Рашисты обстреляли из артиллерии село на Купянщине, ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате вражеского артобстрела села на Купянщине ранен мирный житель. Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской областной прокуратуры.
Следствием установлено, что 18 июня около 8:45 враг из артиллерии обстрелял с. Куриловка Купянского района.
Получил ранения 47-летний мужчина. Повреждены жилые дома и хозяйственные помещения.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что воздушные тревоги на Харьковщине продолжаются в среднем 16 часов в сутки. Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал, что удары Сил обороны Украины по военным целям на территории РФ помогли несколько улучшить ситуацию с безопасностью в областном центре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль