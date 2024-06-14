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Столтенберг рассказал, что изменит для Украины новый план помощи от НАТО: Мы гарантируем, что поддержка будет более надежной и согласованной

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что изменит для Украины одобренный министрами обороны стран Альянса оперативный план расширения поддержки.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В частности, по словам генсека Альянса, эта программа предоставит Украине более скоординированную поддержку, "большую согласованность между краткосрочными потребностями и долгосрочным будущим Вооруженных сил Украины".

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"Например, когда мы обсуждаем долгосрочные будущие Вооруженные силы Украины, чрезвычайно важно, чтобы после окончания этой войны Украина была способна сдерживать будущую агрессию и защищаться от любых будущих атак", - отметил Столтенберг.

Он отметил, что если НАТО будет находиться на ведущей роли в поддержке Украины, "мы гарантируем, что поддержка будет более надежной, более согласованной, что мы обеспечим оперативную совместимость и что мы согласуем краткосрочные и долгосрочные потребности".

Столтенберг также рассказал, что НАТО будет осуществлять надзор за подготовкой украинских вооруженных сил на тренировочных базах НАТО в странах-членах Альянса, поддерживать Украину через планирование и координацию взносов, а также управлять передачей и ремонтом оборудования.

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"А затем поддерживать долгосрочное развитие украинских вооруженных сил, что обеспечит Украине еще более мощную поддержку, чем она имеет сегодня", - резюмировал генсек.

Автор: 

НАТО (9999) Столтенберг Йенс (1620)


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Тіко щоби не було, як із F-16
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14.06.2024 19:23 Ответить
Скоріше би.
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14.06.2024 19:34 Ответить
...нам би ще Гетьмана нормального-адекватного... а не ОЦЕ - вередливий, закомплексований, тупорилий нарцис, якого обрали 73% приколістів та ще й (дехто) повтікав од свого вибору...
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14.06.2024 19:37 Ответить
Дмитро Чекалкин: Оманська пастка для України
https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-omanska-pastka-dlya-ukra%D1%97ni.html https://republic.com.ua/article/dmitro-chekalkin-omanska-pastka-dlya-ukraїni.html
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14.06.2024 20:20 Ответить
На третій рік ще не все узгодили, треба ще пару років поузгоджувати...
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14.06.2024 19:44 Ответить
немає значення для України і її народу,котрий веде кровопролитну війну з рашистським скаженим псом,хто займається постійним брехливим 3,14стабольством .Чи то "зеблазень" чи то прорашистський столтенберг з НАТО.а чи то американські, куплені рашистом радники "байди"
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14.06.2024 19:48 Ответить
Одного мене вже вкурвлюють розмови про райдужне майбутне, при тому що навіть обіцяний ще в минулому році мілліон снарядів досі не поставлений, так само як і обіцяні F-16 з підготовленими навченими пілотами?

Просто пропускаю такі "новини", віддаючи перевагу новинам про вже зроблене!
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14.06.2024 21:03 Ответить
 
 