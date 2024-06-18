Российский дипломат в Швейцарии пытался приобрести оружие незадолго до Глобального саммита мира
За несколько недель до Глобального саммита мира сотрудник посольства РФ в Швейцарии пытался приобрести оружие.
Об этом пишет издание Tages-Anzeiger, передает Цензор.НЕТ.
Спецслужбы рассказали, что агент РФ работал дипломатом в Берне. Мужчина пытался приобрести оружие и опасные вещества в нескольких местах Швейцарии.
Швейцарско-немецкий торговец оружием рассказал, что тот посещал его магазин, но ничего не купил.
Правоохранители провели несколько обысков. Однако пока неизвестно, арестовали ли кого-то.
Несмотря на то, что дипломат пользуется иммунитетом, Генпрокуратура обратилась в Федеральный департамент иностранных дел с просьбой снять его, а в Федеральный совет - разрешить начать уголовное производство.
По данным издания, дипломат РФ уже покинул территорию Швейцарии.
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