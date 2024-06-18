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Новости Фото Война
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Рашисты обстреляли из артиллерии село на Купянщине, ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вражеского артобстрела села на Купянщине ранен мирный житель. Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 18 июня около 8:45 враг из артиллерии обстрелял с. Куриловка Купянского района.

Получил ранения 47-летний мужчина. Повреждены жилые дома и хозяйственные помещения.

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Наслідки обстрілу Купʼянщини
Наслідки обстрілу Купʼянщини
Наслідки обстрілу Купʼянщини
Наслідки обстрілу Купʼянщини
Наслідки обстрілу Купʼянщини
Наслідки обстрілу Купʼянщини
Наслідки обстрілу Купʼянщини

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что воздушные тревоги на Харьковщине продолжаются в среднем 16 часов в сутки. Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал, что удары Сил обороны Украины по военным целям на территории РФ помогли несколько улучшить ситуацию с безопасностью в областном центре.

Автор: 

обстрел (27405) Харьковщина (5577)


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