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Путіна треба поставити на місце всіма можливими способами, - Зеленський

Путіна треба зупинити

Сьогодні Путіна треба поставити на місце всіма можливими способами: посиленням України, потужними санкціями, політичною ізоляцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.

Путін, за словами Президента України, буде проводити ескалацію, якщо відчуватиме свою силу.

"Не даремно його ракети перетинають простір країн-членів НАТО. Випадки у Польщі є, в Румунії є, і морський простір – Росія сьогодні заходить у чужі територіальні води, а також порушує чужий повітряний простір. Все це зафіксовано. Це факт. Це перші кроки, перші спроби. Він буде діяти як Гітлер. Ви це побачите. Бо у Путіна те саме бачення світу", – запевнив Зеленський.

Якщо російський диктатор відчує великий успіх, він піде далі, запевнив український президент.

Нагадаємо, Зеленський порівняв удари російських КАБів по цивільних та інфраструктурі з килимовими бомбардуваннями нацистів у часи Другої світової війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук про "ініціативи" Путіна: Мир в обмін на суверенітет - це капітуляція

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) путін володимир (23873)


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Топ коментарі
+12
Ну і постав , ти своїм інструментом володієш як ніхто інший , з тобою в майстерності на рівних хіба-що жека кошовий.
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15.06.2024 12:05
+11
І ось тут я, мабуть вперше, повірив хрипатій істоті!

"Якщо російський диктатор відчує великий успіх, він піде далі, запевнив український президент" - ну, от з 19-го він і почав його відчувати! А після розмінування Чонгара та розформування наших підрозділів, після закриття оборонних програм та зупинки закупок снарядів та озброєння - він взагалі зрозумів, що його оманські вказівки майже виконані і...його час настав йти далі!
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15.06.2024 12:14
+10
***** дає задню! Одеса й Харків йому вже не потрібні! Зрозумів,падло,що Україна йому не по зубам! Скоріш за все йому Гаага не світить! Свої ж удавлять!
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15.06.2024 12:12
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Є такии спосіб -- поставити раком
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15.06.2024 11:59 Відповісти
Поставити на місце нелегетимністю та позаконституційністю
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15.06.2024 13:40 Відповісти
Ну, власне у самого Зєлєнского таких способів два:
- перестати стріляти,
- подивитись пуцину в очко очі.
Але ці способи Зєлєнского чомусь не працюють.
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15.06.2024 14:04 Відповісти
Ну і постав , ти своїм інструментом володієш як ніхто інший , з тобою в майстерності на рівних хіба-що жека кошовий.
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15.06.2024 12:05 Відповісти
Ну да, ПОЙДИ ЩА НА КУБУ, И РАЗРЯДИ СИТУАЦИЮ КАРИБСКОГО КРИЗИСА-2 - ВЫДВОРИ ЩА ЗАШЕДШИЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ ЦАПОРЫЛИИ. Благо у причала Гуантанамо всплыла подлодка дружественной нам страны, также зашел в бухту их же корабль, шобы кацапы стали на подмену.... Вава, а ти на що ладен?
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15.06.2024 12:23 Відповісти
Мож подкинет амерам наших надводных дронов, чем чьйорт не шутит.
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15.06.2024 12:26 Відповісти
до речі - саме так, нам - можна. смішно буде якщо навіть кубинські креветки все море обригають, скуштувавши лапотних морячків))
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15.06.2024 12:55 Відповісти
Бу-га-га, га-а.
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15.06.2024 14:07 Відповісти
бе-гугугу
чого воно рже?
мабуть й....
або кацап.
Чи може не дістали стратегічні РЛС? ну і ЩО ваші зробили? вдарили по цивільних? бе-гу-гу-кай, але дивись на небо, орк
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15.06.2024 14:58 Відповісти
***** дає задню! Одеса й Харків йому вже не потрібні! Зрозумів,падло,що Україна йому не по зубам! Скоріш за все йому Гаага не світить! Свої ж удавлять!
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15.06.2024 12:12 Відповісти
Хоч би вже швидше це сталося
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15.06.2024 12:16 Відповісти
Пане, вы просто у ольгинцев вырвали изо рта... А то ща бы приперлись сюда переобувать в прыжке свои прогарные портянки.
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15.06.2024 12:32 Відповісти
Програма-мінімум у ***** - це сухопутний коридор для Криму. А цього допустити не можна. Нажаль, військовим шляхом видерти у ботокса ці області ми ще не можемо, а дипломатичний фронт... Там кулеби з дєрьмаками.
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15.06.2024 12:39 Відповісти
І ось тут я, мабуть вперше, повірив хрипатій істоті!

"Якщо російський диктатор відчує великий успіх, він піде далі, запевнив український президент" - ну, от з 19-го він і почав його відчувати! А після розмінування Чонгара та розформування наших підрозділів, після закриття оборонних програм та зупинки закупок снарядів та озброєння - він взагалі зрозумів, що його оманські вказівки майже виконані і...його час настав йти далі!
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15.06.2024 12:14 Відповісти
А куди зник "мир в очах путіна"? Чи то було в теплій ванні від А.Богдана, а в теплій ванні від А.Єрмака потонули (чи то очі, чи то мир)?
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15.06.2024 12:14 Відповісти
Крім путіна потрібно в Україні позбутися внутрішніх ворогів, дермаків, татарових, продажних мусорів, прокурорів, суддів. Такої корупції ще не було в державі.
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15.06.2024 12:20 Відповісти
Золоті слова. Ці врутрішні вороги не менш страшніші за кацапів. Вони наступна ціль після перемоги над зовнішнім ворогом
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15.06.2024 12:34 Відповісти
Це одне ціле.
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15.06.2024 13:23 Відповісти
А еще про одного забыли из этого списка? Или плохие только "бояре"? А Зеленский? Не его ли пребывание в чужом кресле - первопричина развала управления и появления на вершине власти всех тех персонажей?
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15.06.2024 19:34 Відповісти
Вовчик явно перегибає палку кидаючи тінь на наших нинішніх союзників. Не всі німці навіть в вермахті були нацистами. Я вже не кажу про окреме ставлення німців в ті часи саме до українців, вони ще тоді вважали нас поневоленим народом і ставились до наших людей краще ніж так звані брати. Бабульки мої обидві мали можливість порівняти часи під окупацією між одними і іншими.
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15.06.2024 12:26 Відповісти
так німці не називали окупацію "асвабаждєнієм".
причому в совку навіть графа була про окупацію(бо очевидно шо окупація була ..... "трошки" краще ніж "жить стало лучше і веселіше")
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15.06.2024 12:53 Відповісти
Та все гараздо проще. Надо забить рашку под Китай. Китай оставит в покое уйгуров, и займётся перевоспитанием другого народа террориста.
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15.06.2024 12:31 Відповісти
чмо зелене,а розповіси нам,що ти робив в Омані з дєрьмаком? та про що домовлявся з патрушевим?
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15.06.2024 12:35 Відповісти
Може "бойовий" асфальт застосуєш?
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15.06.2024 12:37 Відповісти
"бойовий" асфальт в крипу перевели).
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15.06.2024 12:40 Відповісти

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15.06.2024 12:37 Відповісти
ВоФка,почни з Єрмака.Як тільки ху@ло побачить,що агента Козиря відсторонили,в нього риторика зміниться,а поки Андрій Борисович все більше захоплює владу,доти ху@ло літатиме в ілюзіях,що він переможе.
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15.06.2024 12:38 Відповісти
А просто подивитись в очі не допомогло?
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15.06.2024 12:47 Відповісти
ця особа, громадянин Зеля "чомусь" тільки на пуйло списує "вот ета вот всьо".
Може Патрушев Оманський щось цьому громадянину притискає? Що б це могло бути? путін сів в сцу-34, скинув КАБ, потім побіг до пускової с-300 - обстріляв Харків, потім підвіз снарядів і прострілявся з гаубиці, потім з РСЗВ так само - тільки путін винен(або Васіліч), але не рашка, та і не сам громадянин рашки, ой, не рашки, Зелупський, який так потужно фортифікував і робив дрони, шо краще вже дерева садити з Порошенком, ну, дерева окремо, а "боригу" - окремо.
дуже дивна ця особа - гром. Зеля і його "ворог" путін. прямо один на один воюють. 5-6 клоунів не хочуть присісти? чи може це марсіани гром. Зелю ввели в Оману на рахунок великого фортифрікацівництва? які ж клоуни - зробили себе разом. це в історію ввійде як попугубство наріду(самогубство внаслідок популізму)
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15.06.2024 12:50 Відповісти
Послідовний презедент - спочатку - я бачив мир в очах вбивці, перестати стріляти, розведення в односторонему порядку, зупинка та знищення власного оборопрому, здача інтересів української та американських розвідок.... - а зараз зупинити чим завгодно. Бо українці тікають за кордон та ********* з військоматами, шоб не йти до війська - знов жеж, через твою недолугу політику. Гнида, вона і є гнида - як би не вдяглася.
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15.06.2024 12:54 Відповісти
й це ****...нула істота, що до 22-го року боялася навіть згадувати ім'я путіна вголос...
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15.06.2024 12:55 Відповісти
Сам він цього робити не буде. Невже він сподівається що хтось це зробить ?
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15.06.2024 13:03 Відповісти
А може в очі йому глянути-може щось буде видно ?
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15.06.2024 13:08 Відповісти
Щоб поставити Ху№ло на місце треба мати "Нептунів","Грім","Богдана","Оплот" ,"Вільха"тисячами а не перестать стрелять та класти асфальт та жерти шашлики...
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15.06.2024 13:12 Відповісти
Ліквідувати нах✓й!
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15.06.2024 13:40 Відповісти
чучело Путіна краще всього поставити в кунсткамеру зоологічного музею.
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15.06.2024 13:53 Відповісти
Якби хуьло відчував, що має силу закінчити війну перемогою, то мовчки використовував би цю силу, а не озвучував погрози та ультиматуми
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15.06.2024 14:12 Відповісти
Ці заяви Зе взагалі то туповаті і провокативні по відношенню до партнерів,навіть якщо факти вірні,типу Ви боягузи не вступаєте в пряму війну проти плешивого,в останніх його висловлюваннях підсвідомо пролягає лінія на втягування в конфлікт партнерів,чим ще більше їх нервує і це матиме наслідки для країни.
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15.06.2024 14:51 Відповісти
Наприклад єдиний спосіб на який здатен Зеля - записати відосик!
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15.06.2024 16:05 Відповісти
Слухайте сьогодні перший день концерту Зеленського в Швейцарії.
Щось нічого не пишуть про оплески.
Хтось чув чим закінчилась 1-а частина виступу Кварталу? Бо все про Путіна якого там не було.
А як же наш? Рояль привезли? Штани опустили?
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15.06.2024 16:08 Відповісти
Чому всі кажуть саме про путіна ? Ні, справа не в ньому а в системі яку почав будувати ще Собчак. Якщо здохне путін, прийде інша людина, знайдуть кого поставити, політика россії не зміниться а буде далі диктуватися внутрішнім та зовнішнім впливом на россію.
Є лише два можливих способа гарантувати собі спокійне та незалежне від россії життя:
1. Грати на довгострокову перспективу, знищуючи россійську економіку та ідеологів війни, особливо тих яким россіяни довіряють і за якими готові йти хоч завтра. Цей варіант можливий за умови довгострокової підтримки партнерів, нормальних генералів та роздвіки.
2. Ядерна зброя.
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15.06.2024 19:02 Відповісти
 
 