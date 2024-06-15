Україна застосовує на фронті гнучку оборону в очікуванні нових західних боєприпасів, - Associated Press

Українська вогнева міць покращилася після того, як законодавці США нарешті схвалили необхідний пакет військової допомоги. Але оскільки це було зроблено невчасно, Україні не вдалося зупинити російський наступ на сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

"Надходження західних боєприпасів зменшило кричущу артилерійську перевагу РФ, московські війська все ще завойовують позиції вздовж лінії фронту і, ймовірно, продовжуватимуть це робити влітку, коли сухіша земля і довші дні лише сприятимуть їхньому просуванню.

Україна все ще тримає оборону в Донецькій області, завдаючи російським військам великих втрат", - йдеться в матеріалі.

Журналісти Associated Press зазначають, що Київ вдається до стратегії "гнутись, але не ламатись", щоб виграти час, поки не отримає більше західного озброєння і боєприпасів на фронті. Попри втрату частини територій, Україна отримала можливість вести бойові дії з більш захищених позицій. За словами військових, приймаючи болісні рішення про відхід на краще захищені позиції, українські війська можуть воювати більш ефективно і зберігати особовий склад.

"Україна розгорнула гнучку оборонну стратегію "еластичної стрічки", щоб виграти час, поки не буде краще озброєна і забезпечена", - наголошують в АР.

Аналітики пояснюють, що в такій стратегії час грає на користь – можна поступитися невеликою територією, але згодом отримати більше.

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Також видання наголошує, що ця стратегія контрастує з дев'ятимісячною битвою за місто Бахмут, де українські війська зазнали значних втрат в марній спробі втримати місто.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив Associated Press, що Україна вже бачить результати американської допомоги: "Перевага Росії в артилерії була 7 до 1 на початку року, але зараз вона знизилася до 5 до 1".

Гаврилюк зазначив, що для нейтралізації російської авіації Україні потрібно щонайменше 130 винищувачів F-16, але й запевнив, що з часом Україна досягне переваги у власному повітряному просторі.