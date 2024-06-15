Путіна треба поставити на місце всіма можливими способами, - Зеленський

Сьогодні Путіна треба поставити на місце всіма можливими способами: посиленням України, потужними санкціями, політичною ізоляцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.

Путін, за словами Президента України, буде проводити ескалацію, якщо відчуватиме свою силу.

"Не даремно його ракети перетинають простір країн-членів НАТО. Випадки у Польщі є, в Румунії є, і морський простір – Росія сьогодні заходить у чужі територіальні води, а також порушує чужий повітряний простір. Все це зафіксовано. Це факт. Це перші кроки, перші спроби. Він буде діяти як Гітлер. Ви це побачите. Бо у Путіна те саме бачення світу", – запевнив Зеленський.

Якщо російський диктатор відчує великий успіх, він піде далі, запевнив український президент.

Нагадаємо, Зеленський порівняв удари російських КАБів по цивільних та інфраструктурі з килимовими бомбардуваннями нацистів у часи Другої світової війни.

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