В парламенте Швейцарии хотят разрешить непрямые поставки оружия в Украину

Десять членов комитета по вопросам политики безопасности Национального совета Швейцарии - нижней палаты парламента поддержали предложение, которое позволит другим странам поставлять швейцарское оружие в Украину.

Об этом пишет Blick, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что еще десять членов парламентского комитета не поддержали предложение одобрить изменения в швейцарский Закон о военных материалах, которые позволят непрямые поставки оружия Украине, еще четверо парламентариев воздержались.

Решающим стал голос председателя комитета, представительницы Социал-демократической партии Зайлер Граф. Она заявила, что большинство членов комитета хотят внести изменения в действующий закон, который препятствует реэкспорту оружия в Украину.

Соответствующий законопроект теперь должны рассмотреть в Национальном совете Швейцарии. Если там найдется достаточное количество голосов для его поддержки, тогда документ передадут на одобрение Совету кантонов - верхней палате парламента Швейцарии.

Если же законопроект все же одобрят, тогда таким странам, как Германия, Дания и Испания, в будущем разрешат передавать Украине швейцарское оружие.

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Ранее Швейцария запретила Германии, Испании и Дании отправлять в Украину оружие своего производства.

Как известно, страна придерживается нейтралитета. Бессрочный нейтралитет Швейцарии был закреплен Парижским договором в далеком 1815 году. Правительство страны придерживается юридических обязательств, наложенных на нейтральные государства Гаагскими конвенциями 1907 года.

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