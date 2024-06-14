УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8161 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні Війна
6 201 9

НАТО схвалило план розширення підтримки України

НАТО схвалив розширення підтримки України

Глави Міноборони країн-членів НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України", яким передбачено більшу роль Альянсу у постачанні зброї та навчанні українських воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив генсек Єнс Столтенберг.

План передбачає, що в майбутньому НАТО візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних Сил України.

Угорщина тривалий час блокувала схвалення плану. Прем'єр Орбан пояснював це тим, що ініціатива Альянсу може призвести до "прямої конфронтації" з Росією.

Згодом він погодився зняти вето в обмін на обіцянку, що Угорщина не буде брати участі в навчанні українців і фінансувати постачання зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО мають витрачати на підтримку України принаймні 0,25% свого ВВП, - міністр оборони Естонії Певкур

Автор: 

НАТО (6461)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
давно пора, и что бы там не было, все равно мало.....
показати весь коментар
14.06.2024 15:37 Відповісти
В связи с временной утратой государственности (2019, хотьпаржом, хужанебудет) все вопросы решает ЕС и Нато. Деньги пенсам и бюджетникам, снаряды , ПВО, обучение военных, танки, самолеты, боневтік броневики ...
"Внешнее управление", которого так боялись прокремлевские кощеи. Вот оно и настало! А вы говорите сказки ...
показати весь коментар
14.06.2024 15:52 Відповісти
АПД: боневтік броневики
показати весь коментар
14.06.2024 15:59 Відповісти
та ні все правильно, бронеавтомобілі для офіса боневтіка також Захід постачає)
показати весь коментар
14.06.2024 20:17 Відповісти
Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, прямуй у кільватері русссского воєнного корабля! Згадуй, спочатку, американську тушонку, "Катюші"- Студебекери,Т-34-85, "Аерокобру" й багато іншого.
показати весь коментар
15.06.2024 11:49 Відповісти
Классно Вован Оманский устроился ... знает только слова - ДАЙ, ДАЙ ЕЩЕ, ПОЧЕМУ ТАК МАЛО !

Байден , оружие давай!
Шольц, бабки давай!
Макрон , гуманитарку давай!
Мало даёте, больше надо давать!

Да, Вова , так тебе и твоей ЗЕбригаде жить можно !
А Украине?
показати весь коментар
15.06.2024 10:25 Відповісти
З яким завзяттям, гадять орбан і ****** (в миру-воєнний злочинець, Мирній Україні!! Не здивуюся, що орбан ХОТІВ отримати, ще і частину ТЕРИТОРІЇ України, після параду ****** за три дні, разом з асфальтованими боневтіком, дорогами Ужгороду!!!….
Співпадіння???
показати весь коментар
15.06.2024 17:50 Відповісти
Треба було техніку не Германії чі Швеції техніку заказувати, а в Південній Кореї, техніка не гірша, тільки робиться втричі скоріше.
показати весь коментар
15.06.2024 19:16 Відповісти
 
 