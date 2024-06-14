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НАТО согласовало увеличившиеся в последнее время варианты реагирования на вражеские действия РФ, - Столтенберг

НАТО погодив варіанти відповідей на дії РФ

Россия в последнее время увеличила количество враждебных действий в отношении НАТО, в частности, речь идет о кибератаках и использовании мигрантов.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

"Сегодня министры согласовали ряд вариантов реагирования, которые члены Альянса могут принимать индивидуально или коллективно. Это включает усиленный обмен развединформацией, усиленную защиту критической инфраструктуры, и дальнейшее уменьшение пространства для российских спецслужбистов", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет защищаться от любых враждебных действий.

Также читайте: Столтенберг: США должны давать на оружие Украине столько же, сколько вместе дают другие члены НАТО

Автор: 

НАТО (9999) россия (95652) Столтенберг Йенс (1620)


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Розробили розширену шкалу занепокоєнняметра?
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14.06.2024 15:37 Ответить
Так
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14.06.2024 15:39 Ответить
Замість того, щоб один раз по мацквабаду ввалити..
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14.06.2024 15:44 Ответить
А також графік консультацій і чергу на висловлювання стурбованості.
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14.06.2024 15:56 Ответить
Під час висловлювання не можна згадувати росію і тримати пику в напрямку росії, інакше - ескалація.
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14.06.2024 15:58 Ответить
Proszę pana, proszę pana!
Чекаємо від Польщі реакції ЯК ЇМ ДОЗВОЛИЛИ РЕАГУВАТИ на:
ракети у бік їх території
вбивства прикордонників
диверсії на підприємствах та складах
кібер-атаки
втручання у вибори
...
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14.06.2024 15:58 Ответить
Впевнений, що, як що би "НАТО дозволило"
Прибалти вже би ЗБИЛИ кілька рашистських літаків!
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14.06.2024 16:00 Ответить
 
 