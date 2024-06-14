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Столтенберг розповів, що змінить для України новий план допомоги від НАТО: Ми гарантуємо, що підтримка буде більш надійною й узгодженою

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що змінить для України схвалений міністрами оборони країн Альянсу оперативний план розширення підтримки.

Про це він заявив під час пресконференції у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Зокрема, за словами генсека Альянсу, ця програма надасть Україні більш скоординовану підтримку, "більшу узгодженість між короткостроковими потребами та довгостроковим майбутнім Збройних сил України".

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"Наприклад, коли ми обговорюємо довгострокові майбутні Збройні сили України, надзвичайно важливо, щоб після закінчення цієї війни Україна була здатна стримувати майбутню агресію і захищатись від будь-яких майбутніх атак", – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що якщо НАТО перебуватиме на провідній ролі у підтримці України, "ми гарантуємо, що підтримка буде більш надійною, більш узгодженою, що ми забезпечимо оперативну сумісність і що ми узгодимо короткострокові і довгострокові потреби".

Столтенберг також розповів, що НАТО буде здійснювати нагляд за підготовкою українських збройних сил на тренувальних базах НАТО в країнах-членах Альянсу, підтримувати Україну через планування і координацію внесків, а також управляти передачею і ремонтом обладнання.

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"А потім підтримувати довгостроковий розвиток українських збройних сил, що забезпечить Україні ще більш потужну підтримку, ніж вона має сьогодні", – резюмував генсек.

Автор: 

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Тіко щоби не було, як із F-16
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14.06.2024 19:23 Відповісти
Скоріше би.
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14.06.2024 19:34 Відповісти
...нам би ще Гетьмана нормального-адекватного... а не ОЦЕ - вередливий, закомплексований, тупорилий нарцис, якого обрали 73% приколістів та ще й (дехто) повтікав од свого вибору...
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14.06.2024 19:37 Відповісти
Дмитро Чекалкин: Оманська пастка для України
https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-omanska-pastka-dlya-ukra%D1%97ni.html https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-omanska-pastka-dlya-ukraїni.html
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14.06.2024 20:20 Відповісти
На третій рік ще не все узгодили, треба ще пару років поузгоджувати...
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14.06.2024 19:44 Відповісти
немає значення для України і її народу,котрий веде кровопролитну війну з рашистським скаженим псом,хто займається постійним брехливим 3,14стабольством .Чи то "зеблазень" чи то прорашистський столтенберг з НАТО.а чи то американські, куплені рашистом радники "байди"
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14.06.2024 19:48 Відповісти
Одного мене вже вкурвлюють розмови про райдужне майбутне, при тому що навіть обіцяний ще в минулому році мілліон снарядів досі не поставлений, так само як і обіцяні F-16 з підготовленими навченими пілотами?

Просто пропускаю такі "новини", віддаючи перевагу новинам про вже зроблене!
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14.06.2024 21:03 Відповісти
 
 