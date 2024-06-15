Рашисти запускають КАБи на Харківщину

Зранку 15 червня 2024 року російські окупанти запускають керовані авіабомби на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Наразі жодних подробиць не відомо.

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Також Цензор.НЕТ інформував, що по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К.