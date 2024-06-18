УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10847 відвідувачів онлайн
Новини Війна
463 0

Окупанти обстріляли селище Слатине на Харківщині. Поранена жінка

Окупанти обстріляли селище Слатине на Харківщині. Поранена жінка

Вдень, 18 червня, російські загарбники завдали авіаудару по селищу Слатине у Харківській області. Щонайменше одна людина зазнала поранень.

Про це у Telegram повідомив керівник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки окупантів поранень зазнала 51-річна місцева мешканка. 

"Є пошкоджені будинки та адміністративні будівлі", - розповів посадовець.

Він додав, що на місці працюють профільні служби. 

Раніше повідомлялося, що у ніч на 17 червня росіяни завдали авіаудар по селу Борівська Андріївка Борівської громади. Ввечері вдарили по с. Подоли Купʼянського району.

Дивіться також: Рашисти обстріляли з артилерії село на Куп’янщині, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28717) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 