Україна має право знищувати ракетні установки РФ, з яких обстрілюють Харків, - Столтенберг
Україна має право захищатися від російської агресії. Зокрема, це означає, що Сили оборони України мають право знищувати легітимні військові цілі на території РФ.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Маємо не забувати, що ця війна розв’язана Росією, як агресором. Росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора - Росії. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча були накладені певні обмеження на використання цього озброєння. Проте ці обмеження ми послабимо, оскільки Росія розпочала новий наступ на півночі, біля Харкова. Вони атакують з російської території, і Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Отже, обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатися", - розповів Столтенберг.
Також він додав, що НАТО надасть велику підтримку Україні, проте "не стане стороною конфлікту".
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морква для віслючка
НАТО надавало Україні лише нелетальне військове спорядження - те, що знаходиться на складах, якими завідує секретаріат НАТО (т.зв. "общак" НАТО).
Тому вважаю всі ці заяви лицемірним і безвідповідальним піздєжом.
Нічого, що я чесно сказав, як це виглядає?
Лицемірні виродки.