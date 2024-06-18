QR-код у "Резерв+" можна буде зчитувати будь-яким пристроєм, що здатний сканувати такі коди, - "слуга народу" Веніславський

Штрих-код, який вклеюється у військово-облікові документи військовозобов'язаного, можна зчитати лише у ТЦК, тоді як QR-код у мобільному додатку "Резерв+" можливо зчитати будь-яким пристроєм, що вміє сканувати такі коди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів депутат від "Слуги народу", член комітету Федір Веніславський у коментарі LIGA.net.

За його словами, штрих-код у військовому квитку або іншому військово-обліковому документі, який вклеюється в ТЦК, можливо зчитати винятково в самих центрах на робочому місці оператора системи "Оберіг".

Веніславський пояснив, що це нововведення покликане зробити пошук інформації більш оперативним, а забезпечення засобами зчитування вже завершується.

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"Слуга народу" зауважив, що у разі відсутності у ТЦК такого пристрою, інформацію можна ввести вручну.

У разі дійсності (QR-код - ред.) – програма повідомить, що він дійсний та зазначить власника, в іншому випадку – повідомить, що він недійсний", - додав нардеп.

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Як повідомлялося, 18 червня у мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ, який скасовує потребу носити з собою паперовий військовий квиток.