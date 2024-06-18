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Новини Мобілізація
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QR-код у "Резерв+" можна буде зчитувати будь-яким пристроєм, що здатний сканувати такі коди, - "слуга народу" Веніславський

Електронний військово-обліковий документ у Резерв+

Штрих-код, який вклеюється у військово-облікові документи військовозобов'язаного, можна зчитати лише у ТЦК, тоді як QR-код у мобільному додатку "Резерв+" можливо зчитати будь-яким пристроєм, що вміє сканувати такі коди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів депутат від "Слуги народу", член комітету Федір Веніславський у коментарі LIGA.net.

За його словами, штрих-код у військовому квитку або іншому військово-обліковому документі, який вклеюється в ТЦК, можливо зчитати винятково в самих центрах на робочому місці оператора системи "Оберіг".

Веніславський пояснив, що це нововведення покликане зробити пошук інформації більш оперативним, а забезпечення засобами зчитування вже завершується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Штрих-код є обов’язковим у разі видачі в ТЦК нового військово - облікового документа, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

"Слуга народу" зауважив, що у разі відсутності у ТЦК такого пристрою, інформацію можна ввести вручну. 

У разі дійсності (QR-код - ред.) – програма повідомить, що він дійсний та зазначить власника, в іншому випадку – повідомить, що він недійсний", - додав нардеп.

Читайте також: Уже 62 тис. українців успішно завантажили у "Резерв+" електронний військово-обліковий документ, - Міноборони 

Як повідомлялося, 18 червня у мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ, який скасовує потребу носити з собою паперовий військовий квиток.

Автор: 

мобілізація (3079) Веніславський Федір (289) електронні послуги (200) ТЦК та СП (592)


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Топ коментарі
+3
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18.06.2024 14:47
+2
тобто, таврували українців, всі, кому не ліньки.
мвс - паспортами
дпс - іпн
тцк - qr
тільки встигай, показувати всім контролерам.
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18.06.2024 14:57
+1
Так на то он и QR код, что б его сосканировать любым сканером. Или там вся инфа в открытом виде содержится?
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18.06.2024 15:01
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18.06.2024 14:47 Відповісти
тобто, таврували українців, всі, кому не ліньки.
мвс - паспортами
дпс - іпн
тцк - qr
тільки встигай, показувати всім контролерам.
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18.06.2024 14:57 Відповісти
Все як у Китаї, електронна диктатура. Єрмак дуже любить Китай.
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18.06.2024 15:54 Відповісти
Так на то он и QR код, что б его сосканировать любым сканером. Или там вся инфа в открытом виде содержится?
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18.06.2024 15:01 Відповісти
По ходу так і є 🤬🤬🤬
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18.06.2024 15:04 Відповісти
Не тільки підходящим пристроєм, а підключеним до Інету.
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18.06.2024 15:12 Відповісти
Відсканував - набір літер та символів десь штук триста.
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18.06.2024 15:24 Відповісти
А цих пристріїв звісно у працівників ТЦК на вулиці не буде. Тому будеш бусіфікований для уточнення даних.
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18.06.2024 15:52 Відповісти
Це неправда. QR-код, який генерує додаток, може бути відсканований лише сканером самого Резерву+. Алгоритм дій наступний:

1) оновлюємо дані
2) тиснемо на помаранчову кнопку зі знаком "+"
3) у спливаючому меню обираємо пункт ""Завантажити PDF"
4) самі собі надсилаємо згенерований документ на пошту/месенджер
5) відкриваємо PDF
6) беремо інший пристрій, на якому встановлений Резерв+
7) на головному екрані Резерв+ тиснемо на кнопку "Сканувати документ"
8) бачимо інформацію про себе у своєму додатку
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18.06.2024 17:09 Відповісти
А якщо світла немає, інтернЄту нЄту- знов потягуть в тцку?
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18.06.2024 18:56 Відповісти
https://biz.censor.net/n3495382https://biz.censor.net/n3495382https://biz.censor.net/n3495382
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18.06.2024 19:00 Відповісти
"Собственность ТЦК"

https://imgbb.com/
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18.06.2024 20:20 Відповісти
 
 