Окупанти обстріляли селище Слатине на Харківщині. Поранена жінка
Вдень, 18 червня, російські загарбники завдали авіаудару по селищу Слатине у Харківській області. Щонайменше одна людина зазнала поранень.
Про це у Telegram повідомив керівник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок атаки окупантів поранень зазнала 51-річна місцева мешканка.
"Є пошкоджені будинки та адміністративні будівлі", - розповів посадовець.
Він додав, що на місці працюють профільні служби.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 17 червня росіяни завдали авіаудар по селу Борівська Андріївка Борівської громади. Ввечері вдарили по с. Подоли Купʼянського району.
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