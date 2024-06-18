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В парламенте Швейцарии хотят разрешить непрямые поставки оружия в Украину

У парламенті Швейцарії хочуть дозволити непрямі поставки зброї в Україну

Десять членов комитета по вопросам политики безопасности Национального совета Швейцарии - нижней палаты парламента поддержали предложение, которое позволит другим странам поставлять швейцарское оружие в Украину.

Об этом пишет Blick, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что еще десять членов парламентского комитета не поддержали предложение одобрить изменения в швейцарский Закон о военных материалах, которые позволят непрямые поставки оружия Украине, еще четверо парламентариев воздержались.

Решающим стал голос председателя комитета, представительницы Социал-демократической партии Зайлер Граф. Она заявила, что большинство членов комитета хотят внести изменения в действующий закон, который препятствует реэкспорту оружия в Украину.

Соответствующий законопроект теперь должны рассмотреть в Национальном совете Швейцарии. Если там найдется достаточное количество голосов для его поддержки, тогда документ передадут на одобрение Совету кантонов - верхней палате парламента Швейцарии.

Если же законопроект все же одобрят, тогда таким странам, как Германия, Дания и Испания, в будущем разрешат передавать Украине швейцарское оружие.

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Ранее Швейцария запретила Германии, Испании и Дании отправлять в Украину оружие своего производства.

Как известно, страна придерживается нейтралитета. Бессрочный нейтралитет Швейцарии был закреплен Парижским договором в далеком 1815 году. Правительство страны придерживается юридических обязательств, наложенных на нейтральные государства Гаагскими конвенциями 1907 года.

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Автор: 

закон (3177) оружие (10225) Швейцария (613)


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не завадило б !!!

у вас там сотня Лео-2 в гірських тунелях іржавіє
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18.06.2024 17:36 Ответить
Швейцарці трішки кондони. Багато звіздять, а на ділі пашуть на пуйла.
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18.06.2024 17:50 Ответить
швейцарці не трішки, вони ХХХL кондони

а вот черговий рашен-монстр - Т62М с мангалом из реактивной брони_ Зверь.

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18.06.2024 18:05 Ответить
Танк Т-62М стал "бронтозавром" с козырьком из "реактивной брони" Танк получил дополнительные элементы динамической защиты "Контакт-1". Она установлена на верхней и нижней лобовых деталях, надгусеничных полках, а также на башне.

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18.06.2024 18:11 Ответить
Це вже з початку війни чути але реальних кроків до цього жодних. Навпаки швейцарія ще досі забороняє реекспорт свого озброєння в Україну
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18.06.2024 17:37 Ответить
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18.06.2024 17:40 Ответить
Та пох.. Хоть криві.
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18.06.2024 17:41 Ответить
Навіщо оце все "хочуть"? Ну можна все робити без шуму? Чи в наш час це нереально?
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18.06.2024 17:47 Ответить
Зрозуміло: рогаток з камінцями чекати не варто
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19.06.2024 03:20 Ответить
 
 