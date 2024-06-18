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Новости
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Российский дипломат в Швейцарии пытался приобрести оружие незадолго до Глобального саммита мира

Дипломат РФ намагався придбати зброю незадовго до Саміту миру

За несколько недель до Глобального саммита мира сотрудник посольства РФ в Швейцарии пытался приобрести оружие.

Об этом пишет издание Tages-Anzeiger, передает Цензор.НЕТ.

Спецслужбы рассказали, что агент РФ работал дипломатом в Берне. Мужчина пытался приобрести оружие и опасные вещества в нескольких местах Швейцарии.

Швейцарско-немецкий торговец оружием рассказал, что тот посещал его магазин, но ничего не купил.

Правоохранители провели несколько обысков. Однако пока неизвестно, арестовали ли кого-то.

Несмотря на то, что дипломат пользуется иммунитетом, Генпрокуратура обратилась в Федеральный департамент иностранных дел с просьбой снять его, а в Федеральный совет - разрешить начать уголовное производство.

По данным издания, дипломат РФ уже покинул территорию Швейцарии.

Также читайте: Швейцария пока не знает, будет ли участвовать в китайско-бразильском "мирном саммите" по Украине, - МИД

Автор: 

Швейцария (613) шпионаж (1395) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+5
Втопили би краще десь у Женевському озері ...
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18.06.2024 16:52
+4
На бубочку покушение небойсь готовил ?
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18.06.2024 16:47
+3
З рашистським лайном, що мімікрує по світу під різними прапорами і не лише у спорті, так і треба себе вести.
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18.06.2024 16:54
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На бубочку покушение небойсь готовил ?
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18.06.2024 16:47 Ответить
Бєрі више!
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18.06.2024 16:48 Ответить
на єрмака?
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18.06.2024 16:55 Ответить
Тссс! "На-таво-каторава-ніззя-називать"!
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18.06.2024 16:58 Ответить
чергова чеченська ДРГ ?
та бубачка їх як сьомки щьолкаєт
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18.06.2024 18:50 Ответить
Пєтров чи Баширов?😆
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18.06.2024 16:51 Ответить
мішкін. Просто швейарські спецслужби легко наїбати просто за допомогою парика та накладної бороди.
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18.06.2024 16:55 Ответить
Втопили би краще десь у Женевському озері ...
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18.06.2024 16:52 Ответить
urku treba suditi - ta vypereti nah*i na rodni bolota - dļa profilaktiki
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18.06.2024 16:52 Ответить
Попри те, що дипломат користується імунітетом, Генпрокуратура звернулася до Федерального департаменту закордонних справ із проханням зняти його, а до Федеральної ради - дозволити розпочати кримінальне провадження.
Ти ба, що це в лісі здохло?
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18.06.2024 16:53 Ответить
З рашистським лайном, що мімікрує по світу під різними прапорами і не лише у спорті, так і треба себе вести.
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18.06.2024 16:54 Ответить
А шо шукав? СВД?
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18.06.2024 17:00 Ответить
Ну вез большую партию наркоты, а самолёт не предоставили, вот и надо было охрану организовать
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18.06.2024 17:02 Ответить
Фу-у, обошлось...аж пот прошиб.
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18.06.2024 17:04 Ответить
відвідав магазин, але нічого не купив...
відвідав туалет, але не посрав
тупа новина
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18.06.2024 21:56 Ответить
Напевно хтів ішака застрілити.
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18.06.2024 22:31 Ответить
 
 