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Рашисти запускають КАБи на Харківщину

каб

Зранку 15 червня 2024 року російські окупанти запускають керовані авіабомби на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Наразі жодних подробиць не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни посилили активність на Лиманському напрямку, застосовуючи КАБи, - ОСУВ "Хортиця"

Також Цензор.НЕТ інформував, що по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К.

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Харківщина (6054) Повітряні сили (2673) КАБ (366)


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