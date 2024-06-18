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Новости Война
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Оккупанты обстреляли поселок Слатино в Харьковской области. Ранена женщина

Окупанти обстріляли селище Слатине на Харківщині. Поранена жінка

Днем, 18 июня, российские захватчики нанесли авиаудар по поселку Слатино в Харьковской области. По меньшей мере один человек получил ранения.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки оккупантов ранения получила 51-летняя местная жительница.

"Есть поврежденные дома и административные здания", - рассказал чиновник.

Он добавил, что на месте работают профильные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 июня россияне нанесли авиаудар по селу Боровская Андреевка Боровской громады. Вечером ударили по с. Подолы Купянского района.

Смотрите также: Рашисты обстреляли из артиллерии село на Купянщине, ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27405) Харьковщина (5577)


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