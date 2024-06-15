УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8834 відвідувача онлайн
Новини
3 419 0

Ракетний удар по Шостці: кількість поранених зросла до 7

ракети

Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару росіян по Сумщині 14 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Північ".

"В результаті обстрілу загинула одна цивільна особа та сім отримали поранення, пошкоджено промислові споруди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 14 червня російська армія завдала ракетного удару по Шостці Сумської області. Місцева влада повідомила про одного загиблого та 4 поранених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня окупанти здійснили 19 обстрілів Сумщини. Одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень

Автор: 

обстріл (28672) Сумська область (3718) Шостка (54)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 