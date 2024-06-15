Вже оновили свої дані 2,1 млн військовозобов'язаних, - Міноборони ,

Станом на 14 червня 2,1 млн військовозобовʼязаних українців оновили свої дані.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За словами представника Міноборони, військовий облік суттєво покращився.

"Зокрема, понад 1 млн 570 тис. людей оновили свої дані у застосунку Резерв+. Можемо говорити впевнено, що запуск цього сервісу себе виправдовує", — сказав Лазуткін.

Він нагадав, що з 18 червня в застосунку з’явиться QR-код, який матиме однакову юридичну силу з паперовим документом.

"Якщо говорити про запрошення на ВЛК, така можливість розглядається, але для цього потрібна нормативно-правова база. Анонсувалося, що повістки в цьому застосунку приходити не будуть. І поки що технічна можливість така розглядається, але, знову ж таки, в найближчій перспективі не передбачається, що будуть направлення на ВЛК туди приходити або якимось чином якісь повістки приходити", — зазначив речник Міноборони.

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Нагадуємо, закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, відводить на оновлення даних два місяці.