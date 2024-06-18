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Новини
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Російський дипломат у Швейцарії намагався придбати зброю незадовго до Глобального саміту миру

Дипломат РФ намагався придбати зброю незадовго до Саміту миру

За кілька тижнів до Глобального саміту миру співробітник посольства РФ у Швейцарії намагався придбати зброю.

Про це пише видання Tages-Anzeiger, передає Цензор.НЕТ.

Спецслужби розповіли, що агент РФ працював дипломатом у Берні. Чоловік намагався придбати зброю та небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії. 

Швейцарсько-німецький торговець зброєю розповів, що той відвідував його магазин, але нічого не купив.

Правоохоронці провели кілька обшуків. Проте наразі невідомо, чи когось арештували.

Попри те, що дипломат користується імунітетом, Генпрокуратура звернулася до Федерального департаменту закордонних справ із проханням зняти його, а до Федеральної ради - дозволити розпочати кримінальне провадження.

За даними видання, дипломат РФ вже залишив територію Швейцарії.

Також читайте: Швейцарія поки не знає, чи братиме участь у китайсько-бразильському "мирному саміті" щодо України, - МЗС

Автор: 

Швейцарія (864) шпигунство (997) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+5
Втопили би краще десь у Женевському озері ...
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18.06.2024 16:52
+4
На бубочку покушение небойсь готовил ?
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18.06.2024 16:47
+3
З рашистським лайном, що мімікрує по світу під різними прапорами і не лише у спорті, так і треба себе вести.
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18.06.2024 16:54
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На бубочку покушение небойсь готовил ?
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18.06.2024 16:47 Відповісти
Бєрі више!
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18.06.2024 16:48 Відповісти
на єрмака?
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18.06.2024 16:55 Відповісти
Тссс! "На-таво-каторава-ніззя-називать"!
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18.06.2024 16:58 Відповісти
чергова чеченська ДРГ ?
та бубачка їх як сьомки щьолкаєт
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18.06.2024 18:50 Відповісти
Пєтров чи Баширов?😆
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18.06.2024 16:51 Відповісти
мішкін. Просто швейарські спецслужби легко наїбати просто за допомогою парика та накладної бороди.
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18.06.2024 16:55 Відповісти
Втопили би краще десь у Женевському озері ...
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18.06.2024 16:52 Відповісти
urku treba suditi - ta vypereti nah*i na rodni bolota - dļa profilaktiki
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18.06.2024 16:52 Відповісти
Попри те, що дипломат користується імунітетом, Генпрокуратура звернулася до Федерального департаменту закордонних справ із проханням зняти його, а до Федеральної ради - дозволити розпочати кримінальне провадження.
Ти ба, що це в лісі здохло?
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18.06.2024 16:53 Відповісти
З рашистським лайном, що мімікрує по світу під різними прапорами і не лише у спорті, так і треба себе вести.
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18.06.2024 16:54 Відповісти
А шо шукав? СВД?
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18.06.2024 17:00 Відповісти
Ну вез большую партию наркоты, а самолёт не предоставили, вот и надо было охрану организовать
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18.06.2024 17:02 Відповісти
Фу-у, обошлось...аж пот прошиб.
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18.06.2024 17:04 Відповісти
відвідав магазин, але нічого не купив...
відвідав туалет, але не посрав
тупа новина
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18.06.2024 21:56 Відповісти
Напевно хтів ішака застрілити.
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18.06.2024 22:31 Відповісти
 
 