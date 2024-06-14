НАТО схвалило план розширення підтримки України

Глави Міноборони країн-членів НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України", яким передбачено більшу роль Альянсу у постачанні зброї та навчанні українських воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив генсек Єнс Столтенберг.

План передбачає, що в майбутньому НАТО візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних Сил України.

Угорщина тривалий час блокувала схвалення плану. Прем'єр Орбан пояснював це тим, що ініціатива Альянсу може призвести до "прямої конфронтації" з Росією.

Згодом він погодився зняти вето в обмін на обіцянку, що Угорщина не буде брати участі в навчанні українців і фінансувати постачання зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО мають витрачати на підтримку України принаймні 0,25% свого ВВП, - міністр оборони Естонії Певкур