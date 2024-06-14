НАТО одобрило план расширения поддержки Украины

Главы Минобороны стран-членов НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины", которым предусмотрена большая роль Альянса в поставках оружия и обучении украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил генсек Йенс Столтенберг.

План предусматривает, что в будущем НАТО возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для Вооруженных Сил Украины.

Венгрия долгое время блокировала одобрение плана. Премьер Орбан объяснял это тем, что инициатива Альянса может привести к "прямой конфронтации" с Россией.

Впоследствии он согласился снять вето в обмен на обещание, что Венгрия не будет участвовать в обучении украинцев и финансировать поставки оружия.

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