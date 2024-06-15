Ракетний удар по Шостці: кількість поранених зросла до 7
Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару росіян по Сумщині 14 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Північ".
"В результаті обстрілу загинула одна цивільна особа та сім отримали поранення, пошкоджено промислові споруди", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вдень 14 червня російська армія завдала ракетного удару по Шостці Сумської області. Місцева влада повідомила про одного загиблого та 4 поранених.
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