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Серед українських біженців у Німеччині працює лише кожен четвертий

біженці

За даними Федерального агентства з праці ФРН, станом на середину березня з 1,17 мільйона українських біженців, які перебувають у Німеччині, працездатними були 529 тис. осіб. Рівень трудової зайнятості українців становить 26,5 відсотка, включно з тими, хто зайнятий неповний робочий день або на так званих міні-роботах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

В рамках програми прискореної інтеграції на ринку праці Німеччини (Jobturbo) з листопада 2023 року до кінця травня 2024 року вдалося працевлаштувати близько 33 тисяч біженців з України, що значно менше, ніж планували під час запуску цієї програми.

Міністр праці ФРН Губертус Гайль оголосив про запуск програми Jobturbo восени 2023 року. Вона покликана швидше інтегрувати на ринку праці у ФРН мігрантів, які мають шанси на отримання притулку в Німеччині, а також українців, які мають тимчасовий захист у ФРН через війн. Тоді в німецькому уряді заявляли про плани працевлаштувати завдяки цій програмі 200 тисяч українців.

Також читайте: Німеччина не заохочуватиме українців до повернення додому, - міністерка Шульце

Автор: 

біженці (1876) Німеччина (7390) українці (2540)


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Топ коментарі
+14
Ага , всі інші неукраїнські біженці в Германії працюють неприкладайа рук ...
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18.06.2024 19:02
+12
А потім частина поїхала в Канаду, але виявилось, що Канада бабки просто так не платить, треба знати мову, шукати роботу, а це нелегко. Тож повернулись в Германію і розказують яка хєрова Канада, як там нестерпно, які там бомжі, наркомани та страшна медицина. Але якби платили як в Германії і можна було б шлангувати далі - то, мабуть, де б ті страшні бомжі з наркоманами і страшною медициною поділися.
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18.06.2024 18:56
+12
...нах...
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18.06.2024 19:12
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Та всіх тема з унітазом чіпляє. Мало хто кладе в штани. Чи ти так не вважаєш?
Ковер українською - килим. Килимів у будинку не тримаю. Можеш приїхати, вилизати язиком подвір"я перед моїм будинком. За годину заплачу в залежності від якості праці. Потім підеш у сад, розберешся з обрізкою кущів. Потім вигуляєш псів.
Ну а вже потім, якщо захочеш, почистиш унітаз.

Втім, коли тебе цікавить скільки хто бере за годину, то спитай у своєї матері. Вона має знати.
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19.06.2024 14:41 Відповісти
та ладно, не ображайся ти так, я серйозно питаю)))))) Скільки?
p.s. унітаз чистить не треба, він чистий!
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19.06.2024 14:54 Відповісти
Ти не зрозумів? Я ж тобі серйозно й відповідаю - запитай у матері, вона повинна знти, скільки. Та й унітаз нехай не чистить. Тобі й так буде добре. Правда ж?
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19.06.2024 15:55 Відповісти
ну добре, давай контакти своєї матері, запитаю у неї, раз ти соромишся... ледацюга )))
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19.06.2024 16:35 Відповісти
Бач, як ти обтікаєш. Це тому, що в тебе унітаз брудний. Сереш багато, півню.
Я вважаю, контактів твоєї матері, з тебе буде достатньо, тиловику. Іди пограйся з затвором, ніщеброде.
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19.06.2024 16:46 Відповісти
єдине що обтікає так це желчь яку ти пуляєш цілий день в монітор.
Протри хоч трохи, бо вже напевно не видно нічого.... тільки не тою тряпкою якою ти протираєш унітази)))
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19.06.2024 16:59 Відповісти
Ну то таке.
Досить того, що з під твого пера ллється мед. Чи патока. Чи просто цукор. Забери исвої висери, а я заберу свої.
Ти хотів виєбнутся з почасовою оплатою, і отримав пенделя. Не подобається?
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19.06.2024 17:48 Відповісти
все що я отримав, так це лише естетичне задоволення підпаливши фітіль на твоєму тампоні
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19.06.2024 18:22 Відповісти
Та ні вапріс. Бо твій фітиль вже не горить.
Став краніком, що протікає. 🤣
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19.06.2024 21:37 Відповісти
ти вже на сербську потроху переходиш? так би мовити - влилась в колектив)))
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20.06.2024 10:49 Відповісти
Ага. На сербську . Потроху. Про азірова не чув? З гумором жим-жим? Я хоч в колектив влилась, а ти зливаєшся в такий милий твоєму серцю вунітаз. 🤣
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20.06.2024 11:03 Відповісти
Азіров унітази не чистив, тому перша асоціація - серби, тут вже звеняй... де ти а де він, ну ти взагалі дала міс...
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20.06.2024 11:13 Відповісти
Ну звичайно, не чистив. Бо ти в нього вунітази чистив. Й прикіпів до них душею.
А може і в сербів чистив. Тому ти так про сербів і співаєш.
Що ще скажеш, лішенєц? 😎
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20.06.2024 11:57 Відповісти
та ніби все вже... развешо... хотів ще запитати у Місіс.... а Skifia це твій улюблений бренд керамічних виробів?
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20.06.2024 12:56 Відповісти
Развєшо, Хто де що розвішав? Га? 😅
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20.06.2024 13:10 Відповісти
гусі-гусі га-га-га?))))
миж наче вияснили, що ти тупа курка... а не оце от все
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20.06.2024 14:24 Відповісти
Он як попердолило! Вже й гусей пригнав, і курок. Ясно, що в тебе задатки півня. Кукурікуу! 👺
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20.06.2024 14:25 Відповісти
А ты, оказывается, еще больший быдляк, чем мне поначалу показалось
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23.06.2024 17:22 Відповісти
пише не бидляк який звернувся вперше до мене як "фантазер", біди нахуабей, ухилянт сраний
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23.06.2024 18:57 Відповісти
засунь собі той тампон в дурку нижче спини через який тебе в цей світ виперділи.
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23.06.2024 20:15 Відповісти
дедуля, ти забув ліки прийняти....
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23.06.2024 22:47 Відповісти
та пішли ви... допомагати вам які по приколу просрали свою країну... а хуху не хохо чмо зеленозаде
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21.06.2024 08:17 Відповісти
кому ти можеш допомогти клоун старий? тобі самому треба допомога, причому невідкладна і кваліфікована.
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23.06.2024 18:59 Відповісти
халявщики
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18.06.2024 19:57 Відповісти
так, поляків дуже багато, не те слово
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18.06.2024 21:45 Відповісти
И это 25% уже после двух лет и в статусе беженцев от войны! А те, что по договорным бракам 30-25 лет назад известного этноса сколько слезли с социалки?? А? Так знаю таких что на ней сидят по сей день и на пенсии уже там давно! Огласите весь список! А муслимы в перемежку с экваториальными с Верхней Вольты уже небось токарями на станках точуть с цпу! С микрометром бегают, в компе извлекают логарифмы всякие там. Распоясались колбасники однако ливерные.
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18.06.2024 20:20 Відповісти
я тебе напевно здивую, але виплати на яких посадили українців це виплати для німців які втратили роботу, тобто на них сидять не тільки українці а і німці якиїх більше ніж українців! Роботу знайшли саме ті хто приїхав в перші дні війни, якраз саме такий і є час асиміляції 1-1.5 року, а зараз через велику кількість людей ще збільшилось, тому ті хто приїхав пів року тому ато зараз - вийдуть на роботу через 1.5 року як мінімум, хочуть вони того чи ні.
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18.06.2024 21:44 Відповісти
За последние 35 лет столько там оказалось знакомых, друзей, однокласников, просто по прежним работам. Был шанс в 92г уехать. Жалею. Немцы ведь сидя на такие примерно деньги не идут на ту работы что наши, сравнивать не логично. Германия достойная страна. Проблемы свои сами решают. Наши там врядли вернутся уже массово. А кто работу нашёл и по немецки стал говорить---тем более. Очень высокая социальная защита и гарантия. Настоящие там профсоюзы.
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18.06.2024 21:55 Відповісти
А скільки арабських, африканcьких, біженців з Південної Америки не працюють?! Я був у таборі, де вони мешкають, так вони живуть там собі роками, їх годують, платять досить великі кошти і ніхто працювати не змушує!
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18.06.2024 21:02 Відповісти
сирійці живуть з 2012 року і ніхто не працює, про африканців і афганців взагалі не ясно... В Німеччині нереально тупа міграційна політика, брат живе зараз в общазі в гуньцбурзі, з ними живуть наші цигани по сусідству зі всіма витікающими, він з ними постійно конфліктує, також пів отеля арабів які буквально морду били власнику гуртожитка і теж постійно розборки.... ніхто нічого з цим не робить поліція болт клала на заяви і скарги. А от вчора приїхала і поліція дубінками загнала одного африканця з сім`єю і увезли, тягали його по землі як мішок з кратоплею ,як тварину.... при тому що цей африканець напевно ЄДИНА адекватна сім`я з усього гуртожитку, він постійно займався спортом, працював на роботі, дитина ходить в школу з німцями, всі вони знають мову, дружина сліпа! А все тому, що раніше вийшов якийсь закон про депортацію африканців і ще когось (не знаю деталей) так от, араби і цигани ублюдки залишаються а адекватних людей - депортація. І це не вигадки, це реалії Німеччини, я в шоці з почутого був.
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18.06.2024 21:53 Відповісти
От саме тому і росте рейтинг в таких фашистських прокацапських партій як ,,Альтернатива для Німеччини"!
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18.06.2024 23:30 Відповісти
так основний прикол у тому, що вони виступають не проти африканців\сірійців\арабів які там вже десятиліттями, а саме проти голубих і українців (були мітинги цих нациків) і це прямий натяк на те, звідки це все щедро фінансується.
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19.06.2024 16:46 Відповісти
а біженці-араби, крім як ножами махати, який процент???
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18.06.2024 21:59 Відповісти
Гадаю, що через два роки можна зменьшувати допомогу, якщо працездатна людина не намагалась працевлаштуватись…
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18.06.2024 23:09 Відповісти
навіщо щось "гадати", якщо програма інтеграції чітко прописана і розрахована на підтримку нового біженця доки той не вивчить мову (і цей процес на контролі) і коли отримуєш сертифікат то тебе буквально починають випихувати на роботу, ніхто не сюсюкається, а якщо відмовляєшся - штрафи, аж до повного скасування виплат. Менше читайте різних клоунів, які пишуть що "бездарі українці сидять вже третій рік і гуляють на виплатах" це брехня. Ті хто приїхав от прямо зараз - мінімум через рік підуть на роботу, ні раніше ні пізніше (і це ніяк не залежить від їх бажань), а до цього їх будуть називати ледацюгами інтернетні правознавці. Тих хто третій рік сидить це одиниці і то це мами з малими дітками, що більше як виключення із правил, тому їх не чіпають. Також є цигани, але я їх не рахую українцями.
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19.06.2024 16:55 Відповісти
ледацюги і скикопіхота.
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21.06.2024 08:20 Відповісти
дивись не вдавись своєю желчу ато ше сдохнеш трохи раніше ніж повинен))))
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23.06.2024 22:50 Відповісти
мудозвон, памперси змінив?
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24.06.2024 16:12 Відповісти
гнати всю сцикопіхотну мразь назад до печер. Країну треба захищати, не не жити на халяву.
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23.06.2024 20:13 Відповісти
згоден, тимпаче твоя війна з попом не закінчилась)))) чи ти вже переміг ? ****** в бой на попа
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23.06.2024 22:48 Відповісти
дурного ти попа дитина, скикопіхотне бздикло
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24.06.2024 16:10 Відповісти
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