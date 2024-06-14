Столтенберг рассказал, что изменит для Украины новый план помощи от НАТО: Мы гарантируем, что поддержка будет более надежной и согласованной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что изменит для Украины одобренный министрами обороны стран Альянса оперативный план расширения поддержки.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В частности, по словам генсека Альянса, эта программа предоставит Украине более скоординированную поддержку, "большую согласованность между краткосрочными потребностями и долгосрочным будущим Вооруженных сил Украины".
"Например, когда мы обсуждаем долгосрочные будущие Вооруженные силы Украины, чрезвычайно важно, чтобы после окончания этой войны Украина была способна сдерживать будущую агрессию и защищаться от любых будущих атак", - отметил Столтенберг.
Он отметил, что если НАТО будет находиться на ведущей роли в поддержке Украины, "мы гарантируем, что поддержка будет более надежной, более согласованной, что мы обеспечим оперативную совместимость и что мы согласуем краткосрочные и долгосрочные потребности".
Столтенберг также рассказал, что НАТО будет осуществлять надзор за подготовкой украинских вооруженных сил на тренировочных базах НАТО в странах-членах Альянса, поддерживать Украину через планирование и координацию взносов, а также управлять передачей и ремонтом оборудования.
"А затем поддерживать долгосрочное развитие украинских вооруженных сил, что обеспечит Украине еще более мощную поддержку, чем она имеет сегодня", - резюмировал генсек.
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