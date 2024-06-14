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НАТО погодило варіанти реагування на ворожі дії РФ, яких побільшало останнім часом, - Столтенберг

НАТО погодив варіанти відповідей на дії РФ

Росія останнім часом збільшила кількість ворожих дій щодо НАТО, зокрема йдеться про кібератаки та використання мігрантів.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні міністри погодили низку варіантів реагування, які члени Альянсу можуть вживати індивідуально або колективно. Це включає посилений обмін розвідінформацією, посилений захист критичної інфраструктури, та подальше зменшення простору для російських спецслужбовців", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що НАТО захищатимуться від будь-яких ворожих дій.

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Автор: 

НАТО (6461) росія (65360) Столтенберг Єнс (1596)


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Розробили розширену шкалу занепокоєнняметра?
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14.06.2024 15:37 Відповісти
Так
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14.06.2024 15:39 Відповісти
Замість того, щоб один раз по мацквабаду ввалити..
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14.06.2024 15:44 Відповісти
А також графік консультацій і чергу на висловлювання стурбованості.
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14.06.2024 15:56 Відповісти
Під час висловлювання не можна згадувати росію і тримати пику в напрямку росії, інакше - ескалація.
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14.06.2024 15:58 Відповісти
Proszę pana, proszę pana!
Чекаємо від Польщі реакції ЯК ЇМ ДОЗВОЛИЛИ РЕАГУВАТИ на:
ракети у бік їх території
вбивства прикордонників
диверсії на підприємствах та складах
кібер-атаки
втручання у вибори
...
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14.06.2024 15:58 Відповісти
Впевнений, що, як що би "НАТО дозволило"
Прибалти вже би ЗБИЛИ кілька рашистських літаків!
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14.06.2024 16:00 Відповісти
 
 