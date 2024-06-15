Ракетний удар по Шостці: кількість поранених зросла до 7

Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару росіян по Сумщині 14 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Північ".

"В результаті обстрілу загинула одна цивільна особа та сім отримали поранення, пошкоджено промислові споруди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 14 червня російська армія завдала ракетного удару по Шостці Сумської області. Місцева влада повідомила про одного загиблого та 4 поранених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня окупанти здійснили 19 обстрілів Сумщини. Одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень