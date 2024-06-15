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Новини Війна
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Україна має право знищувати ракетні установки РФ, з яких обстрілюють Харків, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Україна має право захищатися від російської агресії. Зокрема, це означає, що Сили оборони України мають право знищувати легітимні військові цілі на території РФ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Маємо не забувати, що ця війна розв’язана Росією, як агресором. Росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора - Росії. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча були накладені певні обмеження на використання цього озброєння. Проте ці обмеження ми послабимо, оскільки Росія розпочала новий наступ на півночі, біля Харкова. Вони атакують з російської території, і Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Отже, обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатися", - розповів Столтенберг.

Також він додав, що НАТО надасть велику підтримку Україні, проте "не стане стороною конфлікту".

Також читайте: Столтенберг розповів, що змінить для України новий план допомоги від НАТО: Ми гарантуємо, що підтримка буде більш надійною й узгодженою

Автор: 

зброя (7475) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+12
Якась 3,14здовата війна, коли по тебе їба..ть всім шо в них є, а ти не можешь відповісти бо тебе це забороняють ті хто тебе гарантував безпеку за здачу ЯЗ.
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15.06.2024 14:34
+7
Вы не пАнимаете! Если расия треляет по Харькову - эта военная аперация, а если Украина отвечает по Белгороду - эта терроризьм!
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15.06.2024 14:31
+7
То так, але треба мати свій мишьяк, шоб не питати дозволу сусіда труіти щурів його отрутою.
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15.06.2024 15:07
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Вы не пАнимаете! Если расия треляет по Харькову - эта военная аперация, а если Украина отвечает по Белгороду - эта терроризьм!
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15.06.2024 14:31 Відповісти
Якась 3,14здовата війна, коли по тебе їба..ть всім шо в них є, а ти не можешь відповісти бо тебе це забороняють ті хто тебе гарантував безпеку за здачу ЯЗ.
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15.06.2024 14:34 Відповісти
Це сама ненормальны та дурнувата війна за історію війн. Скажений ботокс знищує Україну, а їй забороняють відбиватися... союзники (!). Світ збожеволів повністю.
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15.06.2024 14:50 Відповісти
То так, але треба мати свій мишьяк, шоб не питати дозволу сусіда труіти щурів його отрутою.
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15.06.2024 15:07 Відповісти
> НАТО надасть велику підтримку Україні

морква для віслючка
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15.06.2024 14:42 Відповісти
смерть для москаля.
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15.06.2024 17:58 Відповісти
НАТО не надавало "99% військової допомоги Україні" і не накладали обмеження на використання озброєння. Це робили окремі країни НАТО.
НАТО надавало Україні лише нелетальне військове спорядження - те, що знаходиться на складах, якими завідує секретаріат НАТО (т.зв. "общак" НАТО).
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15.06.2024 14:50 Відповісти
поки що я бачу тільки те, що ФГП "Комбінат "Камєнскій", який споряджує двигуни російськіх ракет РСЗВ, не є легітимною щіллю, і туди поки що не долетіла ні одна ракета, хоча до нього від Дружківки двісті кілометрів. Теж саме стосується і хімзаводу у Сельцях, який виробляє вибухівку у бойові частини тих же ракет РСЗВ, до якого від нашого Новгород-Сіверського всього 160 км.
Тому вважаю всі ці заяви лицемірним і безвідповідальним піздєжом.
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15.06.2024 14:56 Відповісти
та ні, він чесно каже "обмеження поступово скасовуються".
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15.06.2024 18:00 Відповісти
ну так. Це дозволяє росії поступово демонтувати і перенести ці виробництва, та локалізувати виробництво ракетного твердого палива та військових вибухових речовин на потужностях підприємств Башкортостана, татарстана, Пермського краю та інших віддалених регіонів. Так можно воювати роками, поступово зменшуючи найбільш патриотичну частину українського суспільства.
Нічого, що я чесно сказав, як це виглядає?
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15.06.2024 19:47 Відповісти
А установки, з як знищують Херсон, Запоріжжя, Нікополь і безліч українських сіл і селищ - ніззя? Бо буде екскалація ?
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15.06.2024 14:56 Відповісти
Ці міста обстрілюють з території РФ? Чи Ви вже визнали окупований південь територією РФ?
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15.06.2024 15:29 Відповісти
авіабази, блд?
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15.06.2024 14:58 Відповісти
Не только военные объекты,а уничтожать всех росиян, которые взяли оружие против Украины.
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15.06.2024 15:09 Відповісти
О, можна, дядечко Єнс? Які ж ви щедрі.
Лицемірні виродки.
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15.06.2024 15:43 Відповісти
це вже прогрес. Нам дозволили знищувати установки, які б'ють по Харкову....Не пройшло і 2 роки. Дуже дякуємо. Я соромлюся запитати, а якщо бють по Дніпру, Миколаїву і Одесі - то по ним можна?
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15.06.2024 15:49 Відповісти
Україна має право і повинна знищувати РФ!
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15.06.2024 15:55 Відповісти
 
 