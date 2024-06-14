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НАТО одобрило план расширения поддержки Украины
Главы Минобороны стран-членов НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины", которым предусмотрена большая роль Альянса в поставках оружия и обучении украинских воинов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил генсек Йенс Столтенберг.
План предусматривает, что в будущем НАТО возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для Вооруженных Сил Украины.
Венгрия долгое время блокировала одобрение плана. Премьер Орбан объяснял это тем, что инициатива Альянса может привести к "прямой конфронтации" с Россией.
Впоследствии он согласился снять вето в обмен на обещание, что Венгрия не будет участвовать в обучении украинцев и финансировать поставки оружия.
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"Внешнее управление", которого так боялись прокремлевские кощеи. Вот оно и настало! А вы говорите сказки ...
боневтікброневики
Байден , оружие давай!
Шольц, бабки давай!
Макрон , гуманитарку давай!
Мало даёте, больше надо давать!
Да, Вова , так тебе и твоей ЗЕбригаде жить можно !
А Украине?
Співпадіння???