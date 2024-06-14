Ще 12 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію

Із тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 12 дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, із тимчасово окупованої Херсонщини вивезли трьох хлопчиків та дев’ять дівчаток, віком від 2 до 17 років, одна з них позбавлена батьківського піклування.

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Повідомляється, що над порятунком дітей працювала благодійна організація "Save Ukraine". Саме завдяки її наполегливій роботі діти та їхні батьки перебувають на вільній землі та у безпеці. Їм надають допомогу спеціалісти.



Також голова ОВА наголосив, що лише від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 120 дітей із Херсонської області.

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