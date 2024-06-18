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У парламенті Швейцарії хочуть дозволити непрямі поставки зброї в Україну

У парламенті Швейцарії хочуть дозволити непрямі поставки зброї в Україну

Десять членів комітету з питань політики безпеки Національної ради Швейцарії - нижньої палати парламенту підтримали пропозицію, яка дозволить іншим країнам постачати швейцарську зброю в Україну.

Про це пише Blick, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ще десять членів парламентського комітету не підтримали пропозицію схвалити зміни до швейцарського Закону про військові матеріали, які дозволять непрямі поставки зброї Україні, ще четверо парламентарів утрималися.

Вирішальним став голос голови комітету, представниці Соціал-демократичної партії Зайлер Граф. Вона заявила, що більшість членів комітету хочуть внести зміни до чинного закону, який перешкоджає реекспорту зброї в Україну.

Відповідний законопроєкт тепер мають розглянути у Національній раді Швейцарії. Якщо там знайдеться достатня кількість голосів для його підтримки, тоді документ передадуть на схвалення Раді кантонів - верхній палаті парламенту Швейцарії.

Якщо ж законопроєкт все ж схвалять, тоді таким країнам, як Німеччина, Данія та Іспанія, у майбутньому дозволять передавати Україні швейцарську зброю.

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Раніше Швейцарія заборонила Німеччині, Іспанії та Данії відправляти в Україну зброю свого виробництва.

Як відомо, країна дотримується нейтралітету. Безстроковий нейтралітет Швейцарії був закріплений Паризьким договором у далекому 1815 році. Уряд країни дотримується юридичних зобов'язань, накладених на нейтральні держави Гаазькими конвенціями 1907 року.

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Автор: 

закон (2833) зброя (7477) Швейцарія (864)


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не завадило б !!!

у вас там сотня Лео-2 в гірських тунелях іржавіє
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18.06.2024 17:36 Відповісти
Швейцарці трішки кондони. Багато звіздять, а на ділі пашуть на пуйла.
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18.06.2024 17:50 Відповісти
швейцарці не трішки, вони ХХХL кондони

а вот черговий рашен-монстр - Т62М с мангалом из реактивной брони_ Зверь.

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18.06.2024 18:05 Відповісти
Танк Т-62М стал "бронтозавром" с козырьком из "реактивной брони" Танк получил дополнительные элементы динамической защиты "Контакт-1". Она установлена на верхней и нижней лобовых деталях, надгусеничных полках, а также на башне.

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18.06.2024 18:11 Відповісти
Це вже з початку війни чути але реальних кроків до цього жодних. Навпаки швейцарія ще досі забороняє реекспорт свого озброєння в Україну
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18.06.2024 17:37 Відповісти
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18.06.2024 17:40 Відповісти
Та пох.. Хоть криві.
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18.06.2024 17:41 Відповісти
Навіщо оце все "хочуть"? Ну можна все робити без шуму? Чи в наш час це нереально?
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18.06.2024 17:47 Відповісти
Зрозуміло: рогаток з камінцями чекати не варто
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19.06.2024 03:20 Відповісти
 
 