

Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського
Суд у справі Червінського

Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Дивіться: Апеляційний суд знову не зміг розглянути зміну запобіжного заходу полковнику Червінському: цього разу через повідомлення про замінування. ВIДЕО

Автор: 

суд (11674) Богачук Олег (1457) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+6
Вся надія на кінець зелі-нелегітимного
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02.04.2024 14:06
+3
Почтенный Асархаддон почесал спину.

- Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.
- Невинного боги проведут через стену, - ответил гость.
- Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? - прошептал хозяин. (с)
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02.04.2024 14:06
+2
При зміні влади оту всю суддівську гидоту треба вичистити!
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02.04.2024 14:14
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Почтенный Асархаддон почесал спину.

- Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.
- Невинного боги проведут через стену, - ответил гость.
- Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? - прошептал хозяин. (с)
показати весь коментар
02.04.2024 14:06 Відповісти
Вся надія на кінець зелі-нелегітимного
показати весь коментар
02.04.2024 14:06 Відповісти
пдры
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02.04.2024 14:10 Відповісти
При зміні влади оту всю суддівську гидоту треба вичистити!
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02.04.2024 14:14 Відповісти
БАБЛО судді капає ? Капає. дЄрмак платить конвертиком ? Платить. То чого спішити поперед батька в пекло ? Можна й до Страшного суду ... перечекати.
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02.04.2024 14:27 Відповісти
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02.04.2024 14:58 Відповісти
Недавно,на якомусь ресурсі,здається Бабель,прочитав статтю про єдину колонію для зрадників,колаборантів,диверсантів,коректувальників тощо. на день статті в Україні за вказаними статтями було відкрито більше 6500 справ,до суду дійшло 650 справ,вироки винесені по 270,а в колонії сидить.....100 чол. "Справа"Червінського і вказані цифри дають вичерпну інформацію на питання: хто винуватець війни,хто її організатор,з якою метою,кому 73% тупих долбо*** дали владу і що взагалі відбувається....
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02.04.2024 15:21 Відповісти
Згоден з Вашою думкою, все що сталося з лютого 22-го це наслідки керування цієї недолугої влади, і всього того шобла яке разом з цим керівником прийшло до влади. Як би він утік у 22-му, то гірше ніж зараз не було б, може даже краще, бо тоді б влада перейшла до військових і такого як відбувається зараз не було. Крадуть крадуть крадуть. А марафон ляскає про донати на все, люди і без них віддають все що можна. Ну будемо сподіватися на краще. Бережи Боже наших захисників, та допоможи прибрати всю цю зелену владу, разом із усіма іншими примазавшимися до неї.
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03.04.2024 04:37 Відповісти
Кляті Зелені риги!
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02.04.2024 17:31 Відповісти
Біда Червінського в тому, що він українець. Ані укрАінцеф сільна нє любят...
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02.04.2024 18:29 Відповісти
 
 