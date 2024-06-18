3 347 42
В ЦНАПах оновили облікові дані 300 тисяч військовозобов’язаних, - Мінцифри
Понад 300 тисяч військовозобовʼязаних громадян оновили облікові дані в ЦНАПах за місяць.,
Про це повідомили у Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва. Також найактивніше українці оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей:
- Львівська;
- Дніпропетровська;
- Одеська;
- Київська;
- Харківська.
Як зазначають у Мінцифри, процедура оновлення даних триває в середньому 8 хвилин. Щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, потрібно мати із собою:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- мобільний телефон.
Топ коментарі
+13 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар18.06.2024 20:37
+11 олексій петренко #550757
показати весь коментар18.06.2024 20:53
+10 Slava Tokarchuk
показати весь коментар18.06.2024 20:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
собі на карман?
Патріотизм закінчується там, де тебе на бредлі вивозять в поле і кажуть: "Он позиція "Ачко" в посадкі за 3 км, треба взять і держать, удачі"!
то, українці вже поділені?
ну, що ж, єрмачина "правильно" рулить.
підказочка.
ті, шо емігранти.
ті, що в ресторанах.
ті, що перемістилися.
ті, що кацапороті
ті, що перелякані.......
єрмачина кацапське отрод'є?
чи, до чого твій висер?
Захист країни це обов'язок кожного згідно Конституції. Нікому, абсолютно нікому, не хочеться воювать але одні встали й пішли, інші просто мовчать розуміючи необхідність.
І лише штопані гандони з обіссяними від страху ляжками закликають не захищати країну а здатися пі-дорам на милість.
Тому що їм страааашна.
Всім б.лять страшно, але не всі розмазують соплі прилюдно ще й щиро вважають що вони дартаньяни.
Далі - все майже як і було за попередніми законами. Неявка в ТЦК - "оновили ви дані ЦНАП/Резерв+" чи не оновили - повністю, за законом, як "отримали ви офіційно повістку чи не отримали". Єдине, що якщо не з'явитесь, тепер ТЦК має право через деякий час відправити запит в НацПоліцію на примусове доставлення вас в ТЦК для "оновлення даних".
Ще він може знадобиться НацПоліції, якщо ви не з'явитесь за мобілізаційним розпорядженням ("бойовою повісткою"). Це вже кримінальне провадження і слєдак використає для вашого розшуку взагалі будь-що.
Тож те, що ви комусь присяги не давали - не звільняє вас від обов'язків щодо мобілізації тощо.
Ну а щодо мєнтів - поки що державу не припекло і народ України може собі дозволити утримувати мєнтів для допомоги в організації Збройних Сил в т.ч. вашою особою, якщо ви вирішите порушити відповідний закон (наприклад, не з'явитесь в ТЦК на оновлення даних або не з'явитесь за мобілізаційною повісткою).
І дарма ви відкриваєте свого брудного рота щодо патріотизму тощо. Я лише доводжу до вас, невігласа, які закони ви зобов'язані виконувати. А також повідомляю що все, що ви вимовляєте в цій гілці - чистої води дебілізм, який, якщо не закриєте свою хліборізку, доведе вас до цугундера.