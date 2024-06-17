Швейцария пока не знает, примет ли участие в китайско-бразильском "мирном саммите" в отношении Украины, - МИД
Швейцария пока не знает, будет ли участвовать в китайско-бразильском мирном саммите, однако ничего против мирных путей не имеет.
Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"И теперь, если китайцы и бразильцы начнут другой мирный путь, нам, конечно, будет интересно, что они делают. Будем ли мы участвовать в такой конференции? Это зависит от обстоятельств. Невозможно ответить на этот вопрос, не изучив больше элементов, о которых идет речь. Но мы не имеем ничего против таких других мирных путей", - сказал глава МИД.
По словам Кассиса, любой мирный процесс и любая дискуссия о мире, о готовности к миру в войне в Украине приветствуется.
Швейцарские лидер Виола Амгерд также отдельно подчеркнула, что любая инициатива в пользу мира приветствуется, "но один момент очень важен - эта инициатива должна быть основана на международном праве и Уставе ООН".
Ранее Китай и Бразилия опубликовали совместное коммюнике, в котором заявили, что поддерживают "мирную конференцию" по Украине только с участием РФ.
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