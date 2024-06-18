QR-код у "Резерв+" можна буде зчитувати будь-яким пристроєм, що здатний сканувати такі коди, - "слуга народу" Веніславський
Штрих-код, який вклеюється у військово-облікові документи військовозобов'язаного, можна зчитати лише у ТЦК, тоді як QR-код у мобільному додатку "Резерв+" можливо зчитати будь-яким пристроєм, що вміє сканувати такі коди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів депутат від "Слуги народу", член комітету Федір Веніславський у коментарі LIGA.net.
За його словами, штрих-код у військовому квитку або іншому військово-обліковому документі, який вклеюється в ТЦК, можливо зчитати винятково в самих центрах на робочому місці оператора системи "Оберіг".
Веніславський пояснив, що це нововведення покликане зробити пошук інформації більш оперативним, а забезпечення засобами зчитування вже завершується.
"Слуга народу" зауважив, що у разі відсутності у ТЦК такого пристрою, інформацію можна ввести вручну.
У разі дійсності (QR-код - ред.) – програма повідомить, що він дійсний та зазначить власника, в іншому випадку – повідомить, що він недійсний", - додав нардеп.
Як повідомлялося, 18 червня у мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ, який скасовує потребу носити з собою паперовий військовий квиток.
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мвс - паспортами
дпс - іпн
тцк - qr
тільки встигай, показувати всім контролерам.
1) оновлюємо дані
2) тиснемо на помаранчову кнопку зі знаком "+"
3) у спливаючому меню обираємо пункт ""Завантажити PDF"
4) самі собі надсилаємо згенерований документ на пошту/месенджер
5) відкриваємо PDF
6) беремо інший пристрій, на якому встановлений Резерв+
7) на головному екрані Резерв+ тиснемо на кнопку "Сканувати документ"
8) бачимо інформацію про себе у своєму додатку
https://imgbb.com/