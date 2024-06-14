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НАТО одобрило план расширения поддержки Украины

НАТО схвалив розширення підтримки України

Главы Минобороны стран-членов НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины", которым предусмотрена большая роль Альянса в поставках оружия и обучении украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил генсек Йенс Столтенберг.

План предусматривает, что в будущем НАТО возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для Вооруженных Сил Украины.

Венгрия долгое время блокировала одобрение плана. Премьер Орбан объяснял это тем, что инициатива Альянса может привести к "прямой конфронтации" с Россией.

Впоследствии он согласился снять вето в обмен на обещание, что Венгрия не будет участвовать в обучении украинцев и финансировать поставки оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО должны тратить на поддержку Украины по крайней мере 0,25% своего ВВП, - министр обороны Эстонии Певкур

Автор: 

НАТО (9999)


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давно пора, и что бы там не было, все равно мало.....
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14.06.2024 15:37 Ответить
В связи с временной утратой государственности (2019, хотьпаржом, хужанебудет) все вопросы решает ЕС и Нато. Деньги пенсам и бюджетникам, снаряды , ПВО, обучение военных, танки, самолеты, боневтік броневики ...
"Внешнее управление", которого так боялись прокремлевские кощеи. Вот оно и настало! А вы говорите сказки ...
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14.06.2024 15:52 Ответить
АПД: боневтік броневики
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14.06.2024 15:59 Ответить
та ні все правильно, бронеавтомобілі для офіса боневтіка також Захід постачає)
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14.06.2024 20:17 Ответить
Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, прямуй у кільватері русссского воєнного корабля! Згадуй, спочатку, американську тушонку, "Катюші"- Студебекери,Т-34-85, "Аерокобру" й багато іншого.
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15.06.2024 11:49 Ответить
Классно Вован Оманский устроился ... знает только слова - ДАЙ, ДАЙ ЕЩЕ, ПОЧЕМУ ТАК МАЛО !

Байден , оружие давай!
Шольц, бабки давай!
Макрон , гуманитарку давай!
Мало даёте, больше надо давать!

Да, Вова , так тебе и твоей ЗЕбригаде жить можно !
А Украине?
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15.06.2024 10:25 Ответить
З яким завзяттям, гадять орбан і ****** (в миру-воєнний злочинець, Мирній Україні!! Не здивуюся, що орбан ХОТІВ отримати, ще і частину ТЕРИТОРІЇ України, після параду ****** за три дні, разом з асфальтованими боневтіком, дорогами Ужгороду!!!….
Співпадіння???
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15.06.2024 17:50 Ответить
Треба було техніку не Германії чі Швеції техніку заказувати, а в Південній Кореї, техніка не гірша, тільки робиться втричі скоріше.
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15.06.2024 19:16 Ответить
 
 