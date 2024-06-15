Вже оновили свої дані 2,1 млн військовозобов’язаних, - Міноборони
Станом на 14 червня 2,1 млн військовозобовʼязаних українців оновили свої дані.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
За словами представника Міноборони, військовий облік суттєво покращився.
"Зокрема, понад 1 млн 570 тис. людей оновили свої дані у застосунку Резерв+. Можемо говорити впевнено, що запуск цього сервісу себе виправдовує", — сказав Лазуткін.
Він нагадав, що з 18 червня в застосунку з’явиться QR-код, який матиме однакову юридичну силу з паперовим документом.
"Якщо говорити про запрошення на ВЛК, така можливість розглядається, але для цього потрібна нормативно-правова база. Анонсувалося, що повістки в цьому застосунку приходити не будуть. І поки що технічна можливість така розглядається, але, знову ж таки, в найближчій перспективі не передбачається, що будуть направлення на ВЛК туди приходити або якимось чином якісь повістки приходити", — зазначив речник Міноборони.
Нагадуємо, закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, відводить на оновлення даних два місяці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В такому випадку є шанс вижити на війні.
А так як зараз відбувається, що мобілізують фактично до кінця війни, а війна може тривати ще роки, то це реально мобілізують до смерті на фронті.
То звичайно, ніхто не хоче гарантовано померти в результаті такої мобілізації, тому і не реєструються.
Грубо кажучи, влада хоче гарантованої смерті мобілізованих а люди не хочуть гарантовано помирати.
Джерело:
Чому не роблять фільмів про простих героїв за народу? Бояться, що виховають лідерів думки? і потім вони займуть нагріті місця? ... у нас сотні героїв, але відомо про одиниці і то хто веде свої Ютуб канали. А в марафоні чи ще де про них ні слова, хоча вони дійсно герої.
Бо вони у 99% випадках БРЕШУТЬ!
Навіть коли реально трапляється щось гарне - вони все одно брешуть роздмухуючи "до небес" та привласнюючи чуже собі.
Хід конем, так би мовити.
Хе згідно чинного законодавства і закону про мобілізацію і нового військового обліку оновлення через резерв , без влк це профанація.Тобто по факту всіх після 16 липня почнуть лупити штрафи і оці резерви плюс будуть до сраки.Бо скажуть просто оновлення даних включає ВЛК !
- для звірки даних
- на ВЛК
- мобілізаційна
Штрафи почнуть лупити тим військовозобов"язаним, хо не поновив дані будь-яким способом.
Встановлюйте Резерв, проходьте авторизацію, повновлюйте дані, паралельно робіть скріни кожного кроку.
Без ВЛК оновлення даних не може бути !!!Запам'ятайте це.Я сьогодны тыльки вчергове з ТЦК.
Багато хто в тому Резерв+ вже отримав "ви в розшуку" і зараз ходить - оплачує 17'000 або більше. Або отримав "треба очно в ТЦК на оновлення даних".
Вірогідно, хтось отримає це рівно 18 липня. Хтось - трішки пізніше, коли вони формально надішлють ще 2-3 повістки, а ви не відреагуєте.
Ну а хто не відреагує на "ви в розшуку" та "треба очно в ТЦК" і не оновить дані в ТЦК, надавши всі необхідні документи - тих буде поліція доставляти в ТЦК. А за такого сценарію - одразу "бойова повістка" - мобілізація через 15 діб і кримінальне переслідування за неявку.
"оновлення даних в ТЦК" не обов'язково включає ВЛК. Це залежить від того, хто ви та що ви.
Якщо хтось думає, що "я в школі став на облік, після цього ні разу в житті ніде не працював офіційно, нічим не володію, про мене не знають" - це помилка. Ви на обліку точно є. Повістки вам формально шлються на ту адресу, яка була прописана під час первинного ставання на обліку. Не отримували? Ваша проблема. Зараз система всіх таких осіб зробить щурами.
Так ВЛК не завжди бо багато хто оновив.Але ці кляті закони і ця маячня зі штрафами стала маніпулятивними.З документами в багатьох старі дані старі влк і т.і.Ось тому оновленя одне без іншого не можливо.Бо багато думають що через цнап оновив, або резерв то все.Особливо ті що зі старими документами і даними.Ні так не буде.Тому похід в ТЦК буде всім без винятку.І це реальність.
зараз ходить - оплачує 17'000 - мабуть це брехня
одразу "бойова повістка" - мобілізація через 15 діб - не стверджую на 100 %, але у співробітниці мобілізували одразу після ВЛК, майже без речей, транспорт чекав
Отримав ти їх чи не отримав - вже нікого не цікавить. "повинен під розпис отримати" - отримаєш під охороною в ТЦК, куди тебе привезе поліція. Бо факта відправки повісток вже достатньо для твоєї примусової доставки в ТЦК.
Держава багато років кидала людей самих на себе і живи як хочеш, багато кому в селі звідки я прийшли повістки, а вони вже мертві і поховані. Тобто державі було наплювати так на людей і де вони, що навіть не знала чи живі вони взагалі.
Ну лякають, далі що, доставлять і одягнуть. А потім отакі покидають позиції через не підготовленість фізичну і загнобленість, або здаються в полон.
А забули про те, що у людей є діти, яких вони на собі тримають, і діти будуть це все бачити як забирають батька силою. А потім в новинах: ой, а чому молодь покидає країну ...
В мене знайомого забрали в селі, то він дружину відправив в Польщу разам з дітьми, і вже діти там вчаться і живуть. В нього нічого нема окрім сільської хати, а виживе там - питання. Є ще одни знайомий військовий, то дочку відправив у Німеччину на навчання, і також, щоб дитина бачила і жила в світі, де для всіх ОДНАКОВІ ЗАКОНИ, так він і сказав.
Рожеві окуляри. Таке собі.
Коли починається війна - "для всіх однакові закони" дуже швидко закінчуються. США, наприклад, під війну у В'єтнамі відновили примусову мобілізацію. А для того, аби приспати настрої суспільства (активістів проти мобілізації розвелося дохрєліон) - навіть почали проводити "кроваву лотерею", якою визначався порядок призову в залежності від дня народження та перших букв фамілії. Тобто - займалися профанацією.
Великобританія, наприклад, закінчила війну WWII з примусовою мобілізацією чоловіків віком з 18 до 51 року і жінок від 20 до 30 років, незаміжніх і без дітей до 15 років. І людей набирали примусом не тільки в армію, а й на копальні вугілля (ага, саме на ті, які потім Маргарет Тетчер, через 40 років, закривала майже з повстаннями). Про більш дрібні країни і з меншим багажем демократії та "однаковості законів" - і говорити годі. Припече ********** наволоч - і іммігранти першими підуть під обязаловку служити чи працювати на потреби війни.
Всі великі війни починалися з черг патріотів-добровільців в пунктах запису "на війну", а закінчувалися тими, кого вже через 2-3 роки наловлювали на вулиці і примусово вдягнули в військову форму.
Великобританія воювали всі, а не одні воюють, а інші держ службу купує собі Порше і будинки і відпочинок за кордоном.
Коли закінчуються черги патріотів, то повинна починатися достойна оплата. Багато людей з сіл забрали, і що вони отримали для дітей своїх, де давно закрили школу, лікарню, пошту і магазини.
І останнє:
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ
Стаття 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації
1. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
2. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.
Тобто тепер дивлячись на текст цього закону, то в першу чергу мобілізація стосується екноміки, органів держ влади і т.д.
Зрозуміло, що вони воювати не підуть, але роти свої по грошах вони також не прикрили і платять собі грошей більше ніж люди отримають на фронті за захист країни.
То ви понавиписували закон і все таке, коли влада сама чітко порушує закон про мобілізацію повним ходом і від корита відірватися не може.
Не може в воюючій країні суддя, депутат, чиновник і т.д. отримувати більше за військового, а це є і скандал на скандалі.
І якщо вже написали про Британія в Другу світову, то Британія видала закон, що всі держ підприємства і більшість приватних переходили на мінімальний дохід, а весь дохід витрачався на військо, також держ чиновників позбавили премій і надбавок і всі гроші пішли на військо, так само і людей більшість на заводах перевели на роботу без премій, просто що вижити, а гроші зверху пішли на військо. Ото як пишете про Британію і інших, то почитайте що та ж Британія зробила з економікою.
Бо в нас простих людей обмежили і затиснули до плінтуса, а влада і інші держ органи шикують, 7 млрд виділлили тільки на утримання депутатів !!! 7 000 млн грн .... і це у війну ...
Я стояв на блокпості біля Києва, то бачив як чиновники і депутати на крузаках тікали один за одним. А прості люди стали на захист. А тепер вони повернулися, в них броня і вони далі собі шикують і не бояться, що касапи прийдуть, будуть їх убивати і гвалтувати.
Також більше донатять саме прості люди, які розуміють, щодо них можуть прийти. На фортифікаціях розікрали, і що, когось посадять?
От і вся чесність. Більшість захисників ніхто і не згадає нажаль, вже не згадують, коли військові без рук чи ніг стоять і просять, чи в інтернетах просять. Грейдер військовий тому доказ, помер, не встигли люди допомогти, а влада на нього заклала.
Я вийшов з універу, не було що їсти мля, жив у підвалі на роботі, держава тільки податки дерла, в допомозі відмовили, бо я не інваліди і не багатодітні, а тут сам має. Це порушення соціального договору і його повний злам.
І шо ? Я теж у молодості на двух роботах працював. А у часи "перебудови" молока дитині ніде було узяти - тотальний дефіцит був.
Так, хто думає тих не ******* і часто звільняють, бо вони не зручні. Але нормальні компанії цінують думаючих.
А також працював і також ходив 3-4 зупинки, щоб на 50 копійок дешевше дитині молоко купити, і що. Тільки це було у 2012, коли у люду було валом грошей, а пару років після універа, і ходив за 3-4 зупинки на оптовий, щоб купити їжу хоч трохи дешевше, бо ще треба було знімати кімнату, бо свого нічого не мав, да і не маю.
Наразі про дітей думати, то це велика вірогідність лишити їх сиротами, тому народжуваність зараз 10 вмерло 3 народилося, демографічна катастрофа. І тому і не роблять перепис.
Нюанс розказати - перестройка це переляк порівняно з тим що зараз, тоді можна було крутитися, тяжко, але можна. Так ти життя прожив без війни і війна тобі не загрожує, ти або предпенс, або вже пенс.
А прикол знаєш, що працюючих все менше і потім не плач, що молоко буде по 100 грн за літр, а пенсії банально не буде чим платити, бо не буде молоді працюючої.
І як я читав книгу, що ми в такій ситуації, що не факт кому буде простіше, тим хто залишився живим, чи тим хто вже помер...
Є Демографічний реєстр.
Перепис проводять не для визначення кількості, а для визначення якості населення, національного і вікового складу.
Перепис показує ситуацію в країні і на це є ЗАКОН, на який влада заклала, бо боїться результату свого правління.
Це закон не виконувався вже більше 13 років. Тобто владі було наплювати на кількість людей в Україні, бо перепис багато що відкриє, що є написано в ЗАКОНІ ПРО ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Всеукраїнський перепис населення
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 51-52, ст.446)
Оцей демографічний реєстр до одного місця, хоча офіційно вже багато років демографія на 100 померлих 40 народжених і політика ОДНА ДИТИНА в родині. Тут не спорю.
Люди платили податки, про перепис давно йшла мова, бо всі хотіли побачити скільки українців є по факту, але це обіцяли вже 3 влади зробити і на це заклали. Тому люди повинні перерахуватися самі бо закон, який ось прийнятий на скору, а закон, який діє давно то ЗАКЛАЛИ.
Видно, що ви в ЗСУ не будете, і ви просто доживаєте життя.
І не так страшне ЗСУ, як потім бути покинутим, чи покинута буде родина, ну 100500 випадків вже є.
От депутати виклали і собі переносили перепис рік за роком багато років, БО НЕ ЗРУЧНО, вилізуть результати правління.
"Нас 52 мільйони" пам'ятаю цю рекламу малим був, так 90-ті, дефіцит, але буквально за 5-6 років якось все вирівнялося. А тут вже 10 років війни і все гірше і гірше і кінця не видно.
І останні 10 років точно українська нація вимирає, політика 1 дитина працює, бо на більше у більшості грошей не вистачає. Виростити людину треба гроші, багато грошей, одні роди тільки чого варті, а там одягти, нагоду і т.д. Ви то знаєте, як це не разу не дешево.
А потім ОЙ, а що трапилось, що нації лишилося в кращому разі 30 лямів, з яких 10 лямів пенсіонери ...
Зараз не знають де гроші взяти на ЗСУ, але зам прокурора купує собі хату за 48 лямів... Закони? Є знайомі в ЗСУ, отримують 20 000 грн... це менше 500 у.о.
Коли судді отримують по 100 000+грн у війну, а військові на нулі також 100 000грн, то виникає дуже багато питань.
Проблем би не було, якби були б нормальні умови, як на роботу, державі треба захист, то давайте і оплату, як своїм суддям і чиновникам.
Бояться не ЗСУ, а бояться, що або військових кинуть, або родини військовий покинуть у випадку загибелі. По життю знаю, що померти це не саме страшне.
Ви просто захищаєте крадівничу владу, яка краде навіть у війну. Ну це ваше право, може вам за це платять.
Влада краде навіть у війну, совісті нуль, замість платити гарні гроші в ЗСУ, то ловлять і женять за 20 000 грн.
Також влада не розуміє, що якщо прийдуть, то вже красти вони не зможуть, тобто у влади зараз: горить хата, гори і сарай, крадемо поки є можливість. Крадіть після війни, а зараз треба витримати, треба гроші на ЗСУ, але ж ні, собі коханим вони не уділять же ж, а за що тоді бакарді купляти і порше ...
Тільки 30 справ відкрили за крадіжки на фортифікаціях, це просто ганьба.
Але це все коментар. Але факт, що або влада буде міняти підхід і ділитися баблом і робити гарні умови для родин військового ЗСУ, щоб люди йшли аж бігом, в протилежному разі нічого хорошо не буде.
Не може так бути, щоб військовий отримував 20к навіть у тилу, а суддя 100 000+ грн. Про виплату на депутатів в 7млрд грн взагалі промовчу.
Я особисто за чесність і за закони, але закони пишуть ті, хто по цих написаних законах ніколи жити не буде. Це тільки в США сина Байдена можуть засудити, у нас не разу ні одного топ чиновника не засудили і не посадили.
Перевили на мене стрілки, ну нормально. А наводжу приклади, які тут є на Цензорі, додаю закони, які працювали вже давно, але влада на них виклала, а ви, що у мене проблеми.
Ахахах, точно. Але уточнення, не я краду.
Ну ви доживете життя судячи по текстах, але такі як я багато хто не доживуть. Але як казав класик: краще страшний кінець, ніж страх без кінця.
Я за українців, але проти крадівничої влади, яка українців за людей не вважає.
Я просто в шоці які є адепти часів 32-33 років, які женуть інших по суті на смерть, а у сами навіть совість не йокне і розуміють, що вони нормально доживуть за рахунок інших, яких тут на цензорі вони ображали. Ну це дуже видно.
Який хейт ? Де там той хейт ?
Хейт .. у тебе точно деменція, чи накопіювати твоїх дурнуватих обзивонів інших тут з Цензора?
Через таких як ти старих пеньків, які прожили життя, вибирали дурнувату владу, яника, космоса і т.д., то молодь ******* мусить помирати, а ти тут сидиш спокійно і женеш всіх в тцк.
Достойний нащадок нквд часів 32-33 років, які забирали у свої їжу в ті тяжкі часи, гени проснулися. Благо далі коментарів ти нічого не зробиш і помреш нікому не потрібним.
Прикинь, ні за Яника, ні за Космоса, ні за Зе* я не голосував.
А молодь, що молодь ? Вона і у 1991 р. була, потім виросла, і в 2019 р. теж молодь була і вже постарішала на 5 років, а дехто вже і ...
Так що відповідальність за війну несе покоління 70-х 80-х, яке було у владі на ключових посадах майже весь час незалежності. Нарулили ...
У 70-80-х при владі були діди по 70-75 років, послідовно. Але це мало має значення, бо важить яка політ. сила була тоді при владі.
Комуністична партія радянського Союзу, синку.
Ще після універу патріотизм був, а після того, як лишився сам - то нема.
Я не чекаю касапів, збираю дрони, акумулятори, консультую військових часто, бо радіелектронщик і допомагаю безкоштовно, але я не ідейний і вперед не біжу.
Навіть коли все закінчиться, то я не претендую на круті місця, як і до війни, є більш достойні люди на це, які за це воювали.
І велика вірогідність, що якщо війна закінчиться, то я покину країну, бо тут в мене нема нічого, ні житла, ні майбутнього, ні роботи (працюють на закордон багато років).
Зручно гнати людей на убій і ображати, напевно це якесь задоволення ))) фетиш походу якийсь. Ну це є такі люди, хворі психологічно, які отримують задоволення від приниження інших, але по книгах це хвороби нервової системи.
Набридло друкувати, я все дізнався, все стандартно, ми старі прожили і вже пенсія, а молодь воюйте і помирайте. Лицемірні біполярні тексти і нічого більше.
Життя моє і ніхто не має права мені щось вказувати, я на це маю повне право по всіх законах, як вирішу, то так і буде.
Не всього кращого, бо нема поваги тим, хто сам сидить, а диктує іншим як треба, це як залазити в одне місце без вазеліну і в реальному житті з такими направляльщиками розмова коротка.
Побачимо що з цього вийде.
Я нікого не гоню. Не маю такої лозини, чи батога.
/ Набридло друкувати, я все дізнався, все стандартно, ми старі прожили і вже пенсія, а молодь воюйте і помирайте. /
Сава Бобу, втомився !!
Із ліричного відступу: писали, що орієнтовно є чоловіків 10 млн, а по факту оновили 2,5 млн (так пишуть), тобто більше половини просто або забили, або цифра з 10 млн придумана. А потім інше питання, чому люди саботують закон влади? може що влада просто веде себе як останнє бидло і закладає на людей.
Із останнього, що військовому платять 20 000 грн, а у тищенка знаходять мільйони баксів в тумбочці і він ніяк не може пояснити їх походження, а він приймає закон про мобілізацію, і прості люди мусять скидуватися на екіп мобілізованому родичу, бо що дають не дуже якісний і щоб вижити, то бажато купувати краще, бо на військових грошей нема, при цьому у жепутатів лями баксів і це тільки в одного.
А за ці гроші можна було дуже круто упакувати бригаду залізом і автівками.
Я особисто не знаю що буде, бо СОЛІТЕР в тілі країни сидить дуже прожерливий у владі і йому тупо плювати.
Ну якось так, не весело.
Я також сів і обрахував всі ризики, як краще зробити для мене і зробив вибір, з усіма ризиками і наслідками.
Почнемо з того, коли ви жили чи інші люди жили собі і відпочивали по кафе, курортах і т.д., а я лежав хворий в Києві на роботі, і не було грошей на лікування, а ще орендована кімната, мусив лізти в позички, щоб вилікуватися, то ВАМ і іншим було було абсолютно плювати, бо ви і інші не знали що я є, ви собі жили своїм життям.
Людям які мені допомогли, то я допоміг з запасом, всім іншим я нічого не винен в принципі.
Так от, живіть ДАЛІ так само як не знали мене раніше. От і все...
Але знову ж таки, це коментар, який нічого не змінить.
Французи в Індокитаї та Африці.
Британці ...
Тому - Нова Зеландія, Австралія ...
Якщо влада думає, що вона закладе на закони, при тому сама буде диктувати іншим, то в кінці це викличе величезний бунт і непокору, а поки люди чинять "тихий бунт і непокору".
Також наша влада загралася з прийомом "вікно овертона" і також дуже часто використовує прийом "спіраль мовчання". Але імітація будь чого, не значить що це є і буде.
Тобто імітація 40 млн населення, не значить, що по факту ці 40 млн є. Коли людину похоронили, але її не викреслили зі статистики.
Так от тепер звідси, якби було реально навіть 30млн, то призвати навіть 500 000 людей не було б такою проблемою.
А тепер чекаємо результат дії закону і скільки людей покоряться. А на секунду Україна не раша, у нас такі підходи не працюють і в один момент може так вирвати, що знову депутати будуть тікати хто куди.
І як раз депутати і чиновники до ус...р...ачки бояться саме військових, тому і нема у нас в репортажах вихваляння героїв, бо влада боїться виростити собі конкурентів, які потім посунуть діючу владу з їх місць і відірвуть від корита. Депутати просто не в темі, що люди платать кров за захист, а ніщо люди так довго не пам"ятають як пролиту кров.
Про дітей не зрозумів.
Якщо батьки ставлять правила, але їх самі не виконують, то діти ці встановлені правила виконувати не будуть. Так працює вертикаль влади.
Тобто влада хоче виконання законів, які сама не виконує... результат буде аналогічний + влада з тріском вилетить при першій можливості.
Прості обрахунки рівня 4 класу показують, що 2019 на виборах президента України становила 62.07%. А тепер елементарна математика, що проголосувало за діючу владу менше 50%, але так побудована система, що меншість керує більшістю і приймає їх вибір.
Книги почитати не помішало б, душе мілко плаваєте в тому, як працює виборча система взагалі.
Навіть в США вибору нема, дають кандидатів, з них 2, і ближче до виборів люди підуть поставити галочки і результат буде відомий за місяць мінімум. Наразі літер також відомий. І це США, колиска демократії і свободи )))).
Результати виборів Преза у 2019 р. насправді 73% з 46 % що прийшли.
Так працює виборна система - рішення приймають ті, що захотіли прийти на вибори. А ті хто гордо не прийшов, тепер вигрібають разом з усіма.
Вигрібають усі, вибору нема. Як колись людям пропонували страту через повісити чи сокиру і голову, теоретично вибір, а результат один. Так і вибори робили в Україні.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ
Стаття 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації
1. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
2. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Всеукраїнський перепис населення
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 51-52, ст.446)
Стаття 3. Мета та підстави для проведення Перепису населення
Метою проведення Перепису населення є отримання достовірних, об'єктивних та цілісних даних щодо населення країни в цілому та по кожній адміністративно-територіальній одиниці зокрема для інформаційного забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного розвитку, а також розроблення та реалізації державної політики з питань народонаселення в інтересах економічного добробуту та прав людини.
Перепис населення проводиться не менш як один раз на 10 років.
Тобто останній перепис населення в УКРАЇНІ проводився 2001 рік, 23 роки тому !!!!
Тобто ВЛАДА порушила ЗАКОН, який діяв і діє, і не було війни, порушила МІНІМУМ ТРИНАДЦЯТЬ РАЗІВ!!!! Кожен рік прострочки і не виконання закону.
Питання: то влада собі дозволяє порушувати закони, бо закони не для влади виходить??? Тобто владі наплювати на "мобресурс" як кажуть в ВР, і пересічні тепер повинні самі перерахуватися, бо влада була зайнята дуже важливим поділом бабла коли дорвалися до корита, а на людей часу не було, плювати на них.
Дуже багато людей піде в тінь, дуже багато, багатьох оштрафують, ну ок. Але це спричинить досить сильний удар і вирве велику частину працездатного населення з грошового обігу, долар вже 41грн. А це означає, що дрони камікадзе подорожчали в середньому на 500грн мінімум.
Саме для оновлення бази військовозобов"язаних. Мобілізацію проводити треба.
Війна. На нас напали.
А война будет , пока Зеленский сидит в кресле Президента.
Замкнутый круг!
Но, похоже, "мудрому народу-суициднику73%" все это нравится . Путину тоже нравится.
Путін тоді вже був Презом РФ. Зеленський тоді ще від повісток ухилявся.
Спробуй тепер ЦЬОГО та ЦИХ вигнати та вимогатми виборів - одразу станеш посібником Путла!
А Путло працює "Путлом" з 2000 року і якось не нападало на Україну, хоча дуже хотів, але при владі були вмілі адекватні політики, доки дурні ( майбутній мудрий нарід73%) не обрали Президентом тупу жадібну урку Янека, яка так швидко чкурнула при першому шухері, що у Путла дах поїхав і воно полізло для початку в Крим .
Так, але юридично вона називалося АТО, бо була менш масштабною і Крим не чіпали.
/ якось не нападало на Україну, хоча дуже хотів, / - карочє, Україна сама винна, що на неї напали
Давай, піші єсчьо !
З тобою немає сенсу дискутувати, бо якщо людина після 5 років від Катастрофи2019 не зрозуміла, що накоїла - то є Клініка та Патологія!
Іди подивись новини з чергового ЗЕперфомансу "саміт миру" і порадій за свого обранця .... Путло вже 6-тий рік радіє від того , як 21 квітня 2019 року ЗЕлохи йому обідній стіл накрили та поклали на нього Україну.
Юридично вона називалося АТО - це дозволило провести вибори.
Всего 5 млн резерв остался, даже половина не обновила данные и не будет.