В ЦНАПах оновили облікові дані 300 тисяч військовозобов’язаних, - Мінцифри

Понад 300 тисяч військовозобовʼязаних громадян оновили облікові дані в ЦНАПах за місяць.,

Про це повідомили у Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва. Також найактивніше українці оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей:

Львівська;

Дніпропетровська;

Одеська;

Київська;

Харківська.

Як зазначають у Мінцифри, процедура оновлення даних триває в середньому 8 хвилин. Щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, потрібно мати із собою:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

мобільний телефон.

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