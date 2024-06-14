НАТО согласовало увеличившиеся в последнее время варианты реагирования на вражеские действия РФ, - Столтенберг
Россия в последнее время увеличила количество враждебных действий в отношении НАТО, в частности, речь идет о кибератаках и использовании мигрантов.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.
"Сегодня министры согласовали ряд вариантов реагирования, которые члены Альянса могут принимать индивидуально или коллективно. Это включает усиленный обмен развединформацией, усиленную защиту критической инфраструктуры, и дальнейшее уменьшение пространства для российских спецслужбистов", - сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет защищаться от любых враждебных действий.
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вбивства прикордонників
диверсії на підприємствах та складах
кібер-атаки
втручання у вибори
...
Прибалти вже би ЗБИЛИ кілька рашистських літаків!