Румунія відмовила у видачі віз російської делегації на ПА ОБСЄ
Румунія через війну Росії проти України відмовила усій російській делегації у видачі віз на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка має відбутися у Бухаресті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на голову комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Григорія Карасіна.
За його словами, МЗС Румунії заявило, що у зв'язку з російською агресією проти України "жодному з членів делегації Російської Федерації не видадуть візи і не дозволять в'їзд у країну".
За даними DW, делегація РФ протягом останніх років не брала участі щонайменше в чотирьох засіданнях і сесіях Парламентської асамблеї ОБСЄ: у Великій Британії 2022 року, Канаді та Вірменії 2023 року і в Австрії 2024 року. У липні 2023 року ПА ОБСЄ ухвалила декларацію, в якій назвала Росію державою - спонсором тероризм.
Нагадаємо, Румунія з державного бюджету профінансує навчання українських пілотів на F16.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Знищити воєнні об'єкти на території росії.
1.1 Воєнні заводи
1.2 Воєнні склади
1.3 Кораблі
1.4 Авіацію
2. Знищити нафтові об'єкти в росії. Щоб росія не отримувала гроші на фінансування війни
2.1 Всі НПЗ
2.2 Труби на території росії, по яким нафта чи газ течуть в інші країни.
2.3 Порти, в яких заправляються танкери + танкери тіньового флоту росії.
3. Знищити всіх окупантів в Україні.
Заходу потрібно перевести свої військові заводи на роботу 24/7. Виробити для України за рік 10 млн снарядів. І Україні попрацювати рік цими снарядами по позиціям окупантів - від них нічого не залишиться.
4. Заходу потрібно виділити гроші на роботу російської опозиції. Щоб вона з Заходу працювала на територію росії. Потрібно роззомбовувати росіян, налаштовувати їх проти війни і проти путіна. Щоб після війни вони нам не сказали «ми не винуваті, ми були зазомбовані». Потрібно щоб була в однаковому об'ємі інформація як пропутінська, так і антипутінська. І тоді вони вже не зможуть нічого сказати, у них було 2 джерела інформації і вони свідомо зробили свій вибір між правдою і фашизмом.
путін внушає їм свої речі. ми можемо їм внушити свої речі.
росіяни - це ж легковнушаємі люди.
путін цим користується.
цим можем скористатися і ми.
Перш ніж чогось вимагати від когось, треба спочатку треба вимагати цього ж від своєї держави, від своїх, кого привели на виборах до влади, а не вказувати "Заходу", що їм робити!