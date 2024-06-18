Російський дипломат у Швейцарії намагався придбати зброю незадовго до Глобального саміту миру

За кілька тижнів до Глобального саміту миру співробітник посольства РФ у Швейцарії намагався придбати зброю.

Про це пише видання Tages-Anzeiger, передає Цензор.НЕТ.

Спецслужби розповіли, що агент РФ працював дипломатом у Берні. Чоловік намагався придбати зброю та небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії.

Швейцарсько-німецький торговець зброєю розповів, що той відвідував його магазин, але нічого не купив.

Правоохоронці провели кілька обшуків. Проте наразі невідомо, чи когось арештували.

Попри те, що дипломат користується імунітетом, Генпрокуратура звернулася до Федерального департаменту закордонних справ із проханням зняти його, а до Федеральної ради - дозволити розпочати кримінальне провадження.

За даними видання, дипломат РФ вже залишив територію Швейцарії.

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