Столтенберг розповів, що змінить для України новий план допомоги від НАТО: Ми гарантуємо, що підтримка буде більш надійною й узгодженою

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що змінить для України схвалений міністрами оборони країн Альянсу оперативний план розширення підтримки.

Про це він заявив під час пресконференції у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Зокрема, за словами генсека Альянсу, ця програма надасть Україні більш скоординовану підтримку, "більшу узгодженість між короткостроковими потребами та довгостроковим майбутнім Збройних сил України".

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"Наприклад, коли ми обговорюємо довгострокові майбутні Збройні сили України, надзвичайно важливо, щоб після закінчення цієї війни Україна була здатна стримувати майбутню агресію і захищатись від будь-яких майбутніх атак", – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що якщо НАТО перебуватиме на провідній ролі у підтримці України, "ми гарантуємо, що підтримка буде більш надійною, більш узгодженою, що ми забезпечимо оперативну сумісність і що ми узгодимо короткострокові і довгострокові потреби".

Столтенберг також розповів, що НАТО буде здійснювати нагляд за підготовкою українських збройних сил на тренувальних базах НАТО в країнах-членах Альянсу, підтримувати Україну через планування і координацію внесків, а також управляти передачею і ремонтом обладнання.

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"А потім підтримувати довгостроковий розвиток українських збройних сил, що забезпечить Україні ще більш потужну підтримку, ніж вона має сьогодні", – резюмував генсек.