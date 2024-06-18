QR-код в "Резерв+" можно будет считывать любым устройством, способным сканировать такие коды, - "слуга народа" Вениславский

Штрих-код, который вклеивается в военно-учетные документы военнообязанного, можно считать только в ТЦК, тогда как QR-код в мобильном приложении "Резерв+" можно считать любым устройством, которое умеет сканировать такие коды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал депутат от "Слуги народа", член комитета Федор Вениславский в комментарии LIGA.net.

По его словам, штрих-код в военном билете или другом военно-учетном документе, который вклеивается в ТЦК, возможно считать исключительно в самих центрах на рабочем месте оператора системы "Оберіг".

Вениславский пояснил, что это нововведение призвано сделать поиск информации более оперативным, а обеспечение средствами считывания уже завершается.

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"Слуга народа" отметил, что в случае отсутствия у ТЦК такого устройства, информацию можно ввести вручную.

В случае действительности (QR-код - ред.) - программа сообщит, что он действителен и отметит владельца, в противном случае - сообщит, что он недействителен", - добавил нардеп.

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Как сообщалось, 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ, который отменяет необходимость носить с собой бумажный военный билет.