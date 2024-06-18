Среди украинских беженцев в Германии работает только каждый четвертый

По данным Федерального агентства по труду ФРГ, по состоянию на середину марта из 1,17 миллиона украинских беженцев, находящихся в Германии, трудоспособными были 529 тыс. человек. Уровень трудовой занятости украинцев составляет 26,5 процента, включая тех, кто занят неполный рабочий день или на так называемых мини-работах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В рамках программы ускоренной интеграции на рынке труда Германии (Jobturbo) с ноября 2023 года до конца мая 2024 года удалось трудоустроить около 33 тысяч беженцев из Украины, что значительно меньше, чем планировали при запуске этой программы.

Министр труда ФРГ Губертус Гайль объявил о запуске программы Jobturbo осенью 2023 года. Она призвана быстрее интегрировать на рынке труда в ФРГ мигрантов, которые имеют шансы на получение убежища в Германии, а также украинцев, которые имеют временную защиту в ФРГ из-за войн. Тогда в немецком правительстве заявляли о планах трудоустроить благодаря этой программе 200 тысяч украинцев.

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