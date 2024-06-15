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Новини
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Румунія відмовила у видачі віз російської делегації на ПА ОБСЄ

Румунія висилає російського дипломата з країни

Румунія через війну Росії проти України відмовила усій російській делегації у видачі віз на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка має відбутися у Бухаресті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на голову комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Григорія Карасіна.

За його словами, МЗС Румунії заявило, що у зв'язку з російською агресією проти України "жодному з членів делегації Російської Федерації не видадуть візи і не дозволять в'їзд у країну".

За даними DW, делегація РФ протягом останніх років не брала участі щонайменше в чотирьох засіданнях і сесіях Парламентської асамблеї ОБСЄ: у Великій Британії 2022 року, Канаді та Вірменії 2023 року і в Австрії 2024 року. У липні 2023 року ПА ОБСЄ ухвалила декларацію, в якій назвала Росію державою - спонсором тероризм.

Нагадаємо, Румунія з державного бюджету профінансує навчання українських пілотів на F16.

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Автор: 

ОБСЄ (3507) росія (65360) Румунія (1166)


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Топ коментарі
+11
Румунам респект-повітря буде лище чистішим ат воні абосраних скрєпних парток і лаптєй...
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15.06.2024 10:41
+6
Як перемогти росію:
1. Знищити воєнні об'єкти на території росії.
1.1 Воєнні заводи
1.2 Воєнні склади
1.3 Кораблі
1.4 Авіацію
2. Знищити нафтові об'єкти в росії. Щоб росія не отримувала гроші на фінансування війни
2.1 Всі НПЗ
2.2 Труби на території росії, по яким нафта чи газ течуть в інші країни.
2.3 Порти, в яких заправляються танкери + танкери тіньового флоту росії.
3. Знищити всіх окупантів в Україні.
Заходу потрібно перевести свої військові заводи на роботу 24/7. Виробити для України за рік 10 млн снарядів. І Україні попрацювати рік цими снарядами по позиціям окупантів - від них нічого не залишиться.
4. Заходу потрібно виділити гроші на роботу російської опозиції. Щоб вона з Заходу працювала на територію росії. Потрібно роззомбовувати росіян, налаштовувати їх проти війни і проти путіна. Щоб після війни вони нам не сказали «ми не винуваті, ми були зазомбовані». Потрібно щоб була в однаковому об'ємі інформація як пропутінська, так і антипутінська. І тоді вони вже не зможуть нічого сказати, у них було 2 джерела інформації і вони свідомо зробили свій вибір між правдою і фашизмом.
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15.06.2024 10:53
+6
Румуни справжні добрі сусіди! Говорять небагато, але роблять достатньо. І під час польської блокади нас дуже виручили і коли захід заявив що не хватає бази для підготовки пілотів на F16, самі запропонували навчати пілотів у Румунії.
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15.06.2024 12:49
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Румунам респект-повітря буде лище чистішим ат воні абосраних скрєпних парток і лаптєй...
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15.06.2024 10:41 Відповісти
И ты Брут? И я Ху..лята
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15.06.2024 10:44 Відповісти
Навіщо кацапським свиням виїжджати за межі свого поребріку? Нехай сидять у своїй смердючій паРаші та жеруть лайно один одного
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15.06.2024 10:53 Відповісти
Як перемогти росію:
1. Знищити воєнні об'єкти на території росії.
1.1 Воєнні заводи
1.2 Воєнні склади
1.3 Кораблі
1.4 Авіацію
2. Знищити нафтові об'єкти в росії. Щоб росія не отримувала гроші на фінансування війни
2.1 Всі НПЗ
2.2 Труби на території росії, по яким нафта чи газ течуть в інші країни.
2.3 Порти, в яких заправляються танкери + танкери тіньового флоту росії.
3. Знищити всіх окупантів в Україні.
Заходу потрібно перевести свої військові заводи на роботу 24/7. Виробити для України за рік 10 млн снарядів. І Україні попрацювати рік цими снарядами по позиціям окупантів - від них нічого не залишиться.
4. Заходу потрібно виділити гроші на роботу російської опозиції. Щоб вона з Заходу працювала на територію росії. Потрібно роззомбовувати росіян, налаштовувати їх проти війни і проти путіна. Щоб після війни вони нам не сказали «ми не винуваті, ми були зазомбовані». Потрібно щоб була в однаковому об'ємі інформація як пропутінська, так і антипутінська. І тоді вони вже не зможуть нічого сказати, у них було 2 джерела інформації і вони свідомо зробили свій вибір між правдою і фашизмом.
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15.06.2024 10:53 Відповісти
Утопія.
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15.06.2024 11:14 Відповісти
Особливо "роззомбовувати расіян"
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15.06.2024 12:20 Відповісти
ну як?

путін внушає їм свої речі. ми можемо їм внушити свої речі.

росіяни - це ж легковнушаємі люди.
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15.06.2024 13:06 Відповісти
Вони "лєгковнушаємиє" тільки на гадості, а не на щось гарне. Бо природа така.
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15.06.2024 13:51 Відповісти
"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами." Академик Павлов

путін цим користується.

цим можем скористатися і ми.
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15.06.2024 13:08 Відповісти
як утопія? це вже реалізовується.
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15.06.2024 13:05 Відповісти
А чого ви тут про "Заходу потрібно перевести свої військові заводи на роботу 24/7" і про те ЩО їм потрібно робити, а про теж саме, але для України - ні чичирк?
Перш ніж чогось вимагати від когось, треба спочатку треба вимагати цього ж від своєї держави, від своїх, кого привели на виборах до влади, а не вказувати "Заходу", що їм робити!
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15.06.2024 12:30 Відповісти
Так приїдь і зроби все це!
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15.06.2024 14:59 Відповісти
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15.06.2024 11:14 Відповісти
Здається, що вже й Захід почав прокидатись і не боятись оцю макаку з гранатою.
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15.06.2024 12:33 Відповісти
Румуни справжні добрі сусіди! Говорять небагато, але роблять достатньо. І під час польської блокади нас дуже виручили і коли захід заявив що не хватає бази для підготовки пілотів на F16, самі запропонували навчати пілотів у Румунії.
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15.06.2024 12:49 Відповісти
У них даже через Тиссу переплыть не получится.
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15.06.2024 13:11 Відповісти
 
 