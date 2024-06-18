Серед українських біженців у Німеччині працює лише кожен четвертий
За даними Федерального агентства з праці ФРН, станом на середину березня з 1,17 мільйона українських біженців, які перебувають у Німеччині, працездатними були 529 тис. осіб. Рівень трудової зайнятості українців становить 26,5 відсотка, включно з тими, хто зайнятий неповний робочий день або на так званих міні-роботах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
В рамках програми прискореної інтеграції на ринку праці Німеччини (Jobturbo) з листопада 2023 року до кінця травня 2024 року вдалося працевлаштувати близько 33 тисяч біженців з України, що значно менше, ніж планували під час запуску цієї програми.
Міністр праці ФРН Губертус Гайль оголосив про запуск програми Jobturbo восени 2023 року. Вона покликана швидше інтегрувати на ринку праці у ФРН мігрантів, які мають шанси на отримання притулку в Німеччині, а також українців, які мають тимчасовий захист у ФРН через війн. Тоді в німецькому уряді заявляли про плани працевлаштувати завдяки цій програмі 200 тисяч українців.
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Ковер українською - килим. Килимів у будинку не тримаю. Можеш приїхати, вилизати язиком подвір"я перед моїм будинком. За годину заплачу в залежності від якості праці. Потім підеш у сад, розберешся з обрізкою кущів. Потім вигуляєш псів.
Ну а вже потім, якщо захочеш, почистиш унітаз.
Втім, коли тебе цікавить скільки хто бере за годину, то спитай у своєї матері. Вона має знати.
p.s. унітаз чистить не треба, він чистий!
Я вважаю, контактів твоєї матері, з тебе буде достатньо, тиловику. Іди пограйся з затвором, ніщеброде.
Протри хоч трохи, бо вже напевно не видно нічого.... тільки не тою тряпкою якою ти протираєш унітази)))
Досить того, що з під твого пера ллється мед. Чи патока. Чи просто цукор. Забери исвої висери, а я заберу свої.
Ти хотів виєбнутся з почасовою оплатою, і отримав пенделя. Не подобається?
Став краніком, що протікає. 🤣
А може і в сербів чистив. Тому ти так про сербів і співаєш.
Що ще скажеш, лішенєц? 😎
миж наче вияснили, що ти тупа курка... а не оце от все