Серед українських біженців у Німеччині працює лише кожен четвертий

За даними Федерального агентства з праці ФРН, станом на середину березня з 1,17 мільйона українських біженців, які перебувають у Німеччині, працездатними були 529 тис. осіб. Рівень трудової зайнятості українців становить 26,5 відсотка, включно з тими, хто зайнятий неповний робочий день або на так званих міні-роботах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

В рамках програми прискореної інтеграції на ринку праці Німеччини (Jobturbo) з листопада 2023 року до кінця травня 2024 року вдалося працевлаштувати близько 33 тисяч біженців з України, що значно менше, ніж планували під час запуску цієї програми.

Міністр праці ФРН Губертус Гайль оголосив про запуск програми Jobturbo восени 2023 року. Вона покликана швидше інтегрувати на ринку праці у ФРН мігрантів, які мають шанси на отримання притулку в Німеччині, а також українців, які мають тимчасовий захист у ФРН через війн. Тоді в німецькому уряді заявляли про плани працевлаштувати завдяки цій програмі 200 тисяч українців.

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