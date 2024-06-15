Путіна треба поставити на місце всіма можливими способами, - Зеленський
Сьогодні Путіна треба поставити на місце всіма можливими способами: посиленням України, потужними санкціями, політичною ізоляцією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.
Путін, за словами Президента України, буде проводити ескалацію, якщо відчуватиме свою силу.
"Не даремно його ракети перетинають простір країн-членів НАТО. Випадки у Польщі є, в Румунії є, і морський простір – Росія сьогодні заходить у чужі територіальні води, а також порушує чужий повітряний простір. Все це зафіксовано. Це факт. Це перші кроки, перші спроби. Він буде діяти як Гітлер. Ви це побачите. Бо у Путіна те саме бачення світу", – запевнив Зеленський.
Якщо російський диктатор відчує великий успіх, він піде далі, запевнив український президент.
Нагадаємо, Зеленський порівняв удари російських КАБів по цивільних та інфраструктурі з килимовими бомбардуваннями нацистів у часи Другої світової війни.
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- перестати стріляти,
- подивитись пуцину в
очкоочі.
Але ці способи Зєлєнского чомусь не працюють.
чого воно рже?
мабуть й....
або кацап.
Чи може не дістали стратегічні РЛС? ну і ЩО ваші зробили? вдарили по цивільних? бе-гу-гу-кай, але дивись на небо, орк
"Якщо російський диктатор відчує великий успіх, він піде далі, запевнив український президент" - ну, от з 19-го він і почав його відчувати! А після розмінування Чонгара та розформування наших підрозділів, після закриття оборонних програм та зупинки закупок снарядів та озброєння - він взагалі зрозумів, що його оманські вказівки майже виконані і...його час настав йти далі!
причому в совку навіть графа була про окупацію(бо очевидно шо окупація була ..... "трошки" краще ніж "жить стало лучше і веселіше")
Може Патрушев Оманський щось цьому громадянину притискає? Що б це могло бути? путін сів в сцу-34, скинув КАБ, потім побіг до пускової с-300 - обстріляв Харків, потім підвіз снарядів і прострілявся з гаубиці, потім з РСЗВ так само - тільки путін винен(або Васіліч), але не рашка, та і не сам громадянин рашки, ой, не рашки, Зелупський, який так потужно фортифікував і робив дрони, шо краще вже дерева садити з Порошенком, ну, дерева окремо, а "боригу" - окремо.
дуже дивна ця особа - гром. Зеля і його "ворог" путін. прямо один на один воюють. 5-6 клоунів не хочуть присісти? чи може це марсіани гром. Зелю ввели в Оману на рахунок великого фортифрікацівництва? які ж клоуни - зробили себе разом. це в історію ввійде як попугубство наріду(самогубство внаслідок популізму)
Щось нічого не пишуть про оплески.
Хтось чув чим закінчилась 1-а частина виступу Кварталу? Бо все про Путіна якого там не було.
А як же наш? Рояль привезли? Штани опустили?
Є лише два можливих способа гарантувати собі спокійне та незалежне від россії життя:
1. Грати на довгострокову перспективу, знищуючи россійську економіку та ідеологів війни, особливо тих яким россіяни довіряють і за якими готові йти хоч завтра. Цей варіант можливий за умови довгострокової підтримки партнерів, нормальних генералів та роздвіки.
2. Ядерна зброя.