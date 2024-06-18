Окупанти обстріляли селище Слатине на Харківщині. Поранена жінка

Вдень, 18 червня, російські загарбники завдали авіаудару по селищу Слатине у Харківській області. Щонайменше одна людина зазнала поранень.

Про це у Telegram повідомив керівник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки окупантів поранень зазнала 51-річна місцева мешканка.

"Є пошкоджені будинки та адміністративні будівлі", - розповів посадовець.

Він додав, що на місці працюють профільні служби.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 17 червня росіяни завдали авіаудар по селу Борівська Андріївка Борівської громади. Ввечері вдарили по с. Подоли Купʼянського району.

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