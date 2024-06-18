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Новости мобилизации
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QR-код в "Резерв+" можно будет считывать любым устройством, способным сканировать такие коды, - "слуга народа" Вениславский

Електронний військово-обліковий документ у Резерв+

Штрих-код, который вклеивается в военно-учетные документы военнообязанного, можно считать только в ТЦК, тогда как QR-код в мобильном приложении "Резерв+" можно считать любым устройством, которое умеет сканировать такие коды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал депутат от "Слуги народа", член комитета Федор Вениславский в комментарии LIGA.net.

По его словам, штрих-код в военном билете или другом военно-учетном документе, который вклеивается в ТЦК, возможно считать исключительно в самих центрах на рабочем месте оператора системы "Оберіг".

Вениславский пояснил, что это нововведение призвано сделать поиск информации более оперативным, а обеспечение средствами считывания уже завершается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штрих-код является обязательным в случае выдачи в ТЦК нового военно - учетного документа, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

"Слуга народа" отметил, что в случае отсутствия у ТЦК такого устройства, информацию можно ввести вручную.

В случае действительности (QR-код - ред.) - программа сообщит, что он действителен и отметит владельца, в противном случае - сообщит, что он недействителен", - добавил нардеп.

Читайте также: Уже 62 тыс. украинцев успешно загрузили в "Резерв+" электронный военно-учетный документ, - Минобороны

Как сообщалось, 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ, который отменяет необходимость носить с собой бумажный военный билет.

Автор: 

мобилизация (2785) Вениславский Федор (268) электронные услуги (104) ТЦК (551)


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Топ комментарии
+3
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18.06.2024 14:47
+2
тобто, таврували українців, всі, кому не ліньки.
мвс - паспортами
дпс - іпн
тцк - qr
тільки встигай, показувати всім контролерам.
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18.06.2024 14:57
+1
Так на то он и QR код, что б его сосканировать любым сканером. Или там вся инфа в открытом виде содержится?
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18.06.2024 15:01
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Правила форума Совет форумчан
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18.06.2024 14:47 Ответить
тобто, таврували українців, всі, кому не ліньки.
мвс - паспортами
дпс - іпн
тцк - qr
тільки встигай, показувати всім контролерам.
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18.06.2024 14:57 Ответить
Все як у Китаї, електронна диктатура. Єрмак дуже любить Китай.
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18.06.2024 15:54 Ответить
Так на то он и QR код, что б его сосканировать любым сканером. Или там вся инфа в открытом виде содержится?
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18.06.2024 15:01 Ответить
По ходу так і є 🤬🤬🤬
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18.06.2024 15:04 Ответить
Не тільки підходящим пристроєм, а підключеним до Інету.
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18.06.2024 15:12 Ответить
Відсканував - набір літер та символів десь штук триста.
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18.06.2024 15:24 Ответить
А цих пристріїв звісно у працівників ТЦК на вулиці не буде. Тому будеш бусіфікований для уточнення даних.
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18.06.2024 15:52 Ответить
Це неправда. QR-код, який генерує додаток, може бути відсканований лише сканером самого Резерву+. Алгоритм дій наступний:

1) оновлюємо дані
2) тиснемо на помаранчову кнопку зі знаком "+"
3) у спливаючому меню обираємо пункт ""Завантажити PDF"
4) самі собі надсилаємо згенерований документ на пошту/месенджер
5) відкриваємо PDF
6) беремо інший пристрій, на якому встановлений Резерв+
7) на головному екрані Резерв+ тиснемо на кнопку "Сканувати документ"
8) бачимо інформацію про себе у своєму додатку
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18.06.2024 17:09 Ответить
А якщо світла немає, інтернЄту нЄту- знов потягуть в тцку?
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18.06.2024 18:56 Ответить
https://biz.censor.net/n3495382https://biz.censor.net/n3495382https://biz.censor.net/n3495382
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18.06.2024 19:00 Ответить
"Собственность ТЦК"

https://imgbb.com/
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18.06.2024 20:20 Ответить
 
 