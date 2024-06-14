НАТО погодило варіанти реагування на ворожі дії РФ, яких побільшало останнім часом, - Столтенберг

Росія останнім часом збільшила кількість ворожих дій щодо НАТО, зокрема йдеться про кібератаки та використання мігрантів.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні міністри погодили низку варіантів реагування, які члени Альянсу можуть вживати індивідуально або колективно. Це включає посилений обмін розвідінформацією, посилений захист критичної інфраструктури, та подальше зменшення простору для російських спецслужбовців", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що НАТО захищатимуться від будь-яких ворожих дій.

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