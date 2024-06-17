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Швейцария пока не знает, примет ли участие в китайско-бразильском "мирном саммите" в отношении Украины, - МИД

Китайсько-бразильський саміт миру. Що кажуть у Швейцарії

Швейцария пока не знает, будет ли участвовать в китайско-бразильском мирном саммите, однако ничего против мирных путей не имеет.

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"И теперь, если китайцы и бразильцы начнут другой мирный путь, нам, конечно, будет интересно, что они делают. Будем ли мы участвовать в такой конференции? Это зависит от обстоятельств. Невозможно ответить на этот вопрос, не изучив больше элементов, о которых идет речь. Но мы не имеем ничего против таких других мирных путей", - сказал глава МИД.

По словам Кассиса, любой мирный процесс и любая дискуссия о мире, о готовности к миру в войне в Украине приветствуется.

Швейцарские лидер Виола Амгерд также отдельно подчеркнула, что любая инициатива в пользу мира приветствуется, "но один момент очень важен - эта инициатива должна быть основана на международном праве и Уставе ООН".

Ранее Китай и Бразилия опубликовали совместное коммюнике, в котором заявили, что поддерживают "мирную конференцию" по Украине только с участием РФ.

Читайте: Следующий саммит мира может состояться до выборов в США, - глава МИД Швейцарии Кассис

Автор: 

Бразилия (306) Китай (2991) Швейцария (613)


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Топ комментарии
+5
Будь який "мирний" саміт без участі України смердітиме мокшанськими онучами. Уважно стежте за рахунками консерв, що просувають таку ×ерню.
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17.06.2024 12:38
+3
Побільше потрібно самітів, великих і різних. Тиждень без саміту - 7 днів викинутих із життя
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17.06.2024 12:37
+3
"Путін знає історію, а умовний Захід симулює історичне безпам'ятство, і тому вимагає Мюнхена24 по зразку Мюнхен38.

Символічно що таке відбувається у Швейцарії "Женевское озеро...величественное здание секретариата Лиги Наций Величественная гранитная гробница! На фоне зеленых гор и холмов. В ней погребены незбывшиеся надежды поколений на мир".. - Уильям Ширер "Берлинский дневник" https://imwerden.de/pdf/shirer_berlinsky_dnevnik_2012__ocr.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0IQzHUHwjwkCxl9LIGtTdg1ideDF1tV9JfE9qu2xySTYk9B4L3nPad7aU_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

Муссолини перед Мюнхеном38 как бы сформулировал "Большие птицы всегда поладят между собой за счет более мелких". Путін і т. Сі про це знають, як і еластичний, опортуністичний, боягузливий умовний Захід, який старається за лукавими словми приховати свою суть.
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17.06.2024 12:51
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Ну чого ви? Ну а грошика в банках ваших чиї? Скажуть то бігом поїдете.
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17.06.2024 12:35 Ответить
Побільше потрібно самітів, великих і різних. Тиждень без саміту - 7 днів викинутих із життя
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17.06.2024 12:37 Ответить
Будь який "мирний" саміт без участі України смердітиме мокшанськими онучами. Уважно стежте за рахунками консерв, що просувають таку ×ерню.
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17.06.2024 12:38 Ответить
Ну ось, світ розділився-в кожного свій ''мирний саміт''. Як і визначення миру.
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17.06.2024 12:45 Ответить
Якщо б Україна не провела мирний саміт, його б провела тільки мАцква.
Звичайно, безальтернативний перший пункт - виведення ЗСУ з Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей.
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17.06.2024 12:45 Ответить
Швейцарія свій гешефт вже отримала.
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17.06.2024 12:46 Ответить
"Путін знає історію, а умовний Захід симулює історичне безпам'ятство, і тому вимагає Мюнхена24 по зразку Мюнхен38.

Символічно що таке відбувається у Швейцарії "Женевское озеро...величественное здание секретариата Лиги Наций Величественная гранитная гробница! На фоне зеленых гор и холмов. В ней погребены незбывшиеся надежды поколений на мир".. - Уильям Ширер "Берлинский дневник" https://imwerden.de/pdf/shirer_berlinsky_dnevnik_2012__ocr.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0IQzHUHwjwkCxl9LIGtTdg1ideDF1tV9JfE9qu2xySTYk9B4L3nPad7aU_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

Муссолини перед Мюнхеном38 как бы сформулировал "Большие птицы всегда поладят между собой за счет более мелких". Путін і т. Сі про це знають, як і еластичний, опортуністичний, боягузливий умовний Захід, який старається за лукавими словми приховати свою суть.
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17.06.2024 12:51 Ответить
Щось забагато самитів, перекурить вже трохи ...
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17.06.2024 13:57 Ответить
якщо комуняки з бразилами проведуть свій саміт, то це можна розцінювати як те, що світ поступово починає поляризуватись на 2 табори. ті, хто підтримує демократію і світовий порядок і ті, хто плює на світовий порядок і думає, що можна кроїти кордони правом сили... тобто якщо такий саміт буде проведено уже з кацапами, але без України, то вже можна буде чіткіше говорити, що світ глобально стоїьть на порозі 3-ї Світової.
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17.06.2024 14:09 Ответить
так світ уже чітко поділився на три табори - Штати+ЕС, Китай+РФ, і решта країн яка намагається балансувати і чітко ні до кого не прив'язуватися. Але до третьої світової ще далеко, заради України (або Тайваню) ніхто третю світову не розв'яже. От коли (і якщо) ці конфлікти будуть закінчені...
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17.06.2024 15:24 Ответить
лицемірні потвори
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17.06.2024 23:56 Ответить
 
 