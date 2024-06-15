Румунія відмовила у видачі віз російської делегації на ПА ОБСЄ

Румунія через війну Росії проти України відмовила усій російській делегації у видачі віз на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка має відбутися у Бухаресті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на голову комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Григорія Карасіна.

За його словами, МЗС Румунії заявило, що у зв'язку з російською агресією проти України "жодному з членів делегації Російської Федерації не видадуть візи і не дозволять в'їзд у країну".

За даними DW, делегація РФ протягом останніх років не брала участі щонайменше в чотирьох засіданнях і сесіях Парламентської асамблеї ОБСЄ: у Великій Британії 2022 року, Канаді та Вірменії 2023 року і в Австрії 2024 року. У липні 2023 року ПА ОБСЄ ухвалила декларацію, в якій назвала Росію державою - спонсором тероризм.

Нагадаємо, Румунія з державного бюджету профінансує навчання українських пілотів на F16.

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