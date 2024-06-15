УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9006 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 219 12

Україна застосовує на фронті гнучку оборону в очікуванні нових західних боєприпасів, - Associated Press

Україна застосовує на фронті гнучку оборону

Українська вогнева міць покращилася після того, як законодавці США нарешті схвалили необхідний пакет військової допомоги. Але оскільки це було зроблено невчасно, Україні не вдалося зупинити російський наступ на сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

"Надходження західних боєприпасів зменшило  кричущу артилерійську перевагу РФ, московські війська все ще завойовують позиції вздовж лінії фронту і, ймовірно, продовжуватимуть це робити влітку, коли сухіша земля і довші дні лише сприятимуть їхньому просуванню.

Україна все ще тримає оборону в Донецькій області, завдаючи російським військам великих втрат", - йдеться в матеріалі.

Журналісти Associated Press зазначають, що Київ вдається до стратегії "гнутись, але не ламатись", щоб виграти час, поки не отримає більше західного озброєння і боєприпасів на фронті. Попри втрату частини територій, Україна отримала можливість вести бойові дії з більш захищених позицій. За словами військових, приймаючи болісні рішення про відхід на краще захищені позиції, українські війська можуть воювати більш ефективно і зберігати особовий склад.

"Україна розгорнула гнучку оборонну стратегію "еластичної стрічки", щоб виграти час, поки не буде краще озброєна і забезпечена", - наголошують в АР.

Аналітики пояснюють, що в такій стратегії час грає на користь – можна поступитися невеликою територією, але згодом отримати більше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У районах Тихого та Вовчанська тривають бойові зіткнення, на Лиманському та Покровському напрямку бої, - Генштаб

Також видання наголошує, що ця стратегія контрастує з дев'ятимісячною битвою за місто Бахмут, де українські війська зазнали значних втрат в марній спробі втримати місто.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив Associated Press, що Україна вже бачить результати американської допомоги: "Перевага Росії в артилерії була 7 до 1 на початку року, але зараз вона знизилася до 5 до 1".

Гаврилюк зазначив, що для нейтралізації російської авіації Україні потрібно щонайменше 130 винищувачів F-16, але й запевнив, що з часом Україна досягне переваги у власному повітряному просторі.

Автор: 

бойові дії (3880) Гаврилюк Іван (33)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Гнучка оборона - це відходити а шо нам ше залишається - нас менше і зброі на порядок менше
показати весь коментар
15.06.2024 14:29
+3
8 українських бомбардувальників Ту-160 та 3 Ту-95МС із запасними частинами були передані рашистам типу в обмін на погашення газового боргу розміром 285 млн доларів...

11 українських літаків стратегічного значення відправили на авіабазу в Енгельс у 2000 році.
Тепер з них ******** Україну.

Це було при Кучмі.
Чому він ще живий?
показати весь коментар
15.06.2024 14:34
+2
Гнучка оборона - це нова назва "атріцатєльного наступлєнія" ?
показати весь коментар
15.06.2024 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гнучка оборона - це нова назва "атріцатєльного наступлєнія" ?
показати весь коментар
15.06.2024 14:24 Відповісти
Не переживай, через 10-15 років в нас буде 130 літаків.
показати весь коментар
15.06.2024 14:28 Відповісти
"для нейтралізації російської авіації Україні потрібно щонайменше 130 винищувачів F-16, але" Байден не дає жодного літака. Тільки європейці віддають свої F16 застарілих модифікацій
показати весь коментар
15.06.2024 14:29 Відповісти
Гнучка оборона - це відходити а шо нам ше залишається - нас менше і зброі на порядок менше
показати весь коментар
15.06.2024 14:29 Відповісти
8 українських бомбардувальників Ту-160 та 3 Ту-95МС із запасними частинами були передані рашистам типу в обмін на погашення газового боргу розміром 285 млн доларів...

11 українських літаків стратегічного значення відправили на авіабазу в Енгельс у 2000 році.
Тепер з них ******** Україну.

Це було при Кучмі.
Чому він ще живий?
показати весь коментар
15.06.2024 14:34 Відповісти
І не сидить з конфіскацією?
показати весь коментар
15.06.2024 15:44 Відповісти
Це скоріш рідка ніж гнучка оборона.
показати весь коментар
15.06.2024 14:54 Відповісти
А не можна замість гнучкої оборони використовувати статичну оборону типо Суровікіна ?
Неможна бо українці коштують дешевше бетону та мін?
показати весь коментар
15.06.2024 15:59 Відповісти
Толку не будет от тех боеприпасов если влада не в состоянии провести нормальную мобилизацию
показати весь коментар
15.06.2024 17:00 Відповісти
Краще захищені позиції- це ті що при Пороху були побудовані, і зараз вони лишились тільки під Торецьком. Решту зелень злила. Але у Торецька теж є фланги
показати весь коментар
15.06.2024 17:34 Відповісти
 
 